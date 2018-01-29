Черная Пантера, 2018

Фильм «Чёрная Пантера» расскажет историю принца Ваканды Т’Чаллы, который уже появлялся в картине «Первый мститель: Противостояние». От традиционных супрегеройских соло-фильмов он будет отличаться тем, что не покажет историю зарождения персонажа, а начнёт отсчёт с того места, на котором остановился предыдущий фильм вселенной, в котором зрители уже смогли увидеть, при каких обстоятельствах герой надел костюм.
Режиссёром картины «Чёрная Пантера» назначен Райан Куглер, постановщик ленты «Крид: Наследие Рокки». К исполнению главной роли вернётся Чедвик Боузман, который сыграл Т’Чаллу в «Гражданской войне». Также к нему присоединились Майкл Б. Джордан («Фантастическая четвёрка»), Лупита Нионго («12 лет рабства») и Энди Сёркис («Властелин колец», «Восстание планеты обезьян»).
После событий фильма «Первый мститель: Противостояние» принц Т'Чалла возвращается на свою родину, в изолированную от остального мира технологически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы стать ее новым королем. Однако вскоре Т'Чалла обнаруживает, что на трон Ваканды претендуют наследники нескольких других племен.
Победив соперников, Т'Чалла узнает о сделке по продаже вакандийских артефактов, которая может поставить под угрозу безопасность страны. Чтобы предотвратить ее, он вместе с союзниками отправляется в Пусан. Во время произошедшей там перестрелки оказывается тяжело ранен агент ЦРУ Эверетт Росс, прикрывший возлюбленную Т'Чаллы от пули своим телом. Принц решает доставить его в Ваканду, чтобы исцелить.
Вскоре Т'Чалла понимает, что за сделкой стоит его двоюродный брат Эрик, ставший злодеем Киллмонгером. По праву крови Эрик претендует на трон Ваканды и планирует с помощью ее высоких технологий начать войну, чтобы победить всех угнетателей. Т'Чалле предстоит защитить свою страну и весь мир, доказав, что главное – не костюм Черной Пантеры, а тот, кто его носит.
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Во время интервью Данаи Гурира, исполнительница роли Окойе, сказала, что язык вакандцев это настоящий язык коса, южноафриканский язык, для которого характерны щелчки и глоттальные остановки.
В ответ на вопрос, каково это, быть одним из немногих не-темнокожих актеров на съемочной площадке, Мартин Фриман сказал: «Это то, что темнокожие актеры чувствуют все время».
Находясь в Лондоне во время продвижения фильма, Мартин Фриман познакомил своего маленького сына Джозефа со своим партнером по фильму Данаи Гурирой, которыя сыграл Окойе, любимого персонажа мальчика в фильме. По словам Данаи, мальчик был так обрадован, что не отпускал ее руку. Данаи была глубоко тронута тем, что фильм настолько захватил воображение столь юного мальчика.
Персонаж Черной Пантеры был создан в июле 1966 года, за два месяца до основания Партии черных пантер. Многие американцы ошибочно ассоциировали имя с Партией, поэтому герой был переименован создателями в Черного Леопарда. Однако это имя не нравилось читателям и просуществовало недолго. Тем не менее, имя Черного Леопарда получило отражение в боевой раскраске Т'Чаллы во время его ритуального боя-посвящения.
Постановка боев в этом фильме основана на африканских боевых искусствах. Создатели фильма также указали, что на постановку драк повлияли боевые сцены из картины «Крид: Наследие Рокки» и фильмы серии «Кингсман».
«Черная пантера» – первый фильм кинематографической вселенной Marvel, у которого внутренние кассовые сборы в первые выходные превышают себестоимость производства. Его создание обошлось в 200 миллионов долларов, а его кассовые сборы на внутренних выходных в четверг, пятницу, субботу и воскресенье составили 202 миллиона долларов.
Шрамы на теле Эрика Киллмонгера – это форма модификации тела, называемая шрамированием, исчезнувшая традиция, проводимая некоторыми африканскими племенами. Некоторые племена используют его как форму идентичности или социального статуса, а некоторые – для обозначения этапов, достигнутых в жизни; для Киллмонгера каждый шрам представлял человека, которого он убил. То, что он делает это со своим телом, также можно рассматривать как ошибочный путь вернуться к своим африканским корням.
Композитор фильма Людвиг Йоранссон отправился в Южную Африку и посетил Международную библиотеку африканской музыки в Грэхамстауне, чтобы послушать музыкальные архивы «тысяч различных африканских племен». Он также ездил в Сенегал и Южную Африку, чтобы записать местных музыкантов, которые составили стилевую основу саундтрека. Для отражения соперничества между Т'Чаллой и Киллмонгером Йоранссон использовал традиционные западноафриканские музыкальные инструменты. Для Т'Чаллы он использовал “говорящий барабан”, а для Киллмонгера – флейту тамбина. В итоге за свою работу Йоранссон был удостоен Оскара за лучшую музыку к фильму.
После событий фильма “Первого Мстителя: Противостояние” Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации “Дора Милахе”, чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.
С Джеки Чаном было бы лучше После просмотра "Черной пантеры", первое, что пришло на ум - почему вокруг нее… Читать дальше…