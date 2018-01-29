Черная Пантера, 2018

«Чёрная Пантера» и «Человек-паук: Возвращение домой» стали первыми фильмами во Вселенной »Марвел», в которых история героев рассказывается не с самого начала, а после их первого появления на экране в другой картине

Фильм «Чёрная Пантера» мог снимать Джон Синглтон («Ребята с улицы»), а главную роль в таком случае исполнил бы Чиветель Эджиофор

«Чёрная Пантера» стала 18-ым фильмом в киновселенной »Марвел»

Джон Бойега, известный по роли в картине »Звёздные войны: Пробуждение силы», рассматривался на роль Т'Чаллы

Во время интервью Данаи Гурира, исполнительница роли Окойе, сказала, что язык вакандцев это настоящий язык коса, южноафриканский язык, для которого характерны щелчки и глоттальные остановки.

В ответ на вопрос, каково это, быть одним из немногих не-темнокожих актеров на съемочной площадке, Мартин Фриман сказал: «Это то, что темнокожие актеры чувствуют все время».

Находясь в Лондоне во время продвижения фильма, Мартин Фриман познакомил своего маленького сына Джозефа со своим партнером по фильму Данаи Гурирой, которыя сыграл Окойе, любимого персонажа мальчика в фильме. По словам Данаи, мальчик был так обрадован, что не отпускал ее руку. Данаи была глубоко тронута тем, что фильм настолько захватил воображение столь юного мальчика.

Персонаж Черной Пантеры был создан в июле 1966 года, за два месяца до основания Партии черных пантер. Многие американцы ошибочно ассоциировали имя с Партией, поэтому герой был переименован создателями в Черного Леопарда. Однако это имя не нравилось читателям и просуществовало недолго. Тем не менее, имя Черного Леопарда получило отражение в боевой раскраске Т'Чаллы во время его ритуального боя-посвящения.

Постановка боев в этом фильме основана на африканских боевых искусствах. Создатели фильма также указали, что на постановку драк повлияли боевые сцены из картины «Крид: Наследие Рокки» и фильмы серии «Кингсман».

«Черная пантера» – первый фильм кинематографической вселенной Marvel, у которого внутренние кассовые сборы в первые выходные превышают себестоимость производства. Его создание обошлось в 200 миллионов долларов, а его кассовые сборы на внутренних выходных в четверг, пятницу, субботу и воскресенье составили 202 миллиона долларов.

Шрамы на теле Эрика Киллмонгера – это форма модификации тела, называемая шрамированием, исчезнувшая традиция, проводимая некоторыми африканскими племенами. Некоторые племена используют его как форму идентичности или социального статуса, а некоторые – для обозначения этапов, достигнутых в жизни; для Киллмонгера каждый шрам представлял человека, которого он убил. То, что он делает это со своим телом, также можно рассматривать как ошибочный путь вернуться к своим африканским корням.

Композитор фильма Людвиг Йоранссон отправился в Южную Африку и посетил Международную библиотеку африканской музыки в Грэхамстауне, чтобы послушать музыкальные архивы «тысяч различных африканских племен». Он также ездил в Сенегал и Южную Африку, чтобы записать местных музыкантов, которые составили стилевую основу саундтрека. Для отражения соперничества между Т'Чаллой и Киллмонгером Йоранссон использовал традиционные западноафриканские музыкальные инструменты. Для Т'Чаллы он использовал “говорящий барабан”, а для Киллмонгера – флейту тамбина. В итоге за свою работу Йоранссон был удостоен Оскара за лучшую музыку к фильму.