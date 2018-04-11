Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Точка невозврата Точка невозврата
Киноафиша Фильмы Точка невозврата
High Wire Act

Точка невозврата, 2018

2018 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Главные герой возвращается в Ливан, чтобы спасти друга
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «На острие» снял режиссер фильмов «Машинист» и «Обитель проклятых» Брэд Андерсон, а на главные роли он пригласил таких звезд, как Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джон Хэмм («Малыш на драйве», «Безумцы», «Черное зеркало»), Шей Уигэм («Волк с Уолл-стрит», «Нарко») и др.

Сюжет фильма «На острие» расскажет о бывшем американском дипломате Мэйсоне Скайлсе, который теряет жену. Спустя 10 лет он решает спасти своего друга, который находится в плену у террористов в Бейруте. За время выполнения своего плана ему придется столкнуться не только с опасными боевиками, но и с предательством, интригами и потерей надежды.

- Премьера фильма состоялась на кинофестивале Санденс

Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда…

На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера онлайн 16 июня 2018
Премьера в мире 11 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брэд Андерсон
Брэд Андерсон
В ролях
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж
Дин Норрис
Дин Норрис
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про войну Фильмы про войну
Постер фильма Точка невозврата 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Точка невозврата смотреть онлайн

Точка невозврата
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Создатели фильма «Точка невозврата» не называют свое детище историей, основанной на реальных событиях, тем не менее картина начинается и заканчивается хроникой. Это противоречие не смущает, здесь не требуется конкретика, масштаб рассказанного настолько велик и актуален сегодня, что может быть спроецирован на любую точку земного шара в любой исторический промежуток времени. Кадр из фильма «Точка невозврата» Бывший дипломат Мейсон Скайлз живет в Бейруте вместе с…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка Первой свои релизы 18 апреля представила кинокомпания «Парадиз». Ближайшими релизами плодовитого дистрибьютора станут жанровые истории: «Точка невозврата» с Розамунд Пайк
Написать
19 апреля 2018 11:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши