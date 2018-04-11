Точка невозврата, 2018

Фильм «На острие» снял режиссер фильмов «Машинист» и «Обитель проклятых» Брэд Андерсон, а на главные роли он пригласил таких звезд, как Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джон Хэмм («Малыш на драйве», «Безумцы», «Черное зеркало»), Шей Уигэм («Волк с Уолл-стрит», «Нарко») и др.

Сюжет фильма «На острие» расскажет о бывшем американском дипломате Мэйсоне Скайлсе, который теряет жену. Спустя 10 лет он решает спасти своего друга, который находится в плену у террористов в Бейруте. За время выполнения своего плана ему придется столкнуться не только с опасными боевиками, но и с предательством, интригами и потерей надежды.