Точка невозврата, 2018

Фильм «На острие» снял режиссер фильмов «Машинист» и «Обитель проклятых» Брэд Андерсон, а на главные роли он пригласил таких звезд, как Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джон Хэмм («Малыш на драйве», «Безумцы», «Черное зеркало»), Шей Уигэм («Волк с Уолл-стрит», «Нарко») и др.
Сюжет фильма «На острие» расскажет о бывшем американском дипломате Мэйсоне Скайлсе, который теряет жену. Спустя 10 лет он решает спасти своего друга, который находится в плену у террористов в Бейруте. За время выполнения своего плана ему придется столкнуться не только с опасными боевиками, но и с предательством, интригами и потерей надежды.
- Премьера фильма состоялась на кинофестивале Санденс
Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда…
На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.