Тайна магазина игрушек, 2018

Робот Таймбот попадает на землю, после того, как его космический корабль потерпел крушение. Он попадает в магазин игрушек, где его обитатели, жили своей тихой и спокойной жизнью, играли, а по ночам пугали друг друга историями о некоем «Правителе Подземелья», который с помощью своих верных помощников, крыс Шмыгуна и Пискуна, похищает их друзей из соседних магазинов. В один из дней, пропадает их подружка Мэй, и игрушки, во главе с Таймботом убегают из магазина и отправляются в город на ее поиски. С этого и начинаются интересные, полные юмора и приключений путешествия маленьких героев под недоуменные взгляды городских жителей.