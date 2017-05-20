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Тайна магазина игрушек Тайна магазина игрушек
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Tea Pets / A tang qi yu

Тайна магазина игрушек, 2018

2018 / Китай
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Мультфильм о приключениях инопланетного робота в магазине игрушек
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои мультфильма – забавные фигурки, обитающие в магазине чайных принадлежностей. В тайне от людей они ведут свою собственную жизнь – общаются, веселятся, а по ночам пугают друг друга страшными историями о Правителе Подземелья. Но вот однажды их размеренный быт нарушает таинственное исчезновение фарфоровой красотки Мэй. Вместе с новым другом в лице дружелюбного робота-пришельца героям предстоит отправиться на поиски подруги и пережить немало захватывающих приключений.

  • “Тайна магазина игрушек” – второй фильм анимационной студии Light Chaser Animation Studios после “Хранителей дверей” (2016). Студия была основана в Пекине в 2013 году режиссером и сценаристом этих мультфильмов Гэри Ваном.
  • Бюджет мультфильма составил 12 миллионов долларов.
  • Персонажи “Тайны магазина игрушек” также появляются в видеоролике одной из авиакомпаний.
  • Идея мультфильма появилась у Гэри Вана во время его визита в Париж, где он наткнулся на фарфоровые фигурки для чаепитий в магазине антиквариата и вспомнил о похожих китайских чайных принадлежностях. В Китае такие фигурки практически “выращивают”: их поливают чаем на чайных церемониях, и чем больше таких “процедур” прошла фигурка, тем она ценнее.
  • В 2017 году, перед выходом в широкий прокат, мультфильм принял участие в Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, Франция.

Робот Таймбот попадает на землю, после того, как его космический корабль потерпел крушение. Он попадает в магазин игрушек, где его обитатели, жили своей тихой и спокойной жизнью, играли, а по ночам пугали друг друга историями о некоем «Правителе Подземелья», который с помощью своих верных помощников, крыс Шмыгуна и Пискуна, похищает их друзей из соседних магазинов. В один из дней, пропадает их подружка Мэй, и игрушки, во главе с Таймботом убегают из магазина и отправляются в город на ее поиски. С этого и начинаются интересные, полные юмора и приключений путешествия маленьких героев под недоуменные взгляды городских жителей.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера онлайн 25 ноября 2019
Премьера в мире 20 мая 2017
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Гэри Ван
Гэри Ван
В ролях
Цзи Гуаньлинь
Цзи Гуаньлинь
Хуан Хун
Лэй Чжан
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Тайна магазина игрушек 4 постера
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Тайна магазина игрушек
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Наша рецензия
Оказывается, что нет более понятной русскому человеку страны, чем Китай. Там тоже пьют чай и не считают, что его надо употреблять только когда болеешь, и уделяют этому немало времени. Поэтому и мультфильм о героях, которые являются непосредственными участниками чаепития, придумали и создали в Китае. И нет ничего лучше, чем, взяв чашечку горячего, сладкого и хорошо заваренного чая, уделить внимание этой истории про чайных питомцев, примкнувшего к ним робота с обязательными танцами в финале и…
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4 сентября 2018 12:43
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