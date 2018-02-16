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Романтики 303 Романтики 303
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303

Романтики 303, 2018

2018 / Германия
7.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Романтичное и веселое дорожное приключение.
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Студентке по имени Юле 24 года. Однажды она садится за руль потрепанного «Мерседеса 303», чтобы объехать на нем всю Европу и встретиться со своим парнем Алексом. По дороге она подбирает попутчика Яна, который мечтает найти в Испании отца, с которым ни разу не встречался. За окном проносятся удивительные пейзажи Бельгии, Германии, Португалии и Франции, а в это время главные герои общаются на самые разные темы: от политики до философии. Постепенно влюбляясь друг в друга, они понимают, что не готовы к этому, но и сопротивляться тоже не могут.

Фильм «Романтики 303» снял один из главных немецких режиссеров современности Ганс Вангартнер, известный по лентам «Воспитатели» и «Прочисть мозги». А в главных ролях снялись малоизвестные, но впечатляющие своей актерской игрой Мала Эмде и Антон Спикер.

- Режиссер фильма «Романтики 303» Ханс Вайнгартнер писал сценарий к фильму около 20 лет.

- Премьера картины «Романтики 303» состоялась на Берлинском кинофестивале.

- Режиссер фильма «Романтики 303» сыграл эпизодическую роль в другой культовой романтической картине «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера, с которым его новая лента схожа по тематике и атмосфере.

Романтичный и остроумный роуд-муви от одного из лучших режиссеров новейшего немецкого кино Ганса Вайнгартнера о счастье быть молодым.
24-летняя студентка Юле садится в старенький кемпер «Мерседес 303» и отправляется через всю Европу на встречу со своим бойфрендом Алексом. Ее случайным попутчиком становится Ян, студент-политолог, мечтающий найти в Испании родного отца, которого никогда не видел. Пока за окном сменяются пейзажи Германиси, Бельгии, Франции и Португалии, герои коротают время за разговорами обо всем на свете. Они рассуждают, спорят, ссорятся и все больше привязываются друг к другу. Новая влюбленность не входит в их планы, но разве можно сопротивляться чувству, если ты молод, а мир вокруг удивительно прекрасен…

 

7.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера в мире 16 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ханс Вайнгартнер
Ханс Вайнгартнер
В ролях
Мала Эмде
Мала Эмде
Антон Спикер
Антон Спикер
Арндт Шверинг-Зонрай
Арндт Шверинг-Зонрай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Романтики 303 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинотеатр на «Стрелке»
21:15 от 400 ₽
Полное расписание и билеты

Романтики 303 смотреть онлайн

Романтики 303
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В оригинале фильм Ханса Вайнгартнера называется просто «303». Цифра означает серийный номер автомобильной модели: главные герои картины путешествуют на стареньком кемпере марки Mercedes – настоящем «доме на колесах», оснащенном кухонной плитой и кроватями. Юле (Мала Эмде), студентка биофака, получила машину в наследство от брата. Она собирается проехать на ней через всю Европу. В Португалии ее ждет бойфренд Алекс, которому девушка должна сообщить важную…
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Леся Колмиц 11 августа 2019, 00:15
«Евротур» нормального человека, а не деградировавшего курильщика. Милый фильм с многожеством диалогов на философские темы, уходящие в биологию,… Читать дальше…
Константин Поздняков 24 мая 2020, 08:19
Странно, что отзывов совсем нет... Фильм ничуть не хуже "Зелёной книги"
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саундтрек фильма Романтики 303
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Романтиков 303» о любви, оффлайне и культе глупости Киноафиша встретилась с австрийским постановщиком очаровательной романтической ленты о любви, молодости и лете.
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16 января 2019 10:26
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«Романтики 303» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинотеатр на «Стрелке» г. Москва, Берсеневская наб., 14, стр. 5а, центр «Стрелка»
2D, SUB
21:15 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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