Романтики 303, 2018

Студентке по имени Юле 24 года. Однажды она садится за руль потрепанного «Мерседеса 303», чтобы объехать на нем всю Европу и встретиться со своим парнем Алексом. По дороге она подбирает попутчика Яна, который мечтает найти в Испании отца, с которым ни разу не встречался. За окном проносятся удивительные пейзажи Бельгии, Германии, Португалии и Франции, а в это время главные герои общаются на самые разные темы: от политики до философии. Постепенно влюбляясь друг в друга, они понимают, что не готовы к этому, но и сопротивляться тоже не могут.
Фильм «Романтики 303» снял один из главных немецких режиссеров современности Ганс Вангартнер, известный по лентам «Воспитатели» и «Прочисть мозги». А в главных ролях снялись малоизвестные, но впечатляющие своей актерской игрой Мала Эмде и Антон Спикер.
- Режиссер фильма «Романтики 303» Ханс Вайнгартнер писал сценарий к фильму около 20 лет.
- Премьера картины «Романтики 303» состоялась на Берлинском кинофестивале.
- Режиссер фильма «Романтики 303» сыграл эпизодическую роль в другой культовой романтической картине «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера, с которым его новая лента схожа по тематике и атмосфере.
Романтичный и остроумный роуд-муви от одного из лучших режиссеров новейшего немецкого кино Ганса Вайнгартнера о счастье быть молодым.
24-летняя студентка Юле садится в старенький кемпер «Мерседес 303» и отправляется через всю Европу на встречу со своим бойфрендом Алексом. Ее случайным попутчиком становится Ян, студент-политолог, мечтающий найти в Испании родного отца, которого никогда не видел. Пока за окном сменяются пейзажи Германиси, Бельгии, Франции и Португалии, герои коротают время за разговорами обо всем на свете. Они рассуждают, спорят, ссорятся и все больше привязываются друг к другу. Новая влюбленность не входит в их планы, но разве можно сопротивляться чувству, если ты молод, а мир вокруг удивительно прекрасен…