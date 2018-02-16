Романтики 303, 2018

Студентке по имени Юле 24 года. Однажды она садится за руль потрепанного «Мерседеса 303», чтобы объехать на нем всю Европу и встретиться со своим парнем Алексом. По дороге она подбирает попутчика Яна, который мечтает найти в Испании отца, с которым ни разу не встречался. За окном проносятся удивительные пейзажи Бельгии, Германии, Португалии и Франции, а в это время главные герои общаются на самые разные темы: от политики до философии. Постепенно влюбляясь друг в друга, они понимают, что не готовы к этому, но и сопротивляться тоже не могут.

Фильм «Романтики 303» снял один из главных немецких режиссеров современности Ганс Вангартнер, известный по лентам «Воспитатели» и «Прочисть мозги». А в главных ролях снялись малоизвестные, но впечатляющие своей актерской игрой Мала Эмде и Антон Спикер.