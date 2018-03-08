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Я счастлив Я счастлив
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Я счастлив, 2018

2018 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов
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Режиссер и актер Евгений Дакот, известный широкому зрителю по сериалам «Пятая группа крови» и «Практика» снял молодежную драму «Я счастлив» по собственному сценарию с собой в главной роли. Также в фильме задействованы актеры Владимир Селезнев, Наталья Анисимова и Александра Верхошанская. 

В основе сюжета фильма - история музыканта Артема, который знакомится с раскованной Лилей и режиссером Захаром и погружается в мир нарушения запретов и легких удовольствий. Под влиянием новых друзей Артем рушит свое будущее и свои отношения. Но что на самом деле делает его счастливым? 

- Фильм стал прервой полнометражной картиной Евгения Дакота

- Помимо режиссуры, Евгений Дакот также написал сценарий фильма и занимался его продюссированием

- Александра Верхошанская старше своего экранного возлюбленного на 6 лет

- Саундтрек к фильму «Я счастлив» записали такие артисты, как Tesla boy, Наадя, On-the-go, Саша Фролова & AQUAAEROBIKA, IFWE, Sherlock Blonde

Однажды, проснувшись в парке на траве, ты услышишь слово «Привет!» от незнакомки, и твоя жизнь перевернется. Блестящее будущее пианиста покажется скучным, умная заботливая девушка — слишком правильной. А девизом новой жизни станет «К черту запреты!» Артём с головой окунается в то, что раньше считал невозможным. Пока не осознает, что совершил ошибку. Его новые друзья, раскованная бездельница Лиля и харизматичный режиссер Захар, на самом деле, не брат и сестра, а он сам всего лишь часть их очередной игры. Артем решает вернуть любимую, во что бы то ни стало. Но это не так-то просто.

5.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера в мире 8 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Евгений Дакот
Евгений Дакот
В ролях
Евгений Дакот
Евгений Дакот
Наталья Анисимова
Наталья Анисимова
Александра Верхошанская
Александра Верхошанская
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я счастлив 2 постера
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Я счастлив смотреть онлайн

Я счастлив
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Кадры из фильма Все кадры
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