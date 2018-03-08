Я счастлив, 2018

Режиссер и актер Евгений Дакот, известный широкому зрителю по сериалам «Пятая группа крови» и «Практика» снял молодежную драму «Я счастлив» по собственному сценарию с собой в главной роли. Также в фильме задействованы актеры Владимир Селезнев, Наталья Анисимова и Александра Верхошанская.
В основе сюжета фильма - история музыканта Артема, который знакомится с раскованной Лилей и режиссером Захаром и погружается в мир нарушения запретов и легких удовольствий. Под влиянием новых друзей Артем рушит свое будущее и свои отношения. Но что на самом деле делает его счастливым?
- Фильм стал прервой полнометражной картиной Евгения Дакота
- Помимо режиссуры, Евгений Дакот также написал сценарий фильма и занимался его продюссированием
- Александра Верхошанская старше своего экранного возлюбленного на 6 лет
- Саундтрек к фильму «Я счастлив» записали такие артисты, как Tesla boy, Наадя, On-the-go, Саша Фролова & AQUAAEROBIKA, IFWE, Sherlock Blonde
Однажды, проснувшись в парке на траве, ты услышишь слово «Привет!» от незнакомки, и твоя жизнь перевернется. Блестящее будущее пианиста покажется скучным, умная заботливая девушка — слишком правильной. А девизом новой жизни станет «К черту запреты!» Артём с головой окунается в то, что раньше считал невозможным. Пока не осознает, что совершил ошибку. Его новые друзья, раскованная бездельница Лиля и харизматичный режиссер Захар, на самом деле, не брат и сестра, а он сам всего лишь часть их очередной игры. Артем решает вернуть любимую, во что бы то ни стало. Но это не так-то просто.