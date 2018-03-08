Я счастлив, 2018

Режиссер и актер Евгений Дакот, известный широкому зрителю по сериалам «Пятая группа крови» и «Практика» снял молодежную драму «Я счастлив» по собственному сценарию с собой в главной роли. Также в фильме задействованы актеры Владимир Селезнев, Наталья Анисимова и Александра Верхошанская.

В основе сюжета фильма - история музыканта Артема, который знакомится с раскованной Лилей и режиссером Захаром и погружается в мир нарушения запретов и легких удовольствий. Под влиянием новых друзей Артем рушит свое будущее и свои отношения. Но что на самом деле делает его счастливым?