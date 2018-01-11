Леонардо миссия: Мона Лиза, 2017

«Леонардо миссия: Мона Лиза» - это анимационная картина от итальянского режиссёра Серджо Манфио («Звериный отряд»).

В центре сюжета окажется молодой Лео Да Винчи. До того, как он стал великим художником и изобретателем, он был простым талантливым пареньком, который занимается тем же, чем и остальные подростки. Однажды он встречает прекрасную девушку и решает нарисовать её портрет. Вот только как её звали: Мона или Лиза? Оно и не важно, ведь незнакомка оказывается в беде и вместе с друзьями юный герой будет пытаться всех спасти.