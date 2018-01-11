Леонардо миссия: Мона Лиза, 2017

«Леонардо миссия: Мона Лиза» - это анимационная картина от итальянского режиссёра Серджо Манфио («Звериный отряд»).
В центре сюжета окажется молодой Лео Да Винчи. До того, как он стал великим художником и изобретателем, он был простым талантливым пареньком, который занимается тем же, чем и остальные подростки. Однажды он встречает прекрасную девушку и решает нарисовать её портрет. Вот только как её звали: Мона или Лиза? Оно и не важно, ведь незнакомка оказывается в беде и вместе с друзьями юный герой будет пытаться всех спасти.
- Это первый полнометражный мультфильм о жизни и творчестве Леонардо Да Винчи
- В 2008 году Серджо Манфио также выпускал мультсериал «Леонардо» о молодом Да Винчи
Юный Леонардо Да Винчи пока еще не успел прославиться ни своим художественным талантом, ни стать гением изобретательской мысли. Однако в узких кругах его уже знают как большого фантазера и любителя придумывать разнообразные необычные вещицы. У него есть вполне обыкновенные закадычные друзья - брат и сестра Лоренцо и Джоконда. Но когда в их город приезжает загадочный странник и рассказывает о таинственных сокровищах, начинаются настоящие приключения!