Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонардо миссия: Мона Лиза Леонардо миссия: Мона Лиза
Киноафиша Фильмы Леонардо миссия: Мона Лиза
Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa

Леонардо миссия: Мона Лиза, 2017

2017 / Италия
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
Мультфильм о юном изобретателе Леонардо Да Винчи
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Леонардо миссия: Мона Лиза» - это анимационная картина от итальянского режиссёра Серджо Манфио («Звериный отряд»). 

В центре сюжета окажется молодой Лео Да Винчи. До того, как он стал великим художником и изобретателем, он был простым талантливым пареньком, который занимается тем же, чем и остальные подростки. Однажды он встречает прекрасную девушку и решает нарисовать её портрет. Вот только как её звали: Мона или Лиза? Оно и не важно, ведь незнакомка оказывается в беде и вместе с друзьями юный герой будет пытаться всех спасти.

- Это первый полнометражный мультфильм о жизни и творчестве Леонардо Да Винчи

- В 2008 году Серджо Манфио также выпускал мультсериал «Леонардо» о молодом Да Винчи

Юный Леонардо Да Винчи пока еще не успел прославиться ни своим художественным талантом, ни стать гением изобретательской мысли. Однако в узких кругах его уже знают как большого фантазера и любителя придумывать разнообразные необычные вещицы. У него есть вполне обыкновенные закадычные друзья - брат и сестра Лоренцо и Джоконда. Но когда в их город приезжает загадочный странник и рассказывает о таинственных сокровищах, начинаются настоящие приключения!

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера онлайн 2 ноября 2018
Премьера в мире 11 января 2018
Возраст 0+
Прокатчик AKM
Режиссер
Серджо Манфио
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Леонардо миссия: Мона Лиза 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Лео - подросток, но юный возраст не означает, что к нему не стоит относиться всерьез. Молодой человек строит машину, способную не только ездить по бездорожью. Его деревянное авто отрывается от земли и летит на крыльях ветра, рассекает по волнам, лихо кружа вокруг корабля, рядом с которым кажется таким маленьким и хлипким. На изобретении машины Лео не останавливается. Он проводит презентацию разработанного им костюма, позволяющего дышать под водой. И приглашенные на мероприятие гости –…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Леонардо миссия: Мона Лиза
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Приложение киноафиши