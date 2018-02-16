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Музыкальная карта Америки
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America's Musical Journey

Музыкальная карта Америки, 2018

2018
7.7 Оцените
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О фильме

Америку издавна приезжали люди из разных уголков планеты и привозили с собой родной язык и родные песни. Смешение культур рождало новые звуки и новые идеи, появлялись новые музыкальные стили: блюз, джаз, рок-н-ролл. В фильме «Музыкальная карта Америки» вместе с номинантом премии «Грэмми» Алоэ Блэком мы отправимся в увлекательное путешествие по Новому Орлеану, Чикаго, Нью-Йорку, Нэшвилю, Мемфису и Майами. Местные жители поведают нам об истории музыки и мы услышим звуки, которые сближают людей. В ходе нашего путешествия мы проедем на пароходе по дельте Миссисипи, станем участниками флешмоба в Чикаго и осуществим прыжок с парашютом в компании с Элвисами.

7.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 мая 2018
Премьера в мире 16 февраля 2018
Возраст 6+
Режиссер
Грег МакГилливрей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Музыкальная карта Америки 2 постера
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