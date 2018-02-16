Музыкальная карта Америки, 2018

Америку издавна приезжали люди из разных уголков планеты и привозили с собой родной язык и родные песни. Смешение культур рождало новые звуки и новые идеи, появлялись новые музыкальные стили: блюз, джаз, рок-н-ролл. В фильме «Музыкальная карта Америки» вместе с номинантом премии «Грэмми» Алоэ Блэком мы отправимся в увлекательное путешествие по Новому Орлеану, Чикаго, Нью-Йорку, Нэшвилю, Мемфису и Майами. Местные жители поведают нам об истории музыки и мы услышим звуки, которые сближают людей. В ходе нашего путешествия мы проедем на пароходе по дельте Миссисипи, станем участниками флешмоба в Чикаго и осуществим прыжок с парашютом в компании с Элвисами.