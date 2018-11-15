Соната, 2018

Эндрю Дезмонд возвращается на большой экран с фильмом о музыке, семье и тайнах «Соната». В картине снялись Фрея Тингли («Хемлоук Гроув», «Однажды в сказке»), Саймон Акбарян («Шрам», «Анджелика, маркиза ангелов»), Рутгер Хауэр («Десятое королевство», «Бегущий по лезвию»), Джеймс Фолкнер («Демоны Да Винчи», «Дневник Бриджит Джонс»).

Роза — музыкальный гений, дочь композитора, она великолепно играет на скрипке и отлично разбирается в музыке. После смерти отца при весьма загадочных обстоятельствах она переезжает в его старое поместье и начинает обживать дом. Она разбирает сочинения отца и находит загадочную сонату — последнее творение известного композитора. Роза начинает расшифровывать ноты и запускает цепь событий, которые вскрывают семейные тайны и таят в себе опасность.