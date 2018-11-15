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Соната Соната
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The Sonata

Соната, 2018

2018 / Франция / Великобритания / Россия
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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фильм с Рутгером Хауером о девушке, которая наследует дом своего отца-композитора и с помощью сонаты запускает цепь странных событий
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эндрю Дезмонд возвращается на большой экран с фильмом о музыке, семье и тайнах «Соната». В картине снялись Фрея Тингли («Хемлоук Гроув», «Однажды в сказке»), Саймон Акбарян («Шрам», «Анджелика, маркиза ангелов»), Рутгер Хауэр («Десятое королевство», «Бегущий по лезвию»), Джеймс Фолкнер («Демоны Да Винчи», «Дневник Бриджит Джонс»).

Роза — музыкальный гений, дочь композитора, она великолепно играет на скрипке и отлично разбирается в музыке. После смерти отца при весьма загадочных обстоятельствах она переезжает в его старое поместье и начинает обживать дом. Она разбирает сочинения отца и находит загадочную сонату — последнее творение известного композитора. Роза начинает расшифровывать ноты и запускает цепь событий, которые вскрывают семейные тайны и таят в себе опасность.

- Одними из продюсеров фильма выступили наши соотечественники — Сергей Сельянов (компания СТВ) и Даниил Горошко (директор кинопрокатной компании A-One Films). 

- Фильм снимался в Лондоне и Франции.

Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца - знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 ноября 2018
Премьера онлайн 10 января 2020
Премьера в мире 15 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Эндрю Десмонд
В ролях
Фрея Тингли
Фрея Тингли
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Все актеры и съемочная группа
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Соната
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Наша рецензия
Молодая и подающая надежды скрипачка Роза (Фрея Тингли) работает на студии, записывая новые композиции. Вдруг, как снег на голову, на неё сваливается ошарашивающее известие – её отец Ричард Марлоу (Рутгер Хауэр) скончался: знаменитый композитор давным-давно бросил дочь и свою жену, став затворником и полностью отгородившись от мира. Продюсер Чарльз (Симон Абкарян) не рассказывает своей подопечной главного – Марлоу не просто умер, а покончил с собой, причем диковинным образом:…
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mr.dubalar 18 ноября 2018, 14:03
Мистикая. Не пахнет там никакими ужасами. Ставить не за что. Ни за актерсткую игру 5, ни за графику, ни за сюжет. Даже вторую часть ждать не… Читать дальше…
Denys Kharkovenko 18 января 2020, 23:52
Блин это не фильм , а говно!! Задумка хорошая но сухая капец , не смотрите
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