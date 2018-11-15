Соната, 2018

Эндрю Дезмонд возвращается на большой экран с фильмом о музыке, семье и тайнах «Соната». В картине снялись Фрея Тингли («Хемлоук Гроув», «Однажды в сказке»), Саймон Акбарян («Шрам», «Анджелика, маркиза ангелов»), Рутгер Хауэр («Десятое королевство», «Бегущий по лезвию»), Джеймс Фолкнер («Демоны Да Винчи», «Дневник Бриджит Джонс»).
Роза — музыкальный гений, дочь композитора, она великолепно играет на скрипке и отлично разбирается в музыке. После смерти отца при весьма загадочных обстоятельствах она переезжает в его старое поместье и начинает обживать дом. Она разбирает сочинения отца и находит загадочную сонату — последнее творение известного композитора. Роза начинает расшифровывать ноты и запускает цепь событий, которые вскрывают семейные тайны и таят в себе опасность.
- Одними из продюсеров фильма выступили наши соотечественники — Сергей Сельянов (компания СТВ) и Даниил Горошко (директор кинопрокатной компании A-One Films).
- Фильм снимался в Лондоне и Франции.
Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца - знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.