Пришелец, 2018

Российский фильм о выживании на Красной планете. На этот раз в космосе окажется герой в исполнении актера Андрея Смолякова.
В экспедиции, к которой весь мир готовился несколько десятков лет, что-то пошло не так. Цепь необратимых событий привела к тому, что на Марсе остался капитан корабля в одиночестве. С ним работает психолог, он старается выжить, а хитрые чиновники устраивают из его борьбы реалити-шоу, за которым наблюдает уже весь мир. Потеряв все связи с землей, герой устанавливает новые отношения - с внеземным разумом
- Сюжет фильма отсылает к картине "Марсианин", где за жизнь на красной планете боролся герой в исполнении Мэтта Деймона
В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей.
И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…
Фильм снят в жанре фантастический драмы и посвящен режиссеру картины Александру Куликову - он трагически… Читать дальше…
Тронуло до глубины душиЯ не критик, я могу оценить фильм просто как зритель. Меня фильм захватил сразу...сначала я переживала… Читать дальше…