Пришелец, 2018

Российский фильм о выживании на Красной планете. На этот раз в космосе окажется герой в исполнении актера Андрея Смолякова.

В экспедиции, к которой весь мир готовился несколько десятков лет, что-то пошло не так. Цепь необратимых событий привела к тому, что на Марсе остался капитан корабля в одиночестве. С ним работает психолог, он старается выжить, а хитрые чиновники устраивают из его борьбы реалити-шоу, за которым наблюдает уже весь мир. Потеряв все связи с землей, герой устанавливает новые отношения - с внеземным разумом

