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Пришелец Пришелец
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Пришелец, 2018

2018 / Россия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Фильм о выживании космонавта на Марсе, где он остается один в результате аварии во время экспедиции. Герой борется за жизнь и устанавливает контакты с внеземным разумом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Российский фильм о выживании на Красной планете. На этот раз в космосе окажется герой в исполнении актера Андрея Смолякова. 

В экспедиции, к которой весь мир готовился несколько десятков лет, что-то пошло не так. Цепь необратимых событий привела к тому, что на Марсе остался капитан корабля в одиночестве. С ним работает психолог, он старается выжить, а хитрые чиновники устраивают из его борьбы реалити-шоу, за которым наблюдает уже весь мир. Потеряв все связи с землей, герой устанавливает новые отношения - с внеземным разумом
 

- Сюжет фильма отсылает к картине "Марсианин", где за жизнь на красной планете боролся герой в исполнении Мэтта Деймона 

В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей.
И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…

 

 

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 15 февраля 2021
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Александр Куликов
Александр Куликов
В ролях
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Анна Банщикова
Анна Банщикова
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Максим Виторган
Максим Виторган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пришелец 4 постера
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Пришелец смотреть онлайн

Пришелец
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Что наша жизнь? – Игра! Точнее, реалити-шоу. И важнее ТВ-программ, конечно же, нет ничего. Поэтому, когда телевизионщики пришли в ЦУП (центр управления полетами) и выгнали сотрудников с их насиженных мест, те поворчали немного, но подчинились. Так в эфире появилось новое шоу – «Марсианин». В нем космонавт, застрявший в одиночестве на Красной планете, три раза в день рассказывал землянам о своём марсианском житье-бытье. И это – увы! – была вовсе не выдумка…
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Елена Глызина 10 ноября 2018, 14:22
ПРИШЕЛЕЦ (На Земле как-то все запуталось.)
Фильм снят в жанре фантастический драмы и посвящен режиссеру картины Александру Куликову - он трагически… Читать дальше…
Оксана Колыхан 8 ноября 2018, 20:07
Тронуло до глубины души
Тронуло до глубины душиЯ не критик, я могу оценить фильм просто как зритель. Меня фильм захватил сразу...сначала я переживала… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Пришелец» от «Киноафиши.инфо» Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и группа компаний «Люксор» провели закрытый пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» с Андреем Смоляковым в роли
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31 октября 2018 14:08
«Киноафиша» проведет пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» в Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и группа компаний «Люксор» приглашают представителей СМИ и блогеров на закрытый пресс-показ фантастического фильма «Пришелец». Показ состоится 30 октября в 19:00 в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сити» в Санкт-Петербурге.
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25 октября 2018 17:12
Российский сценарист обвиняет «Марсианина» Ридли Скотта в плагиате Михаил Расходников – малоизвестный российский режиссер и сценарист. Однако теперь его имя у всех на слуху. Дело в том, что Расходников подал в суд на кинокомпанию 20th Century Fox за плагиат на фильм
Написать
12 октября 2015 00:00
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