Сальвадор Дали: В поисках бессмертия, 2018

Фильм «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия» — это путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году. Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала-Сальвадор Дали», он даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Вы заглянете в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетите вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас. Место Дали среди великих художников прошлого давно определено, и документальный фильм поможет приблизиться к мастеру, чей образ сам был произведением искусства — жизнь и творчество оказались в нём так тесно переплетены, что Дали обрёл бессмертие как одна из ключевых культурных фигур XX века.