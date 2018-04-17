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Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
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Salvador Dali: In Search of Immortality

Сальвадор Дали: В поисках бессмертия, 2018

2018 / Испания
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Фильм «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия» — это путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году. Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала-Сальвадор Дали», он даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Вы заглянете в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетите вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас. Место Дали среди великих художников прошлого давно определено, и документальный фильм поможет приблизиться к мастеру, чей образ сам был произведением искусства — жизнь и творчество оказались в нём так тесно переплетены, что Дали обрёл бессмертие как одна из ключевых культурных фигур XX века.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 сентября 2018
Премьера онлайн 24 сентября 2018
Премьера в мире 17 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Давид Пужоль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сальвадор Дали: В поисках бессмертия 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 8 Капитолий Вернадского
19:30
Полное расписание и билеты
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«Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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