Титан, 2018

Режиссером фантастического боевика «Титан» стал дебютант полного метра Леннарт Рафф, до этого отметившийся лишь парой короткометражек. В главной роли снялся звезда «Аватара» и «Гнева титанов» Сэм Уортингтон. В ролях также можно увидеть модель Агнесс Дейн, Тома Уилкинсона («Майкл Клейтон», «В спальне»), Тейлор Шиллинг («Счастливчик», «Опреация Арго») и др.

Сюжет картины расскажет об американском военном по имени Рик Дженссен, который был выбран для эксперимента по созданию людей, способных выдержать жизнь на спутнике Сатурна под названием Титан. Но все начинает идти не по плану военных, и эксперимент выходит из-под контроля…