Титан, 2018

Режиссером фантастического боевика «Титан» стал дебютант полного метра Леннарт Рафф, до этого отметившийся лишь парой короткометражек. В главной роли снялся звезда «Аватара» и «Гнева титанов» Сэм Уортингтон. В ролях также можно увидеть модель Агнесс Дейн, Тома Уилкинсона («Майкл Клейтон», «В спальне»), Тейлор Шиллинг («Счастливчик», «Опреация Арго») и др.
Сюжет картины расскажет об американском военном по имени Рик Дженссен, который был выбран для эксперимента по созданию людей, способных выдержать жизнь на спутнике Сатурна под названием Титан. Но все начинает идти не по плану военных, и эксперимент выходит из-под контроля…
- Фильм является режиссерским дебютом Леннарта Раффа
- Для Сэма Уортингтона это уже третий фильм, в котором присутствует слово "Титан". До этого он снимался в фильмах "Гнев Титанов" и "Битва Титанов", которые к этой картине не имеют никакого отношения.
- Съемки "Титана" проходили на Канарских островах Испании
Американский военный Рик приезжает на британскую базу для участия в научном эксперименте. Здесь пытаются путем генной инженерии создать новый вид людей, которые после возможно скорой экологической катастрофы на Земле будут способны жить на планете Титан. Однако этот амбициозный проект по созданию сверхчеловека приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.