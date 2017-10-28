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Титан Титан
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The Titan

Титан, 2018

2018 / США / Великобритания / Испания
5.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Американский военный выбран для эксперимента по созданию сверхчеловека
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фантастического боевика «Титан»  стал дебютант полного метра Леннарт Рафф, до этого отметившийся лишь парой короткометражек. В главной роли снялся звезда «Аватара» и «Гнева титанов» Сэм Уортингтон. В ролях также можно увидеть модель Агнесс Дейн, Тома Уилкинсона («Майкл Клейтон», «В спальне»), Тейлор Шиллинг («Счастливчик», «Опреация Арго») и др.

Сюжет картины расскажет об американском военном по имени Рик Дженссен, который был выбран для эксперимента по созданию людей, способных выдержать жизнь на спутнике Сатурна под названием Титан. Но все начинает идти не по плану военных, и эксперимент выходит из-под контроля…

- Фильм является режиссерским дебютом Леннарта Раффа

- Для Сэма Уортингтона это уже третий фильм, в котором присутствует слово "Титан". До этого он снимался в фильмах "Гнев Титанов" и "Битва Титанов", которые к этой картине не имеют никакого отношения.

- Съемки "Титана" проходили на Канарских островах Испании

Американский военный Рик приезжает на британскую базу для участия в научном эксперименте. Здесь пытаются путем генной инженерии создать новый вид людей, которые после возможно скорой экологической катастрофы на Земле будут способны жить на планете Титан. Однако этот амбициозный проект по созданию сверхчеловека приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.

5.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера онлайн 30 марта 2018
Премьера в мире 28 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Леннарт Рафф
Леннарт Рафф
В ролях
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Агнесс Дейн
Агнесс Дейн
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Все актеры и съемочная группа
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Титан
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Наша рецензия
В недалеком будущем люди продолжают двигаться по пути самоуничтожения. Уровень населения на планете растет, хотя в Сибирь так никто и не захотел переехать.… И если ничего не предпринять, то окружающая среда и природные ресурсы вскоре закончатся окончательно. Конечно, американцы (про остальные страны в «Титане» не уточняется), выделив на это баснословную сумму, создают программу для отправки первых поселенцев покорять и обустраивать новую планету. Но, т. к. у Титана имеется…
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Александр Кантемиров 25 апреля 2018, 22:05
не шедевр конечно, но смотреть можно. самое главное не понятно о чем фильм. вернее что в итоге то.
Виктория Справедливая 30 апреля 2018, 17:34
Чуть не уснула. На один раз.
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Первый трейлер фильма «Титан» с Сэмом Уортингтоном уже в сети В сети появился первый трейлер фантастического триллера «Титан» с Сэмом Уортингтоном в главной роли. Режиссерское кресло на съемках киноленты доверили Леннарту Раффу.   Судя по
Написать
7 февраля 2018 21:10
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