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Логово Монстра Логово Монстра
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Bad Samaritan

Логово Монстра, 2017

2017 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Мелкий воришка попадает в логово маньяка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драму «Логово монстра», в оригинале носящую название Bad Samaritan, снял режиссер Дин Девлин, неоднократный попадавший в номинации на «Золотую малину» с фильмами «Годзилла», «День независимости» и «День независимости: Возрождение». В главной роли появится блистательный Дэвид Теннант («Доктор кто», франшиза «Гарри Поттер»). Компанию ему составят Роберт Шиен («Отбросы»), Керри Кондон («Ходячие мертвецы», «Лучше звоните Солу») и Жаклин Байерс («Изо всех сил», «Вне времени»).

Сюжет фильма «Логово монстра» расскажет о двух приятелях, которые пробираются в дом в надежде его ограбить. Но вместо денег они находят женщину, которую насильно удерживают в этом здании...

- Когда компания Дина Дэвлина Electric Entertainment  купила сценарий этой картины в 2013 году, он назывался No Good Deed

- Дэвид Теннант был первым утвержденным на роль актером

Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.

7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера онлайн 3 августа 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Дин Девлин
Дин Девлин
В ролях
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
Жаклин Байерс
Жаклин Байерс
Керри Кондон
Керри Кондон
Роберт Шиэн
Роберт Шиэн
Лиза Бреннер
Лиза Бреннер
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Логово Монстра смотреть онлайн

Логово Монстра
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Главный герой Шон Фалько (Роберт Шиэн) не отличается законопослушностью. Вместе с приятелем он подрабатывает парковщиком у ресторана. Пока гости едят, они катаются на машинах клиентов и обворовывают их же дома. Однажды к ресторану приезжает неприятный, но очень богатый посетитель Кейл Эрендрейх (Дэвид Теннант). Шон отправляется к нему домой, но обнаруживает там не только кредитки и чековую книжку. В кабинете Кейла он находит девушку, прикованную цепями. Шон хочет спасти её, но не решается.…
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Анжела Мельникова 22 апреля 2018, 15:27
Такой фильм и дома можно посмотреть, на один раз
Андрей 8 сентября 2018, 13:50
начало очень скучное и глупое, но потом стало интересно смотреть, рекомендую!
Крауч младший сыграл очень прилично, а вот про парней раз 5 за фильм… Читать дальше…
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6 апреля 2018 15:36
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