Логово Монстра, 2017

Драму «Логово монстра», в оригинале носящую название Bad Samaritan, снял режиссер Дин Девлин, неоднократный попадавший в номинации на «Золотую малину» с фильмами «Годзилла», «День независимости» и «День независимости: Возрождение». В главной роли появится блистательный Дэвид Теннант («Доктор кто», франшиза «Гарри Поттер»). Компанию ему составят Роберт Шиен («Отбросы»), Керри Кондон («Ходячие мертвецы», «Лучше звоните Солу») и Жаклин Байерс («Изо всех сил», «Вне времени»).
Сюжет фильма «Логово монстра» расскажет о двух приятелях, которые пробираются в дом в надежде его ограбить. Но вместо денег они находят женщину, которую насильно удерживают в этом здании...
- Когда компания Дина Дэвлина Electric Entertainment купила сценарий этой картины в 2013 году, он назывался No Good Deed
- Дэвид Теннант был первым утвержденным на роль актером
Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.
Крауч младший сыграл очень прилично, а вот про парней раз 5 за фильм… Читать дальше…