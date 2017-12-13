Тайная жизнь насекомых, 2017

Режиссером мультфильма «Тайная жизнь насекомых» стал француз Арно Бурон, сценарист и режиссер мультсериала «Бешеные кролики: Вторжение». В озвучке приняли участие Кев Адамс («Гангстердам», «Друзья общества», «Вечно молодой») и Вирджини Эфира («Куки», «Вкус чудес»).
Бродячий артист-кузнечик Аполлон попадает в царство насекомых, которым управляет королева-пчела Маргарита. Но в самом государстве неспокойная ситуация – власть пытается захватить кузина Маргариты Юргетт. Тогда Апполон решает помочь букашкам спасти их королеву и вернуть в их мир привычный мир и покой.
- Drôles de Petites Bêtes - это коллекция иллюстрированных книжек, созданных в 1994 году Антоном Крингсом.
- Персонажи мультфильма взяты за основу детской настольной игры
- С 2002 года на канале Nickelodeon Junior выходит сериал Drôles de Petites Bêtes
- Мультфильм от продюсеров "Маленького принца"
Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого – своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…