Тайная жизнь насекомых, 2017

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В сад, где располагается улей, попадает бродячий сверчок Доминик, но все местные так заняты подготовкой к юбилею королевы Марго, что не замечают его. Тогда наш герой решает показать им лучшее уличное шоу мира, на которое он только способен. Но былые переживания не дают ему собраться, из-за чего Доминик неудачно падает на заготовки, и его прогоняют, считая проходимцем. Правда, его замечает оса Венди и предлагает вечером отыскать королеву, которая любит инкогнито убегать из своего замка и гулять…