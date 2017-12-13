Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайная жизнь насекомых Тайная жизнь насекомых
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь насекомых
Drôles de Petites Bêtes

Тайная жизнь насекомых, 2017

2017 / Франция / Люксембург
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Добро пожаловать в мир букашек!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером мультфильма «Тайная жизнь насекомых» стал француз Арно Бурон, сценарист и режиссер мультсериала «Бешеные кролики: Вторжение». В озвучке приняли участие Кев Адамс («Гангстердам», «Друзья общества», «Вечно молодой») и Вирджини Эфира («Куки», «Вкус чудес»).

Бродячий артист-кузнечик Аполлон попадает в царство насекомых, которым управляет королева-пчела Маргарита. Но в самом государстве неспокойная ситуация – власть пытается захватить кузина Маргариты Юргетт. Тогда Апполон решает помочь букашкам спасти их королеву  и вернуть в их мир привычный мир и покой.

- Drôles de Petites Bêtes - это коллекция иллюстрированных книжек, созданных в 1994 году Антоном Крингсом.

- Персонажи мультфильма взяты за основу детской настольной игры

- С 2002 года на канале Nickelodeon Junior выходит сериал Drôles de Petites Bêtes

- Мультфильм от продюсеров "Маленького принца"

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого – своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик  или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира  насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 января 2018
Премьера онлайн 31 января 2018
Премьера в мире 13 декабря 2017
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Арно Бурон
Арно Бурон
В ролях
Кев Адамс
Кев Адамс
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Райан Николлс
Райан Николлс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Пчелка Майя и Кубок меда
Пчелка Майя и Кубок меда (2018)
7
Тайная жизнь домашних животных
Тайная жизнь домашних животных (2016)
7.542857
Хранитель Луны
Хранитель Луны (2015)
6.4545455
Букашки. Приключение в Долине муравьев
Букашки. Приключение в Долине муравьев (2014)
7.3846154
Приключения Флика
Приключения Флика (1998)
7.1875
Постер мультфильма Тайная жизнь насекомых 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Тайная жизнь насекомых смотреть онлайн

Тайная жизнь насекомых
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Пчелка Майя и Кубок меда
 
Тайная жизнь домашних животных
 
Хранитель Луны
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В сад, где располагается улей, попадает бродячий сверчок Доминик, но все местные так заняты подготовкой к юбилею королевы Марго, что не замечают его. Тогда наш герой решает показать им лучшее уличное шоу мира, на которое он только способен. Но былые переживания не дают ему собраться, из-за чего Доминик неудачно падает на заготовки, и его прогоняют, считая проходимцем. Правда, его замечает оса Венди и предлагает вечером отыскать королеву, которая любит инкогнито убегать из своего замка и гулять…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Тайная жизнь насекомых
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Лонг-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» Сегодня стали известны претенденты на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». В лонг-лист вошли 25 мультфильмов, однако пока не все проекты соответствуют
Написать
25 октября 2018 14:06
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши