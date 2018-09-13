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Агент Джонни Инглиш 3.0 Агент Джонни Инглиш 3.0
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Агент Джонни Инглиш 3.0, 2018

2018 / Великобритания
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Приключения самого забавного британского агента
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвид Керр («Без обид», «Свежее мясо») взялся смешить людей. Конечно, речь идет не о выходках ирландского режиссера, который до этого отлично показал себя на поприще сериалов, а о новой комедии, посвященный похождениям Джонни Инглиша. Бессменный Роуэн Эткинсон («Мистер Бин», «Черная гадюка») остался при своей роли, а компанию ему составили русская красавица Ольга Куриленко («Город мечты», «Обливион»), звезда сериалов «Офис» и «Любите Куперов» Джейк Лэси и ветеран прошлой части Бен Миллер («Смерть в раю», «Приключения Паддингтона 2»).

Пожалуй, один из самых бестолковых агентов в истории снова идет в бой. И не потому, что он нужен государству, а просто послать больше некого - имена всех секретных агентов британии чудесным образом оказались засвечены. Но Джонни вам не Кингсмен, хоть и носит костюм, в его неповторимой манере не только вляпаться во все неприятности, которые только могут случиться с агентом, но и все-таки случайным, почти мистическим образом таки выполнить задание. В этот раз агенту противостоит не ужасный злодей, а коварная красавица, победить которую будет не так просто, особенно если ты - боль и гордость Британской разведки агент Джонни Инглиш. Фильм обещает быть ярким, динамичным и смешным до слез.  

- О производстве третьей части франшизы было объявлено в мае 2017 года и уже 3 августа начались съемки

- Фильм снимали на территории графства Хартфордшир и в Глостершире, а также на пляже Сент-Айгульф во Франции

- Оператором стал Флориан Хоффмайстер, а художником-постановщиком — Саймон Боулз.

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 сентября 2018
Премьера онлайн 8 января 2019
Премьера в мире 13 сентября 2018
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Керр
Дэвид Керр
В ролях
Роуэн Аткинсон
Роуэн Аткинсон
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Джейк Лэси
Джейк Лэси
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Бен Миллер
Бен Миллер
Все актеры и съемочная группа
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Соединённое королевство переживает не лучшие времена. Все агенты службы Ми-7 рассекречены, на Великобританию совершаются регулярные хакерские атаки, подрывающие инфраструктуру страны, а на носу саммит большой дюжины. В ситуации, когда все английские шпионы уже скомпрометированы, приходится ждать помощи только от Джонни Инглиша, героя далеко не цифровой эпохи, который сейчас работает учителем географии. Британский премьер-министр (Эмма Томпсон) не раз пожалеет о своём решении. Кадр из…
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mariaygerasimova 24 сентября 2018, 11:56
Фильм можно посмотреть. НО: юмор местами довольно бессмысленный и как это ни странно довольно неприемлемый (неуважение и жестокость к пожилым,… Читать дальше…
Maxim Motyrin 25 сентября 2018, 17:20
Легкий фильмец, любителям Аткинсона зайдет. Перлов мало, но все по-доброму и не пошло. Я не фанат, но с женой ходим на каждого Инглиша, потому как… Читать дальше…
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На службе Её Величества: трейлер фильма «Джонни Инглиш 3.0» Вышел первый официальный трейлер комедийного боевика «Джонни Инглиш 3.0». Неподражаемый Мистер Бин снова в деле, вернее британский актер Роуэн Аткинсон. Он в третий раз перевоплотился
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