Агент Джонни Инглиш 3.0, 2018

Дэвид Керр («Без обид», «Свежее мясо») взялся смешить людей. Конечно, речь идет не о выходках ирландского режиссера, который до этого отлично показал себя на поприще сериалов, а о новой комедии, посвященный похождениям Джонни Инглиша. Бессменный Роуэн Эткинсон («Мистер Бин», «Черная гадюка») остался при своей роли, а компанию ему составили русская красавица Ольга Куриленко («Город мечты», «Обливион»), звезда сериалов «Офис» и «Любите Куперов» Джейк Лэси и ветеран прошлой части Бен Миллер («Смерть в раю», «Приключения Паддингтона 2»).

Пожалуй, один из самых бестолковых агентов в истории снова идет в бой. И не потому, что он нужен государству, а просто послать больше некого - имена всех секретных агентов британии чудесным образом оказались засвечены. Но Джонни вам не Кингсмен, хоть и носит костюм, в его неповторимой манере не только вляпаться во все неприятности, которые только могут случиться с агентом, но и все-таки случайным, почти мистическим образом таки выполнить задание. В этот раз агенту противостоит не ужасный злодей, а коварная красавица, победить которую будет не так просто, особенно если ты - боль и гордость Британской разведки агент Джонни Инглиш. Фильм обещает быть ярким, динамичным и смешным до слез.