Агент Джонни Инглиш 3.0, 2018

Дэвид Керр («Без обид», «Свежее мясо») взялся смешить людей. Конечно, речь идет не о выходках ирландского режиссера, который до этого отлично показал себя на поприще сериалов, а о новой комедии, посвященный похождениям Джонни Инглиша. Бессменный Роуэн Эткинсон («Мистер Бин», «Черная гадюка») остался при своей роли, а компанию ему составили русская красавица Ольга Куриленко («Город мечты», «Обливион»), звезда сериалов «Офис» и «Любите Куперов» Джейк Лэси и ветеран прошлой части Бен Миллер («Смерть в раю», «Приключения Паддингтона 2»).
Пожалуй, один из самых бестолковых агентов в истории снова идет в бой. И не потому, что он нужен государству, а просто послать больше некого - имена всех секретных агентов британии чудесным образом оказались засвечены. Но Джонни вам не Кингсмен, хоть и носит костюм, в его неповторимой манере не только вляпаться во все неприятности, которые только могут случиться с агентом, но и все-таки случайным, почти мистическим образом таки выполнить задание. В этот раз агенту противостоит не ужасный злодей, а коварная красавица, победить которую будет не так просто, особенно если ты - боль и гордость Британской разведки агент Джонни Инглиш. Фильм обещает быть ярким, динамичным и смешным до слез.
- О производстве третьей части франшизы было объявлено в мае 2017 года и уже 3 августа начались съемки
- Фильм снимали на территории графства Хартфордшир и в Глостершире, а также на пляже Сент-Айгульф во Франции
- Оператором стал Флориан Хоффмайстер, а художником-постановщиком — Саймон Боулз.
Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.