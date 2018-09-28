Веном, 2018

Фильм «Веном» снял Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Зомбилэнд»), а главную роль исполнил любимец публики Том Харди («Табу», «Безумный Макс», «Выживший»). Вместе с ним в фильме сыграли Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Голодные игры»), Дженни Слейт («Одаренная», «Разум в огне»), Риз Ахмед («Однажды ночью») и Мишель Уильямс («Валентинка», «Манчестер у моря»). Если вы были не в восторге от образа Венома в третьем «Человеке-пауке» с Тоби Магуайером, то Том Харди обязательно исправит ситуацию.
В центре сюжета фильма «Веном» окажется журналист Эдди Брок, с которым однажды случается ужасное происшествие. Его телом завладевает инопланетное существо, являющееся симбиотом. Теперь главный герой вынужден жить двойной жизнью, которая ставит под угрозу жизни окружающих.
Эдди Брок – талантливый независимый журналист из Лос-Анджелеса. В его жизни есть все, что нужно: прекрасная карьера, уважение коллег и красавица-возлюбленная. Всего этого герой лишается после провокационного интервью с магнатом и главой биоинженерной корпорации Карлтоном Дрейком: Брок подозревает его в опытах над людьми и убийствах, о чем прямо спрашивает сумасбродного богача. Результатом становится мгновенное увольнение Эдди и разрыв с невестой.
Безработный и покинутый, Эдди все глубже погружается в депрессию, пока случайное стечение обстоятельств не приводит к слиянию Брока с инопланетной сущностью - симбиотом по имени Веном, который делает героя практически неуязвимым, но при этом крайне агрессивным. Теперь Эдди предстоит выяснить, как ему существовать в симбиозе с таинственным пришельцем, научиться договариваться с Веномом и раскрыть таки преступную личину Карлтона Дрейка.
Вуди Харрельсон уже снимался у Рубена Флейшера в фильме «Добро пожаловать в Зомбилэнд».
Сын Тома Харди является большим поклонником «Венома», что стало одной из причин, почему актёр согласился на эту роль.
Фильм вдохновлён картинами Джона Карпентера, Дэвида Кроненберга, а также комедийными ужасами «Американский оборотень в Лондоне» и «Охотники за привидениями».
Во время выхода фильма «Живое» в интернете был популярен слух, что он является приквелом «Венома», однако он так и не подтвердился.
Действие фильма разворачивается вне кинематографической вселенной MARVEL.
Изначально фильму «Веном» был присовен рейтинг R, однако затем он был понижен до PG-13 ввиду возможного будущего объединения со вселенной «Человека-паука».
1 апреля Зак Эфрон пошутил, что это он будет играть Эдди Брока в «Веноме»
Создатели фильма ссылаются на режиссеров Джона Карпентера (“Хэллоуин”, “Нечто”) и Дэвида Кроненберга (“Муха”, “Мертвая зона”), также на комедийные хорроры “Американский оборотень в Лондоне” и “Охотники за привидениями” как на источники для вдохновения.
Ранее Том Харди сыграл суперзлодея Бэйна в фильме “Темный рыцарь: Возрождение легенды” (2012). В одном из выпусков комиксов Бейн пользуется сывороткой под названием “Веном” для обретения суперсилы.
На роль Карлтона Дрейка рассматривались кандидатуры Мэтта Смита (“Доктор Кто”), Педро Паскаля (“Игра престолов”) и Маттиаса Шонартса (“Девушка из Дании”).
Пол Дж. Франклин, ответственный за визуальные эффекты в фильме, заставлял свою команду изучать паттерны движений медуз и амеб, чтобы сформировать визуальную пластику Венома.
В ходе подготовки к съемкам режиссер Рубен Фляйшер посетил компанию и стартовый комплекс SpaceX. Современный внешний вид объекта повлиял на образ центра управления полетами в “Веноме”.
Девушка главного героя Энн Вейнг напоминает Эдди о том, как его уволили из штата издания “Дейли Глоуб” и буквально заставили перебраться из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Это прямая отсылка к сюжету из комиксов и фильмов про Человека-паука: Питер Паркер работал в “Дэйли Бьюгл” – газете-сопернике “Дейли Глоуб” – и стал причиной увольнения Брока. В одном из комиксов Эдди Брок также оставляет Нью-Йорк ради Сан-Франциско, где в обличии Венома становится “смертоносным защитником” бездомных.
Том Харди признается, что при воплощении двойственности Брока-Венома он обращался к невротическим персонажам фильмов Вуди Аллена с одной стороны и агрессивному образу ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора МакГрегора.
Харди заранее записал реплики Венома и проигрывал их при съемке сцен в образе Брока, чтобы отталкиваться от “игры” невидимого партнера. Эту технику он освоил, снимаясь в ролях двух братьев-близнецов в фильме “Легенда” (2015).
Появление Венома в качестве полноценного антигероя датировано 1988 годом. На протяжении четырех лет до этого момента его по большей части презентовали как версию костюма Человека-паука. За время своего существования Веном “сменил” самых разнообразных носителей. Первым и самым каноническим стал репортер Эдди Брок. Также Веном состоял в симбиозе с Флэшем Томпсоном, когда-то издевавшимся над Питером Паркером в школе, Призрачным Гонщиком, Халком, Дэдпулом и даже Тором.
Перед тем, как Веном был официально представлен публике, его создатель Дэвид Мишелини рассчитывал, что носителем симбиота станет женщина: толчком к их объединению должна была послужить смерть мужа героини по вине Человека-паука. Однако Джим Саликруп, будучи на тот момент редактором в Marvel, счел, что женский персонаж не будет представлять соответствующей угрозы для протагониста. Тем не менее, позже идею женщины-Венома все же удалось воплотить в комиксах: бывшая жена Брока Энн Вейинг сливается с симбиотом, хоть и ненадолго.
В центре сюжета – Веном, один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока.