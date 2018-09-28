Веном, 2018

Вуди Харрельсон уже снимался у Рубена Флейшера в фильме «Добро пожаловать в Зомбилэнд».

Сын Тома Харди является большим поклонником «Венома», что стало одной из причин, почему актёр согласился на эту роль.

Фильм вдохновлён картинами Джона Карпентера, Дэвида Кроненберга, а также комедийными ужасами «Американский оборотень в Лондоне» и «Охотники за привидениями».

Во время выхода фильма «Живое» в интернете был популярен слух, что он является приквелом «Венома», однако он так и не подтвердился.

Действие фильма разворачивается вне кинематографической вселенной MARVEL.

Изначально фильму «Веном» был присовен рейтинг R, однако затем он был понижен до PG-13 ввиду возможного будущего объединения со вселенной «Человека-паука».

1 апреля Зак Эфрон пошутил, что это он будет играть Эдди Брока в «Веноме»

Создатели фильма ссылаются на режиссеров Джона Карпентера (“Хэллоуин”, “Нечто”) и Дэвида Кроненберга (“Муха”, “Мертвая зона”), также на комедийные хорроры “Американский оборотень в Лондоне” и “Охотники за привидениями” как на источники для вдохновения.

Ранее Том Харди сыграл суперзлодея Бэйна в фильме “Темный рыцарь: Возрождение легенды” (2012). В одном из выпусков комиксов Бейн пользуется сывороткой под названием “Веном” для обретения суперсилы.

На роль Карлтона Дрейка рассматривались кандидатуры Мэтта Смита (“Доктор Кто”), Педро Паскаля (“Игра престолов”) и Маттиаса Шонартса (“Девушка из Дании”).

Пол Дж. Франклин, ответственный за визуальные эффекты в фильме, заставлял свою команду изучать паттерны движений медуз и амеб, чтобы сформировать визуальную пластику Венома.

В ходе подготовки к съемкам режиссер Рубен Фляйшер посетил компанию и стартовый комплекс SpaceX. Современный внешний вид объекта повлиял на образ центра управления полетами в “Веноме”.

Девушка главного героя Энн Вейнг напоминает Эдди о том, как его уволили из штата издания “Дейли Глоуб” и буквально заставили перебраться из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Это прямая отсылка к сюжету из комиксов и фильмов про Человека-паука: Питер Паркер работал в “Дэйли Бьюгл” – газете-сопернике “Дейли Глоуб” – и стал причиной увольнения Брока. В одном из комиксов Эдди Брок также оставляет Нью-Йорк ради Сан-Франциско, где в обличии Венома становится “смертоносным защитником” бездомных.

Том Харди признается, что при воплощении двойственности Брока-Венома он обращался к невротическим персонажам фильмов Вуди Аллена с одной стороны и агрессивному образу ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора МакГрегора.

Харди заранее записал реплики Венома и проигрывал их при съемке сцен в образе Брока, чтобы отталкиваться от “игры” невидимого партнера. Эту технику он освоил, снимаясь в ролях двух братьев-близнецов в фильме “Легенда” (2015).

Появление Венома в качестве полноценного антигероя датировано 1988 годом. На протяжении четырех лет до этого момента его по большей части презентовали как версию костюма Человека-паука. За время своего существования Веном “сменил” самых разнообразных носителей. Первым и самым каноническим стал репортер Эдди Брок. Также Веном состоял в симбиозе с Флэшем Томпсоном, когда-то издевавшимся над Питером Паркером в школе, Призрачным Гонщиком, Халком, Дэдпулом и даже Тором.

Перед тем, как Веном был официально представлен публике, его создатель Дэвид Мишелини рассчитывал, что носителем симбиота станет женщина: толчком к их объединению должна была послужить смерть мужа героини по вине Человека-паука. Однако Джим Саликруп, будучи на тот момент редактором в Marvel, счел, что женский персонаж не будет представлять соответствующей угрозы для протагониста. Тем не менее, позже идею женщины-Венома все же удалось воплотить в комиксах: бывшая жена Брока Энн Вейинг сливается с симбиотом, хоть и ненадолго.