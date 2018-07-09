Mamma Mia 2, 2018

«Mamma Mia 2» - это продолжение музыкальной мелодрамы 2008 года. Режиссёром новой части выступил Ол Паркер, снявший две части картины «Отель Мэриголд: Лучший из экзотических». К съёмкам приступили как звёзды оригинального фильма, так и новые актёры: Мэрил Стрип («Железная леди», «Мосты округа Мэддисон»), Доминик Купер («Воспитание чувств», «Варкарфт»), Лили Джеймс («Золушка», «Гордость и предубеждение и зомби»), Аманда Сайфред («Отверженные», «Письма к Джульетте»), Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Колин Фёрт («Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь») и другие.

Фильм рассказывает продолжение событий первой части, но если тогда все закончилось свадьбой, то теперь перед нами второй по важности момент в жизни молодой семьи - ожидание первенца. Весть о беременности главной героини вновь собирает всех друзей и родственников вместе, они встречаются, делятся воспоминаниями, общаются, шутят, танцуют и, конечно, поют. На этот раз к семейству присоединится даже легендарная бабушка, которую сыграла сама Шер.