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Mamma Mia 2 Mamma Mia 2
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Мамма MIA!: Here We Go Again!

Mamma Mia 2, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Продолжение романтической истории под хиты группы Abba
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Mamma Mia 2» - это продолжение музыкальной мелодрамы 2008 года. Режиссёром новой части выступил Ол Паркер, снявший две части картины «Отель Мэриголд: Лучший из экзотических». К съёмкам приступили как звёзды оригинального фильма, так и новые актёры: Мэрил Стрип («Железная леди», «Мосты округа Мэддисон»), Доминик Купер («Воспитание чувств», «Варкарфт»), Лили Джеймс («Золушка», «Гордость и предубеждение и зомби»), Аманда Сайфред («Отверженные», «Письма к Джульетте»), Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Колин Фёрт («Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь») и другие.

Фильм рассказывает продолжение событий первой части, но если тогда все закончилось свадьбой, то теперь перед нами второй по важности момент в жизни молодой семьи - ожидание первенца. Весть о беременности главной героини вновь собирает всех друзей и родственников вместе, они встречаются, делятся воспоминаниями, общаются, шутят, танцуют и, конечно, поют. На этот раз к семейству присоединится даже легендарная бабушка, которую сыграла сама Шер. 

- Фильм «Mamma Mia 2» выходит на экраны спустя ровно 10 лет после первой части

- В основе фильма лежит известный мюзикл, состоящий из песен группы ABBA. Его премьера состоялась в Лондоне в 1999 году

- «Mamma Mia 2» - это первый сиквел в карьере Мэрил Стрип

Шоу продолжается!
Любимые герои возвращаются на солнечное побережье Греции, чтобы вновь петь, танцевать, смеяться и влюбляться! Этим летом окунитесь в атмосферу счастья!

 

7.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 августа 2018
Премьера онлайн 9 октября 2018
Премьера в мире 9 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ол Паркер
Ол Паркер
В ролях
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Колин Ферт
Колин Ферт
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Все актеры и съемочная группа
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Mamma Mia 2 смотреть онлайн

Mamma Mia 2
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Наша рецензия
Спустя десять лет после выхода зажигательного мюзикла «Mamma MIA!», рассказывающего о том, как юная Софи в исполнении Аманды Сайфрид в преддверии свадьбы пытается выяснить, кто из трех мужчин, с которыми ее мать Донна (Мерил Стрип) провела незабываемое лето, является ее отцом, на экраны выходит продолжение. Долгожданным его назвать вряд ли получится, ведь, казалось бы, все главные хиты шведской группы ABBA уже спеты, вместо одного отца Софи обрела сразу троих, а каждый из героев…
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novakkateryna 10 августа 2018, 21:36
Шикарный фильм! Хожу с отличным настроением. Думала, что не сравнить с первой частью, но и вторая часть великолепна и очень душевная!
Eva Rozz 22 августа 2018, 18:56
Фильм просто плтрясающий 😍
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