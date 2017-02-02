Захочу и соскочу: Мастер-класс, 2017

Дебютный проект режиссера и сценариста Сидни Сибилья представляет собой веселую итальянскую комедию с динамикой боевика и налетом криминала. Главные роли в фильме исполнили итальянские актеры Эдоардо Лео («Идеальные незнакомцы», «Во всем виноват Фрейд»), Валерио Эпри («Не твое тело», «Я хочу тебя»), Паоло Калабрези («Талантливый мистер Рипли», «Двое во Вселенной») и Либеро-Де Риенцо («Моей сестре!»).

Сюжет фильма закручивается вокруг скромного и талантливого ученого Пьетро, который неожиданно потерял работу. Сокращение оплакивать некогда, ведь у героя есть семья, и ему нужно о ней заботиться. Так в голове бывшего научного сотрудника появляется гениальная идея по созданию банды, но не абы-какой, а культурной и образованной банды ученых. Какое-то время ему с подельниками удается весело и прибыльно производить психотропные вещества и не попадаться, но в итоге их все равно арестовывают, и Пьетро оказывается в тюрьме. Здесь он находит работу, неплохо устраивается и не стремится вернуться на волю. Однако у полиции возникают проблемы с раскрытием одного важного дела, и Пьетро вытаскивают из тюрьмы, чтобы он снова собрал банду ученых и помог государству в борьбе с преступлениями.