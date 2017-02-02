Захочу и соскочу: Мастер-класс, 2017

Дебютный проект режиссера и сценариста Сидни Сибилья представляет собой веселую итальянскую комедию с динамикой боевика и налетом криминала. Главные роли в фильме исполнили итальянские актеры Эдоардо Лео («Идеальные незнакомцы», «Во всем виноват Фрейд»), Валерио Эпри («Не твое тело», «Я хочу тебя»), Паоло Калабрези («Талантливый мистер Рипли», «Двое во Вселенной») и Либеро-Де Риенцо («Моей сестре!»).
Сюжет фильма закручивается вокруг скромного и талантливого ученого Пьетро, который неожиданно потерял работу. Сокращение оплакивать некогда, ведь у героя есть семья, и ему нужно о ней заботиться. Так в голове бывшего научного сотрудника появляется гениальная идея по созданию банды, но не абы-какой, а культурной и образованной банды ученых. Какое-то время ему с подельниками удается весело и прибыльно производить психотропные вещества и не попадаться, но в итоге их все равно арестовывают, и Пьетро оказывается в тюрьме. Здесь он находит работу, неплохо устраивается и не стремится вернуться на волю. Однако у полиции возникают проблемы с раскрытием одного важного дела, и Пьетро вытаскивают из тюрьмы, чтобы он снова собрал банду ученых и помог государству в борьбе с преступлениями.
- «Захочу и соскочу: Мастеркласс» ‒ вторая часть трилогии о приключениях учёных-преступников.
- Первый фильм, «Захочу и соскочу», стал полнометражным дебютом Сидни Сибилия, который снова выступил в качестве режиссёра.
Талантливый научный сотрудник Пьетро Дзинни попал под сокращение и, чтобы прокормить семью, решил организовать банду, которой не видывал мир. Банду ученых. Теперь Пьетро в тюрьме за производство психотропных веществ и, кажется, неплохо устроился. Он готов любыми способами продлевать заключение, ведь здесь его кормят и платят за преподавание в местной "школе". Но у полиции на Пьетро другие планы. Его просят снова собрать свою банду и под прикрытием помочь государству в раскрытии одного дела... Самой культурной преступной группировке всех времен предстоит вернуться в мир больших денег и опасных связей и показать полиции "мастер-класс", который она никогда не забудет.