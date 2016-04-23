Примадонна, 2016

Биография Флоренс Фостер Дженкинс уже не раз художественно перерабатывалась — по ее мотивам существует три пьесы и два фильма, последний из которых снял Стивен Фрирз («Филомена», «Опасные связи»). Главную роль в картине исполнила лучшая актриса современного Голливуда Мерил Стрип («Джули и Джулия», «Охотник на оленей»). Также в картине снялись Ребекка Фергюсон («Величайший шоумен», «Миссия невыполнима: Последствия»), Хью Грант («Реальная любовь», «Агенты А.Н.К.Л.«), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Задержка в развитии»), Нив Гачев («007: Координаты «Скайфолл», «Джек Райан: Теория хаоса»), Нина Арианда («Голиаф», «Исчезновение Элеонор Ригби: Она»), Джон Кэвэна («Викинги», «Скарлетт»), Дильяна Буклиева («Патрик Мелроуз», «В погоне за тенями»).

Она родилась в семье богатого промышленника и вышла замуж за врача — чем не простая история девушки из приличной семьи? Но Флоренс Фостер Дженкинс не хотела жить обычной жизнью, она болела музыкой и хотела стать известной певицей. Ни родители, ни муж не поддерживали ее мечту, да и у Флоренс не было ни слуха, ни голоса — пела она просто отвратительно, хотя при этом считала себя великой певицей. После смерти родителей и развода она получила внушительное состояние, которое помогло ей реализовать свою мечту. Концерты, зрители и звание самой ужасной певицы приложилось к своеобразной славе и даже собственным пластинкам.