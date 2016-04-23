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Florence Foster Jenkins

Примадонна, 2016

2016 / Великобритания
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Байопик-комедия о жизни Флоренс Фостер Дженкинс, пианистки и вокалистки, которая была известна отсутствием слуха и голоса
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Причины посмотреть Факты О фильме

Биография Флоренс Фостер Дженкинс уже не раз художественно перерабатывалась — по ее мотивам существует три пьесы и два фильма, последний из которых снял Стивен Фрирз («Филомена», «Опасные связи»). Главную роль в картине исполнила лучшая актриса современного Голливуда Мерил Стрип («Джули и Джулия», «Охотник на оленей»). Также в картине снялись Ребекка Фергюсон («Величайший шоумен», «Миссия невыполнима: Последствия»), Хью Грант («Реальная любовь», «Агенты А.Н.К.Л.«), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Задержка в развитии»), Нив Гачев («007: Координаты «Скайфолл», «Джек Райан: Теория хаоса»), Нина Арианда («Голиаф», «Исчезновение Элеонор Ригби: Она»), Джон Кэвэна («Викинги», «Скарлетт»), Дильяна Буклиева («Патрик Мелроуз», «В погоне за тенями»).

Она родилась в семье богатого промышленника и вышла замуж за врача — чем не простая история девушки из приличной семьи? Но Флоренс Фостер Дженкинс не хотела жить обычной жизнью, она болела музыкой и хотела стать известной певицей. Ни родители, ни муж не поддерживали ее мечту, да и у Флоренс не было ни слуха, ни голоса — пела она просто отвратительно, хотя при этом считала себя великой певицей. После смерти родителей и развода она получила внушительное состояние, которое помогло ей реализовать свою мечту. Концерты, зрители и звание самой ужасной певицы приложилось к своеобразной славе и даже собственным пластинкам.

- Фильм - многочисленный номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» (Лучший фильм — комедия или мюзикл), «BAFTA», «Выбор критиков», «Гильдии киноактёров США» и «Спутник».

- В 1943 году такси, в котором ехала Флоренс, попало в аварию. Певица осталась целой и невредимой и даже вдруг обнаружила, что после пережитого потрясения теперь может взять самую высокую ноту фа, чего раньше не могла. 

Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта – это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты? А звание самой никудышной певицы на свете далеко не всем может испортить настроение!

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 23 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
В ролях
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Хью Грант
Хью Грант
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
Нив Гачев
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Примадонна
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Наша рецензия
В начале 20 века в Нью-Йорке блистала оперная дива по имени Флоренс Фостер Дженкинс. Она брала уроки у известных преподавателей вокала и выступала в лучших залах, всегда забитых под завязку. На следующий день после каждого её концерта газеты пестрели хвалебными рецензиями. Вот только всё это было обманом. На самом деле Дженкинс совершенно не умела петь и не попадала ни в одну ноту. Но сама она этого не понимала, да к тому же была очень богата. Поэтому все окружающие всегда убеждали…
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