Братья Систерс, 2018

Режиссер Жак Одиар («Пророк», «Мое сердце биться перестало») скрестил жанры вестерна и комедии и получил бойкий, дерзкий и забавный фильм. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Исходный код»), Хоакин Феникс («Таинственный лес», «Гладиатор»), Джон Си Райли («Банды Нью-Йорка», «Чикаго»), Рутгер Хауэр («Великий Мерлин», «Бегущий по лезвию»), Риз Ахмед («Однажды ночью», «Стрингер»).

В 1851 году на Диком-диком западе живут братья Систерс, не самые спокойные и адекватные ребята. Один из них — Илай, весьма неуравновешен и непредсказуем, другой — Чарли, спокойный и уставший от всего мира. Они оба спокойно относятся к любым приказам и выполняют их без лишних вопросов. В это время Герман Уорм, золотоискатель, обретает проблемы с законом и приговор к смерти. И именно братьям Систерс нужно привести его в исполнение.