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Братья Систерс Братья Систерс
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The Sisters Brothers

Братья Систерс, 2018

2018 / Франция / Испания / США / Румыния
5.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Комедийный вестерн с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Жак Одиар («Пророк», «Мое сердце биться перестало») скрестил жанры вестерна и комедии и получил бойкий, дерзкий и забавный фильм. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Исходный код»), Хоакин Феникс («Таинственный лес», «Гладиатор»), Джон Си Райли («Банды Нью-Йорка», «Чикаго»), Рутгер Хауэр («Великий Мерлин», «Бегущий по лезвию»), Риз Ахмед («Однажды ночью», «Стрингер»).

В 1851 году на Диком-диком западе живут братья Систерс, не самые спокойные и адекватные ребята. Один из них — Илай, весьма неуравновешен и непредсказуем, другой — Чарли, спокойный и уставший от всего мира. Они оба спокойно относятся к любым приказам и выполняют их без лишних вопросов. В это время Герман Уорм, золотоискатель, обретает проблемы с законом и приговор к смерти. И именно братьям Систерс нужно привести его в исполнение.

- Фильм основан на романе Патрика де Витта «Братья Систерс».

- Джон Си Райли приобрел права на экранизацию еще в 2011 году.

- «Братья Систерс» — первый англоязычный фильм Жака Одиара.

- Джейк Джилленхол и Риз Ахмед играли вместе в фильме «Стрингер».

- Фильм вызвал долгии овации на премьере во время Венецианского кинофестиваля, а Жак Одиар получил «Серебрянного Льва» как лучший режиссер.

- Фильм снимался во Франции, Испании и Румынии.

Братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма, золотоискателя-авантюриста. Фартовые по жизни охотники за головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик не так-то прост… Начинается игра на выживание: острый ум против безбашенной силы.

5.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера онлайн 23 октября 2020
Премьера в мире 2 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Жак Одиар
Жак Одиар
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Братья Систерс 6 постеров
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Братья Систерс смотреть онлайн

Братья Систерс
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Наша рецензия
В последние годы вестерны триумфально возвращаются на экраны. И если судить по трейлерам, «Братья Систерс» обещают зрителю очередной залихвацкий сюжет о двух разбойниках, которые охотятся за химиком, открывшим способ быстрой добычи золота. Наверное, из этой истории получился бы отличный экшен с погонями и перестрелками, если бы картину снимал, скажем, Антуан Фукуа, когда-то подаривший зрителям отличный ремейк классической «Великолепной семёрки». Но здесь за дело берётся…
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poshehonec 1 декабря 2018, 21:31
От этого фильма, лично я, ожидал больше юмора... На самом деле - это история взаимоотношений двух братьев. Очень разных, но "всё таки они… Читать дальше…
САНСАНЫЧ XXX 6 декабря 2018, 10:42
хороший фильм
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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15 мая 2020 13:32
Интервью с автором сценария и режиссером фильма «Братья Систерс» Жаком Одиаром Как появилась идея проекта? - Идея проекта родилась у актера Джона Си Райли и его жены, продюсера Элисон Дики. Мы познакомились в 2012 году на кинофестивале в Торонто, где я тогда представлял
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27 ноября 2018 12:58
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11 сентября 2018 22:30
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