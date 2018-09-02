Братья Систерс, 2018

Режиссер Жак Одиар («Пророк», «Мое сердце биться перестало») скрестил жанры вестерна и комедии и получил бойкий, дерзкий и забавный фильм. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Исходный код»), Хоакин Феникс («Таинственный лес», «Гладиатор»), Джон Си Райли («Банды Нью-Йорка», «Чикаго»), Рутгер Хауэр («Великий Мерлин», «Бегущий по лезвию»), Риз Ахмед («Однажды ночью», «Стрингер»).
В 1851 году на Диком-диком западе живут братья Систерс, не самые спокойные и адекватные ребята. Один из них — Илай, весьма неуравновешен и непредсказуем, другой — Чарли, спокойный и уставший от всего мира. Они оба спокойно относятся к любым приказам и выполняют их без лишних вопросов. В это время Герман Уорм, золотоискатель, обретает проблемы с законом и приговор к смерти. И именно братьям Систерс нужно привести его в исполнение.
- Фильм основан на романе Патрика де Витта «Братья Систерс».
- Джон Си Райли приобрел права на экранизацию еще в 2011 году.
- «Братья Систерс» — первый англоязычный фильм Жака Одиара.
- Джейк Джилленхол и Риз Ахмед играли вместе в фильме «Стрингер».
- Фильм вызвал долгии овации на премьере во время Венецианского кинофестиваля, а Жак Одиар получил «Серебрянного Льва» как лучший режиссер.
- Фильм снимался во Франции, Испании и Румынии.
Братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма, золотоискателя-авантюриста. Фартовые по жизни охотники за головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик не так-то прост… Начинается игра на выживание: острый ум против безбашенной силы.