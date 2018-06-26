Бергман, 2018

Яне Магнуссон, автор "Вторжения к Бергману" 2013 года, спустя 5 лет снова обращается к личности великого режиссера. Документальный фильм по большей части состоит из назеранного видео со съемок, из интервью и архивов Бергмана.
Задача картины "Бергман" - показать режиссера со всех сторон, максимально осветить саму личность Бергмана и создать представление о нем и его творчестве. Автор картины показывает Бергмана не только как режиссера, но и во всех аспектах его личной жизни - как отца, мужа, возлюбленного. Особое место в фильме занимает работа Бергмана, как в кино, так и в театре. Зрителям показывают уникальные кадры хроники, интервью с людьми, которые знали Бергмана лично.
- На фильм «Седьмая печать» Бергмана вдохновила фреска «Смерть, играющая в шахматы» в шведской церкви Тебю.
- Знаменитая актриса Ингрид Бергман, однофамилица режиссера, сыграла в «Осенней сонате» Бергмана свою последнюю роль.
- Всего Бергман поставил более 60-ти кинокартин и больше 70-ти спектаклей.
История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.