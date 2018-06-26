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Бергман Бергман
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Bergman: А Year in a Life

Бергман, 2018

2018 / Швеция
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Документальный фильм про Ингмара Бергмана
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Причины посмотреть Факты О фильме

Яне Магнуссон, автор "Вторжения к Бергману" 2013 года, спустя 5 лет снова обращается к личности великого режиссера. Документальный фильм по большей части состоит из назеранного видео со съемок, из интервью и архивов Бергмана. 

Задача картины "Бергман" - показать режиссера со всех сторон, максимально осветить саму личность Бергмана и создать представление о нем и его творчестве. Автор картины показывает Бергмана не только как режиссера, но и во всех аспектах его личной жизни - как отца, мужа, возлюбленного. Особое место в фильме занимает работа Бергмана, как в кино, так и в театре. Зрителям показывают уникальные кадры хроники, интервью с людьми, которые знали Бергмана лично.  

- На фильм «Седьмая печать» Бергмана вдохновила фреска «Смерть, играющая в шахматы» в шведской церкви Тебю.

- Знаменитая актриса Ингрид Бергман, однофамилица режиссера, сыграла в «Осенней сонате» Бергмана свою последнюю роль.

- Всего Бергман поставил более 60-ти кинокартин и больше 70-ти спектаклей. 

История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 июля 2018
Премьера в мире 26 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Яне Магнуссон
Яне Магнуссон
В ролях
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бергман 3 постера
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Бергман смотреть онлайн

Бергман
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за 1 рубль
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Безусловно, жизнь любого кинематографиста в разы интереснее, чем жизнь офисного клерка. Но всё же, чтобы снять увлекательное документальное кино о пути какого-нибудь режиссёра, нужно, чтобы объект исследования был поистине незаурядной личностью. Не просто глыбой с доброй полсотней картин, а человеком, чья судьба сама похожа на безумный и абсолютно вымышленный сюжет. В случае с Ингмаром Бергманом, можно сказать, сошёлся парад планет: столетие мастера, которое отмечают во всём мире в этом году,…
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2 августа 2018 10:49
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6 июня 2018 14:23
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