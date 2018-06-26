Бергман, 2018

Яне Магнуссон, автор "Вторжения к Бергману" 2013 года, спустя 5 лет снова обращается к личности великого режиссера. Документальный фильм по большей части состоит из назеранного видео со съемок, из интервью и архивов Бергмана.

Задача картины "Бергман" - показать режиссера со всех сторон, максимально осветить саму личность Бергмана и создать представление о нем и его творчестве. Автор картины показывает Бергмана не только как режиссера, но и во всех аспектах его личной жизни - как отца, мужа, возлюбленного. Особое место в фильме занимает работа Бергмана, как в кино, так и в театре. Зрителям показывают уникальные кадры хроники, интервью с людьми, которые знали Бергмана лично.