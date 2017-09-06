Эскобар, 2017

Режиссером байопика о Пабло Эксобаре стал испанский режиссер Фернандо Леон Де Араноа («Прожигая жизнь», «Идеальный день»). В главных ролях снялись любимцы публики и по совместительству супруги – Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Помимо них в ленте можно увидеть Питера Скарсгаарда («К-19», «Парни не плачут»), Лиллиэн Бланкеншип («Обет молчания», «Охранник») и Дэвида Валенсиа (сериал «Нарко»).
Сюжет фильма «Эксобар» расскажет о журналистке, которая влюбляется в одного из самых известных наркобаронов в истории – Пабло Эскобара. На ее глазах разворачивается история его восхождения. Она видить весь криминал, преступления Эскобара и его путь к миллиардам.
- Фильм снят по реальным событиям, но имя любовницы главного героя было изменено. Ту журналистку звали Вирхиния Вальехо
- Эскобар вошёл в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира
- Дэвид Валенсиа также играл в сериале «Нарко», рассказывающем о жизни Пабло Эскобара
- Сын наркобарона Себастьян Маррокин рассказал, что как-то, в очередной раз скрываясь от правительственных агентов, Эскобар, пытаясь обогреть дочь и приготовить еду, сжёг около 2 млн долларов наличными
- Пабло Эксобар умер в возрасте 44 лет в Колумбии
- Пабло не употреблял алкоголь, но со школьных лет и до конца жизни курил колумбийскую коноплю.
- Фильм получил две премии Los Premios Goya: лучший актёр Хавьер Бардем и лучшая актриса Пенелопа Крус
История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам и могуществу.