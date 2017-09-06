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Loving Pablo

Эскобар, 2017

2017 / Испания / Болгария
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Фильм о знаменитом наркобароне Пабло Эскобаре и влюбленной в него журналистке
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером байопика о Пабло Эксобаре стал испанский режиссер Фернандо Леон Де Араноа («Прожигая жизнь», «Идеальный день»). В главных ролях снялись любимцы публики и по совместительству супруги – Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Помимо них в ленте можно увидеть Питера Скарсгаарда («К-19», «Парни не плачут»), Лиллиэн Бланкеншип («Обет молчания», «Охранник») и Дэвида Валенсиа (сериал «Нарко»).

Сюжет фильма «Эксобар» расскажет о журналистке, которая влюбляется в одного из самых известных наркобаронов в истории – Пабло Эскобара. На ее глазах разворачивается история его восхождения. Она видить весь криминал, преступления Эскобара и его путь к миллиардам.

- Фильм снят по реальным событиям, но имя любовницы главного героя было изменено. Ту журналистку звали Вирхиния Вальехо

- Эскобар вошёл в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира

- Дэвид Валенсиа также играл в сериале «Нарко», рассказывающем о жизни Пабло Эскобара

- Сын наркобарона Себастьян Маррокин рассказал, что как-то, в очередной раз скрываясь от правительственных агентов, Эскобар, пытаясь обогреть дочь и приготовить еду, сжёг около 2 млн долларов наличными

- Пабло Эксобар умер в возрасте 44 лет в Колумбии

- Пабло не употреблял алкоголь, но со школьных лет и до конца жизни курил колумбийскую коноплю.

- Фильм получил две премии Los Premios Goya: лучший актёр Хавьер Бардем и лучшая актриса Пенелопа Крус

История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам и могуществу.

6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 июня 2018
Премьера онлайн 2 ноября 2018
Премьера в мире 6 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Фернандо Леон Де Араноа
Фернандо Леон Де Араноа
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Жульет Рестрепо
Жульет Рестрепо
Дэвид Валенсиа
Дэвид Валенсиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эскобар 6 постеров
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Наша рецензия
В фильме «Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре (Хавьер Бардем) рассказывается с точки зрения Вирджинии Вальехо (Пенелопа Крус), мемуары которой легли в основу сценария ленты. Романтические отношения связывали тележурналистку и наркобарона на протяжении нескольких лет. До поры до времени Вальехо купалась в роскоши и ездила в США за покупками на деньги, подаренные могущественным покровителем. Она видела в нем едва ли не Робин Гуда, строящего дома…
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Vangrout 20 августа 2018, 08:23
Сильно сокращенная версия сериала "Барыги", но фильм хороший.
smetninihor 19 августа 2020, 15:29
Паблито не виноват) фильм норм)
Отзывы Написать
23 голоса
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