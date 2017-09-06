Эскобар, 2017

- Фильм снят по реальным событиям, но имя любовницы главного героя было изменено. Ту журналистку звали Вирхиния Вальехо

- Эскобар вошёл в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира

- Дэвид Валенсиа также играл в сериале «Нарко», рассказывающем о жизни Пабло Эскобара

- Сын наркобарона Себастьян Маррокин рассказал, что как-то, в очередной раз скрываясь от правительственных агентов, Эскобар, пытаясь обогреть дочь и приготовить еду, сжёг около 2 млн долларов наличными

- Пабло Эксобар умер в возрасте 44 лет в Колумбии

- Пабло не употреблял алкоголь, но со школьных лет и до конца жизни курил колумбийскую коноплю.

- Фильм получил две премии Los Premios Goya: лучший актёр Хавьер Бардем и лучшая актриса Пенелопа Крус