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Руби и повелитель воды Руби и повелитель воды
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The Ladybug

Руби и повелитель воды, 2017

2017 / Китай
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Мультик про приключения Божьей коровки и стрекозы на пути к Золотому Каньону
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер показывает нам загадочный мир насекомых, а именно - историю божьей коровки по имени Руби. Она живет у ученых в лаборатории в большой банке, и мечтает о путешествиях. Свои планы Руби обсуждает с лучшим другом - стрекозой по имени Повелитель Воды. В их мечтах грезится Золотой каньон - волшебная страна, куда прилететь можно только на магической птице. 

Однажды герои все-таки решаются покинуть свои убежища и попытаться добраться до Каньона. И с этого момента их жизнь наполняется приключениями, опасностями и множеством новых впечатлений. На их пути возникает ящерица Ти-Рэкс и королевские осы, но герои все равно идут к своей мечте. 

— Первый полнометражный мультфильм режиссера Динга Ши

— Актер Чжан Лэй, который принял участие в озвучивании мультфильма, также озвучивал мультфильм «Король обезьян»

Божья коровка по имени Руби живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну – Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 31 декабря 2018
Премьера в мире 2 февраля 2018
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Динг Ши
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Руби и повелитель воды 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Руби и повелитель воды смотреть онлайн

Руби и повелитель воды
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за 1 рубль
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География мультфильмов, выходящих в российский прокат, расширяется. Кроме отечественных и голливудских картин, зритель в последнее время все чаще может увидеть на большом экране аниме. Зачастили в прокат и ленты из других регионов, например, сделанные в Канаде, Франции, Норвегии, Италии, Мексике и не только. В большинстве своем этим мультикам не хватает голливудского размаха, кавайности анимешных персонажей от них тоже ждать не приходится, да и юмор с динамикой нередко дают сбой. И все же…
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