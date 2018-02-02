Руби и повелитель воды, 2017

Режиссер показывает нам загадочный мир насекомых, а именно - историю божьей коровки по имени Руби. Она живет у ученых в лаборатории в большой банке, и мечтает о путешествиях. Свои планы Руби обсуждает с лучшим другом - стрекозой по имени Повелитель Воды. В их мечтах грезится Золотой каньон - волшебная страна, куда прилететь можно только на магической птице.
Однажды герои все-таки решаются покинуть свои убежища и попытаться добраться до Каньона. И с этого момента их жизнь наполняется приключениями, опасностями и множеством новых впечатлений. На их пути возникает ящерица Ти-Рэкс и королевские осы, но герои все равно идут к своей мечте.
— Первый полнометражный мультфильм режиссера Динга Ши
— Актер Чжан Лэй, который принял участие в озвучивании мультфильма, также озвучивал мультфильм «Король обезьян»
Божья коровка по имени Руби живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну – Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!