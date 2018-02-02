Руби и повелитель воды, 2017

Режиссер показывает нам загадочный мир насекомых, а именно - историю божьей коровки по имени Руби. Она живет у ученых в лаборатории в большой банке, и мечтает о путешествиях. Свои планы Руби обсуждает с лучшим другом - стрекозой по имени Повелитель Воды. В их мечтах грезится Золотой каньон - волшебная страна, куда прилететь можно только на магической птице.

Однажды герои все-таки решаются покинуть свои убежища и попытаться добраться до Каньона. И с этого момента их жизнь наполняется приключениями, опасностями и множеством новых впечатлений. На их пути возникает ящерица Ти-Рэкс и королевские осы, но герои все равно идут к своей мечте.