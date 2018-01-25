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Париж. Город Zомби Париж. Город Zомби
Киноафиша Фильмы Париж. Город Zомби
La nuit a dévoré le monde

Париж. Город Zомби, 2018

2018 / Франция
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Французский ужастик про зомби
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Причины посмотреть Факты О фильме

Французский ужастик — редкий гость в отечественном прокате. Доминик Роше («Скорость прошлого») снял ледянящую кровь картину, лишенную привычной французской легкости и жизнерадостности. Главные роли в картине исполнили Андерс Даниелсен Лье («Реприза», «Осло»), Голшифте Фарахани («История Элли», «Друзья»), Дени Лаван («Мистер одиночество», «Дурная кровь»), Сигрид Буази («Туннель», «Персональный покупатель»), Дэвид Камменос («Перевозчик 3», «Неприкасаемые»).

Представьте, что утром после вечеринки, вы просыпаетесь и обнаруживаете, что пока находились в пространстве сна, весь город погрузился в апокалипсис. По улицам ходят зобми, в том числе, и знакомые лица. Именно такая история произошла с Сэмом. После хорошего загула его бывшая, ее парень, все его знакомые и не знакомые, все превратились в зомби. И в Париже осталось одно единственное безопасное место — его квартира. Что делать? Все тонет в неизвестности, и герой выбирает — остаться в доме или выйти на улицу, убегать от окружающих, или вооружиться и дать им бой.

 - Оригинальное название фильма можно перевести как - Ночь съела мир 

- Фильм - экранизация романа Пита Агармена (Мартена Пажа) «Мир съела ночь».

- Фильм стал второй картиной режиссера Доминика Роше

На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает, что его бывшая, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное место на весь Париж, где он может чувствовать себя в безопасности, – это квартира, где он проснулся. Что делать? Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому?

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 25 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Доминик Роше
Доминик Роше
В ролях
Андерс Даниелсен Лье
Андерс Даниелсен Лье
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Дени Лаван
Дени Лаван
Сигрид Буази
Сигрид Буази
Дэвид Камменос
Дэвид Камменос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Париж. Город Zомби 3 постера
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Париж. Город Zомби смотреть онлайн

Париж. Город Zомби
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Сэм просто хотел забрать свои вещи из квартиры бывшей девушки. Однажды вечером он пришёл к ней в гости и попал на шумную вечеринку. Сэм зашёл в комнату, где лежала коробка с его кассетами, и там же уснул. Проснувшись наутро, он обнаружил, что почти все окружающие превратились в зомби. Все гости либо уже мертвы, либо сами ходят в поисках свежей человечины. И то же самое происходит на улице: немногих выживших пожирают прямо на глазах героя. Забаррикадировавшись в доме, Сэм чувствует себя в…
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Кадры из фильма Все кадры
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