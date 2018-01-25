Париж. Город Zомби, 2018

Французский ужастик — редкий гость в отечественном прокате. Доминик Роше («Скорость прошлого») снял ледянящую кровь картину, лишенную привычной французской легкости и жизнерадостности. Главные роли в картине исполнили Андерс Даниелсен Лье («Реприза», «Осло»), Голшифте Фарахани («История Элли», «Друзья»), Дени Лаван («Мистер одиночество», «Дурная кровь»), Сигрид Буази («Туннель», «Персональный покупатель»), Дэвид Камменос («Перевозчик 3», «Неприкасаемые»).

Представьте, что утром после вечеринки, вы просыпаетесь и обнаруживаете, что пока находились в пространстве сна, весь город погрузился в апокалипсис. По улицам ходят зобми, в том числе, и знакомые лица. Именно такая история произошла с Сэмом. После хорошего загула его бывшая, ее парень, все его знакомые и не знакомые, все превратились в зомби. И в Париже осталось одно единственное безопасное место — его квартира. Что делать? Все тонет в неизвестности, и герой выбирает — остаться в доме или выйти на улицу, убегать от окружающих, или вооружиться и дать им бой.