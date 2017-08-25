Уиджи: Проклятие Вероники, 2017

Режиссером фильма ужасов «Уиджи: Проклятие Вероники» стал не новичок в этой области, испанец Пако Пласа («Репортаж из преисподней», «Репортаж со свадьбы»). В ролях появились такие актеры, как Сония Альмарча («Любовь», «Открытая дверь»), Карла Кампра («Мечта Ивана»), Летисия Долера («Мечтая об Аргентине») и др.

Фильм расскажет о девушке по имени Вероника, которая решила поиграть с доской Уиджи, так называемой «доской дьявола». В процессе невинной игры она выпускает на волю призрак умершего отца, а за ним и саму Смерть. Чем обернется для Вероники общение с потусторонним миром, неизвестно, ведь противостоять злу из загробного мира невозможно, когда в руки попадает Уиджи.