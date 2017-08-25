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Уиджи: Проклятие Вероники Уиджи: Проклятие Вероники
Киноафиша Фильмы Уиджи: Проклятие Вероники
Verónica

Уиджи: Проклятие Вероники, 2017

2017 / Испания
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Девушка решает поиграть с "доской дьявола"
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма ужасов «Уиджи: Проклятие Вероники» стал не новичок в этой области, испанец Пако Пласа («Репортаж из преисподней», «Репортаж со свадьбы»). В ролях появились такие актеры, как Сония Альмарча («Любовь», «Открытая дверь»), Карла Кампра («Мечта Ивана»), Летисия Долера («Мечтая об Аргентине») и др.

Фильм расскажет о девушке по имени Вероника, которая решила поиграть с доской Уиджи, так называемой «доской дьявола». В процессе невинной игры она выпускает на волю призрак умершего отца, а за ним и саму Смерть. Чем обернется для Вероники общение с потусторонним миром, неизвестно, ведь противостоять злу из загробного мира невозможно, когда в руки попадает Уиджи.

- Фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими несколько лет назад в Мадриде. Тогда несколько человек стали свидетелями паранормальных явлений, которые даже были официально зафиксированы в полицейском протоколе.

- Дебютный полнометражный фильм в карьере актрисы Сандры Эскасены.

- Испанская рок-группа Heroes del Silencio исполняет большую часть песен, использованных в фильме. Также Вероника слушает песни группы в плеере, в ее комнате весят два постера и один календарь группы, а в ночных сценах можно заметить на героине футболку с символикой группы.

- В фильме Вероника и ее одноклассники играют с доской Уиджи во время полного солнечного затмения 15 июня 1991 года. В этот день действительно происходило солнечное затмение. 
 

Уиджи – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно.
Вероника, красивая и веселая старшеклассница, даже представить не могла, чем для нее закончится то, что она считала невинной игрой. Игра с Уиджи впустила в жизнь девушки не только призрак умершего отца, но и саму Смерть.
 

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 февраля 2018
Премьера онлайн 9 ноября 2017
Премьера в мире 25 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Пако Пласа
Пако Пласа
В ролях
Сандра Эскасена
Сандра Эскасена
Консуэло Трухильо
Консуэло Трухильо
Ана Торрент
Ана Торрент
Анхела Фабиан
Анхела Фабиан
Сония Альмарча
Сония Альмарча
Все актеры и съемочная группа
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Уиджи: Проклятие Вероники смотреть онлайн

Уиджи: Проклятие Вероники
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Уиджи – доска для спиритических сеансов, которая якобы позволяет поговорить с давно умершими родными. Для Вероники, старшей дочери в многодетной семье, это шанс вновь услышать давно умершего отца. Но школьнице сперва хорошо было бы подумать о том, что, открыв дверь, она может призвать силу отнюдь не добрую. Теперь Веронике предстоит придумать, как защитить не только себя, но и свою семью: кто гарантирует, что одержимый призрак отца, расправившись с Веро, не перекинется и на…
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Андрей 26 марта 2018, 09:50
фильм понравился!
немного забавно было смотреть на испанский ужастик, но только немного, потому что испанские ужастики достаточно… Читать дальше…
Ильдар Погост 16 февраля 2018, 22:41
ну почему все сеансы всех фильмов ужасов идут всегда ночью((((( , я вот живу в селе и не могу ночью приехать а кинотеатров в селе нет(
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