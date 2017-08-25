Уиджи: Проклятие Вероники, 2017

Режиссером фильма ужасов «Уиджи: Проклятие Вероники» стал не новичок в этой области, испанец Пако Пласа («Репортаж из преисподней», «Репортаж со свадьбы»). В ролях появились такие актеры, как Сония Альмарча («Любовь», «Открытая дверь»), Карла Кампра («Мечта Ивана»), Летисия Долера («Мечтая об Аргентине») и др.
Фильм расскажет о девушке по имени Вероника, которая решила поиграть с доской Уиджи, так называемой «доской дьявола». В процессе невинной игры она выпускает на волю призрак умершего отца, а за ним и саму Смерть. Чем обернется для Вероники общение с потусторонним миром, неизвестно, ведь противостоять злу из загробного мира невозможно, когда в руки попадает Уиджи.
- Фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими несколько лет назад в Мадриде. Тогда несколько человек стали свидетелями паранормальных явлений, которые даже были официально зафиксированы в полицейском протоколе.
- Дебютный полнометражный фильм в карьере актрисы Сандры Эскасены.
- Испанская рок-группа Heroes del Silencio исполняет большую часть песен, использованных в фильме. Также Вероника слушает песни группы в плеере, в ее комнате весят два постера и один календарь группы, а в ночных сценах можно заметить на героине футболку с символикой группы.
- В фильме Вероника и ее одноклассники играют с доской Уиджи во время полного солнечного затмения 15 июня 1991 года. В этот день действительно происходило солнечное затмение.
Уиджи – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно.
Вероника, красивая и веселая старшеклассница, даже представить не могла, чем для нее закончится то, что она считала невинной игрой. Игра с Уиджи впустила в жизнь девушки не только призрак умершего отца, но и саму Смерть.
немного забавно было смотреть на испанский ужастик, но только немного, потому что испанские ужастики достаточно… Читать дальше…