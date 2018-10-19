Хантер киллер, 2018

Один из последних фильмов Микаэла Нюквиста перед его уходом из жизни в 2017 году.

Чтобы добиться максимальной достоверности, съемочная и производственная команда активно сотрудничали с военно-морским флотом США.

Одно из имен, которое называет русский капитан Андропов, перечисляя своих стажеров — Алексей Востриков. Это же имя носил персонаж Харрисона Форда, командир подводной лодки в фильме “K-19”.

В 2015 году губернатор Аляски Билл Уокер подписал закон о завершении государственной программы субсидирования фильмов. После этого продюсеры фильма «Хантер-Киллер» отменили все ранее запланированные натурные съемки для фильма на Аляске.

В течение трех дней режиссер Донован Марш и исполнитель главной роли Джерард Батлер плавали на подводной лодке “USS Houston” с целью лучше разобраться в нюансах реальной работы подводной лодки и экипажа. Эта поездка дала Маршу одну из самых важных идей: использовать для сцен внутри субмарины огромную гидравлическую платформу, способную реалистично имитировать морскую качку.

“USS Arkansas” – это реально существующая подводная лодка класса “Virginia”. Строительство началось в 2018 году, а спуск на воду планируется в 2023 году.

В Украине премьера фильма должна была состояться 25 октября 2018 года, но Министерство культуры Украины отказало картине в лицензии, ссылаясь на закон “О кинематографии”, запрещающий «распространение и показ фильмов, целью которых является популяризация органов государства-агрессора и/или советских органов государственной безопасности». По словам представителя Госкино Украины, показ фильма был бы незаконным, поскольку в нем содержится «позитивный образ российского президента и адмирала российского флота».

Первоначально фильм должен был сниматься на Аляске, а портовый город Уиттиер должен был представлять собой российскую военно-морскую базу зимой. Материально-технические проблемы, включая отсутствие жилья для съемочной группы, привели к тому, что производство было перенесено, а сценарий переписан.

Большинство сцен, происходящих в России, были сняты в Болгарии. Это настоящая болгарская военно-морская база в Варне, на побережье Черного моря. Интерьер командного центра «Полярный», а также интерьеры русской подводной лодки и гидроакустической комнаты “USS Arkansas” были построены на студии в столице Болгарии Софии.

Чтобы подготовиться к роли Джо Гласса Джерард Батлер провел много времени консультируясь с несколькими бывшими командующими ВМС.

Глубоководная спасательная машина «Мистик» в этом фильме — это тот же аппарат, который появлялся в фильме «Охота за Красным Октябрем». Принятый на вооружение в 1977 году, он был списан и передан Морскому подводному музею в 2008.