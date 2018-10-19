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Hunter Killer

Хантер киллер, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Экшен-боевик, в котором Джерард Батлер будет спасать русского президента и мир от третьей мировой войны
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Донован Марш («Малек») взялся в очередной раз спасать мир. В результате появился триллер-боевик, главную роль в котором исполнил один из наиболее суровых актеров Голливуда Джерард Батлер («Законопослушный гражданин», «Голая правда»). Компанию ему составили оскароносный Гэри Олдман («Пятый элемент», «Трасса 60»), Линда Карделлини («Ирландец», «Грехи отца»), Тоби Стивенс («Джейн Эйр», «И никого не стало»), Тейлор Джон Смит («Полиция Чикаго», «На одной волне»), Майкл Трукко («Тишина», «Теория большого взрыва»), Коммон («Джон Уик 2», «Ад на колесах»), Микаэл Нюквист («Девушка с татуировкой дракона», «Миллениум»), Юрий Колокольников («Метод», «Герой нашего времени»), Игорь Жижикин («Мажор», «Тайный город 2»).

Наши дни. После присоединения Крыма и военной операции в Сирии отношения между Россией и США напоминают противостояние времен Холодной войны.

В Баренцевом море американская субмарина “Тампа Бэй” ведет наблюдение за российской подлодкой “Конек”. Штатная операция неожиданно прерывается торпедными атаками и потерей связи с подводниками. На поиски пропавшего корабля отправляется субмарина “Арканзас” под командованием опытного капитана Джо Гласса. Прибыв на место, Гласс выясняет, что произошло военное столкновение, однако обнаруживает сразу две затонувших субмарины: российскую и американскую.

Американская разведка докладывает начальнику штаба о приезде президента России на военную базу в городе Полярный, находящуюся неподалеку от места столкновения подлодок. Опасаясь новых провокаций от непредсказуемых русских, американцы организуют секретную операцию и десантируют в Полярный группу “морских котиков”. Но вскоре становится ясно, что президент России стал пешкой в игре собственного министра обороны, решившего устроить переворот.

Мир оказывается в шаге от Третьей мировой войны. Удастся ли экипажу подложки остановить сумасшедшего генерала?

Один из последних фильмов Микаэла Нюквиста перед его уходом из жизни в 2017 году.

Чтобы добиться максимальной достоверности, съемочная и производственная команда активно сотрудничали с военно-морским флотом США.

Одно из имен, которое называет русский капитан Андропов, перечисляя своих стажеров — Алексей Востриков. Это же имя носил персонаж Харрисона Форда, командир подводной лодки в фильме “K-19”.

В 2015 году губернатор Аляски Билл Уокер подписал закон о завершении государственной программы субсидирования фильмов. После этого продюсеры фильма «Хантер-Киллер» отменили все ранее запланированные натурные съемки для фильма на Аляске.

В течение трех дней режиссер Донован Марш и исполнитель главной роли Джерард Батлер плавали на подводной лодке “USS Houston” с целью лучше разобраться в нюансах реальной работы подводной лодки и экипажа. Эта поездка дала Маршу одну из самых важных идей: использовать для сцен внутри субмарины огромную гидравлическую платформу, способную реалистично имитировать морскую качку.

“USS Arkansas” – это реально существующая подводная лодка класса “Virginia”. Строительство началось в 2018 году, а спуск на воду планируется в 2023 году.

В Украине премьера фильма должна была состояться 25 октября 2018 года, но Министерство культуры Украины отказало картине в лицензии, ссылаясь на закон “О кинематографии”, запрещающий «распространение и показ фильмов, целью которых является популяризация органов государства-агрессора и/или советских органов государственной безопасности». По словам представителя Госкино Украины, показ фильма был бы незаконным, поскольку в нем содержится «позитивный образ российского президента и адмирала российского флота».

Первоначально фильм должен был сниматься на Аляске, а портовый город Уиттиер должен был представлять собой российскую военно-морскую базу зимой. Материально-технические проблемы, включая отсутствие жилья для съемочной группы, привели к тому, что производство было перенесено, а сценарий переписан.

Большинство сцен, происходящих в России, были сняты в Болгарии. Это настоящая болгарская военно-морская база в Варне, на побережье Черного моря. Интерьер командного центра «Полярный», а также интерьеры русской подводной лодки и гидроакустической комнаты “USS Arkansas” были построены на студии в столице Болгарии Софии.

Чтобы подготовиться к роли Джо Гласса Джерард Батлер провел много времени консультируясь с несколькими бывшими командующими ВМС.

Глубоководная спасательная машина «Мистик» в этом фильме — это тот же аппарат, который появлялся в фильме «Охота за Красным Октябрем». Принятый на вооружение в 1977 году, он был списан и передан Морскому подводному музею в 2008.

Американская  атакующая субмарина «Хантер Киллер» вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера онлайн 8 февраля 2019
Премьера в мире 19 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Донован Марш
Донован Марш
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Майкл Трукко
Майкл Трукко
Коммон
Коммон
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Все актеры и съемочная группа
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Хантер киллер
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Наша рецензия
Давненько кинематографисты не баловали зрителей фильмами про подводные лодки и мировое господство. Ведь эти картины захватывают дух, поражают спецэффектами и могут показать то, до чего мы вряд ли доживем, третья мировая война и подводная битва, которую вряд ли транслировали бы по телевизору. Поэтому пока кинопублика ждет премьеры «Курска» Томаса Винтерберга, который пока ездит по различным кинофестивалям, про российских подводников можно посмотреть, наблюдая за битвой Америки и…
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Анисимов Евгении 31 октября 2018, 09:28
Очередной американский фильм где Американцы хорошие а остальные безжалостные убийцы, террористы, оккупанты и маньяки. Смешно даже становится. Не смотрите эту гадость!
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