Счастья! Здоровья!, 2018

Над картиной «Счастья! Здоровья!» работали сразу несколько режиссеров: Марк Горобец, Арман Марутян и Леонид Марголин, а продюсерами выступили братья Андреасян. В ролях снялись: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер, участник «Квартета И» Камиль Ларин, Марина Федункив, Наталья Рудова и многие другие популярные актеры.
Сюжет комедии «Счастья! Здоровья!» расскажет о трех парах разных национальностей. Все три пары планируют пожениться, вот только цели у них разные. Одни хотят заработать денег с подарков на свадьбу, другие же действительно хотят связать себя узами брака, но в дело вмешиваются родители. А в дела третьей пары вмешивается внезапно вышедший из тюрьмы бывший парень невесты. И только гостям все время весело – они танцуют, поют, шутят и от души радуются за молодых.
- Марина Федункив и Зоя Бребер обе родом из Перми, где начинали свое творчество в качестве комедийных актрис
Три влюблённые пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — её «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть уникальная возможность побывать сразу на трёх свадьбах. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?! Это бомбически круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!»