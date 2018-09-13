Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Счастья! Здоровья! Счастья! Здоровья!
Киноафиша Фильмы Счастья! Здоровья!

Счастья! Здоровья!, 2018

2018 / Россия
4.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
Как справляют свадьбы татары, армяне и русские!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Над картиной «Счастья! Здоровья!» работали сразу несколько режиссеров: Марк Горобец, Арман Марутян и Леонид Марголин, а продюсерами выступили братья Андреасян. В ролях снялись: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер, участник «Квартета И» Камиль Ларин, Марина Федункив, Наталья Рудова и многие другие популярные актеры.

Сюжет комедии «Счастья! Здоровья!» расскажет о трех парах разных национальностей. Все три пары планируют пожениться, вот только цели у них разные. Одни хотят заработать денег с подарков на свадьбу, другие же действительно хотят связать себя узами брака, но в дело вмешиваются родители. А в дела третьей пары вмешивается внезапно вышедший из тюрьмы бывший парень невесты. И только гостям все время весело – они танцуют, поют, шутят и от души радуются за молодых.

- Марина Федункив и Зоя Бребер обе родом из Перми, где начинали свое творчество в качестве комедийных актрис

Три влюблённые пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички-Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — её «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть уникальная возможность побывать сразу на трёх свадьбах. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?! Это бомбически круто и нереально смешно. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!»

4.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 сентября 2018
Премьера в мире 13 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Марк Горобец
Марк Горобец
В ролях
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Наталия Рудова
Наталия Рудова
Грант Тохатян
Грант Тохатян
Айк Марутян
Айк Марутян
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Гуляй, Вася!
Гуляй, Вася! (2017)
6.311111
Жених
Жених (2016)
5.642857
Горько! 2
Горько! 2 (2014)
4.4545455
Горько!
Горько! (2013)
6.5425534
Постер фильма Счастья! Здоровья! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Что бы вы ни делали, а обойти хоть одну свадьбу в своей жизни у вас не получится. Этот праздник как вирусное видео преследует вас с рождения и до тех пор, пока не закончатся все неженатые или освободившиеся родственники. Все равно, минимум раз в год на таком мероприятии придется присутствовать, уж очень у нас любят их отмечать. Ведь это бесконечное поле для реализации своих амбиций, на свадьбу люди приходят не ради молодых, а чтобы позырить на остальных и, возможно, проявить себя. В нашей…
Читать
Максим Максимов 15 сентября 2018, 00:38
Пурга полная !
lyzmaksim 14 сентября 2018, 10:26
Фильм огонь! Забудьте все предрассудки про российские комедии! Рекомендую сходить для поднятия настроения. И да..согласен с предыдущим отзывом- это… Читать дальше…
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка Первой свои релизы 18 апреля представила кинокомпания «Парадиз». Ближайшими релизами плодовитого дистрибьютора станут жанровые истории: «Точка невозврата» с Розамунд Пайк
Написать
19 апреля 2018 11:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй трейлер
Второй трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши