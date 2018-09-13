Счастья! Здоровья!, 2018

Над картиной «Счастья! Здоровья!» работали сразу несколько режиссеров: Марк Горобец, Арман Марутян и Леонид Марголин, а продюсерами выступили братья Андреасян. В ролях снялись: звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер, участник «Квартета И» Камиль Ларин, Марина Федункив, Наталья Рудова и многие другие популярные актеры.

Сюжет комедии «Счастья! Здоровья!» расскажет о трех парах разных национальностей. Все три пары планируют пожениться, вот только цели у них разные. Одни хотят заработать денег с подарков на свадьбу, другие же действительно хотят связать себя узами брака, но в дело вмешиваются родители. А в дела третьей пары вмешивается внезапно вышедший из тюрьмы бывший парень невесты. И только гостям все время весело – они танцуют, поют, шутят и от души радуются за молодых.