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Белый парень Рик Белый парень Рик
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White Boy Rick

Белый парень Рик, 2018

2018 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Реальная история 13-летнего Рика, ставшего информатором ФБР
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Режиссёром картины «Белый парень Рик» выступил Ян Деманж («71», сериал «Тайный дневник девушки по вызову»). В фильме снялись известные актёры, среди которых Мэттью МакКонахи («Интерстеллар». «Золото»), Дженнифер Джейсон Ли («Пиджак», «Омерзительная восьмёрка»), АрДжей Сайлер («Я, Эрл и умирающая девушка», «Могучие рэйнджеры»), Брюс Дерн («Небраска»), Пайпер Лори («Поющие в терновнике») и другие.

В основе фильма «Белый парень Рик» лежит реальная история Ричарда Верша-младшего. В 13-летнем возрасте он начал сотрудничать с ФБР и помог раскрыть множество преступных схем. Однако тремя годами позже представителям правосудия предстоит найти у подростка несколько килограмм кокаина. За это его приговаривают к пожизненному заключению, что становится ударом для семьи Ричарда.

- Мэттью МакКонахи и Рори Кокрейн играли вместе в фильме Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении»

- В фильме снялся обладатель «Оскара» Мэттью МакКонахи, а также трое номинантов на эту премию: Дженифер Джейсон Ли, Пайпер Лори и Брюс Дерн

- Фильм основан на реальной истории Ричарда Верша-младшего, которого в 17 лет приговорили к пожизненному заключению

- Дебютный фильм Яна Деманжа «71» получил две номинации на Берлинском кинофестивале

- Одним из продюсеров картины выступает Даррен Арронофски («Чёрный лебедь», «Ной»)

- Ричард Верш-младший установил рекорд по нахождению за решёткой среди несовершеннолетних преступников, несмотря на то, что члены преступной банды, втянувшей мальчика в свои дела, уже вышли на волю

Основанная на реальных событиях история жизни Ричарда Верша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 20 мая 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Ян Деманж
Ян Деманж
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Бел Паули
Бел Паули
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белый парень Рик 4 постера
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Белый парень Рик смотреть онлайн

Белый парень Рик
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1984 год, небольшая американская ярмарка. 14-летний Ричард Верши-младший (Ричи Мерритт) засматривается на прилавок с оружием. Продавец пытается обдурить подростка, но мальчик не лыком шит. Даром что под носом юношеский пушок под носом – этот пацан легко может отличить русский автомат Калашникова от египетской сборки. Сказалось воспитание. Его одобрительно хлопает по плечу усатый батя (Мэттью МакКонахи) с дурацким маллетом. Отец и сын уезжают с ярмарки, закупившись оружием по дешевке,…
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m.eismont 3 февраля 2019, 01:52
Классный 👍
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15 голосов
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