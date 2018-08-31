Белый парень Рик, 2018

Режиссёром картины «Белый парень Рик» выступил Ян Деманж («71», сериал «Тайный дневник девушки по вызову»). В фильме снялись известные актёры, среди которых Мэттью МакКонахи («Интерстеллар». «Золото»), Дженнифер Джейсон Ли («Пиджак», «Омерзительная восьмёрка»), АрДжей Сайлер («Я, Эрл и умирающая девушка», «Могучие рэйнджеры»), Брюс Дерн («Небраска»), Пайпер Лори («Поющие в терновнике») и другие.
В основе фильма «Белый парень Рик» лежит реальная история Ричарда Верша-младшего. В 13-летнем возрасте он начал сотрудничать с ФБР и помог раскрыть множество преступных схем. Однако тремя годами позже представителям правосудия предстоит найти у подростка несколько килограмм кокаина. За это его приговаривают к пожизненному заключению, что становится ударом для семьи Ричарда.
- Мэттью МакКонахи и Рори Кокрейн играли вместе в фильме Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении»
- В фильме снялся обладатель «Оскара» Мэттью МакКонахи, а также трое номинантов на эту премию: Дженифер Джейсон Ли, Пайпер Лори и Брюс Дерн
- Фильм основан на реальной истории Ричарда Верша-младшего, которого в 17 лет приговорили к пожизненному заключению
- Дебютный фильм Яна Деманжа «71» получил две номинации на Берлинском кинофестивале
- Одним из продюсеров картины выступает Даррен Арронофски («Чёрный лебедь», «Ной»)
- Ричард Верш-младший установил рекорд по нахождению за решёткой среди несовершеннолетних преступников, несмотря на то, что члены преступной банды, втянувшей мальчика в свои дела, уже вышли на волю
Основанная на реальных событиях история жизни Ричарда Верша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.