Белый парень Рик, 2018

Режиссёром картины «Белый парень Рик» выступил Ян Деманж («71», сериал «Тайный дневник девушки по вызову»). В фильме снялись известные актёры, среди которых Мэттью МакКонахи («Интерстеллар». «Золото»), Дженнифер Джейсон Ли («Пиджак», «Омерзительная восьмёрка»), АрДжей Сайлер («Я, Эрл и умирающая девушка», «Могучие рэйнджеры»), Брюс Дерн («Небраска»), Пайпер Лори («Поющие в терновнике») и другие.

В основе фильма «Белый парень Рик» лежит реальная история Ричарда Верша-младшего. В 13-летнем возрасте он начал сотрудничать с ФБР и помог раскрыть множество преступных схем. Однако тремя годами позже представителям правосудия предстоит найти у подростка несколько килограмм кокаина. За это его приговаривают к пожизненному заключению, что становится ударом для семьи Ричарда.