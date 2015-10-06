Белль и Себастьян: приключения продолжаются, 2015

Продолжение доброй истории о мальчике и его верном друге «Бель и Себастьян» снял Кристиан Дюге («Коко Шанель», «Живой товар»). Главные роли в картине остались за Феликсом Боссюе («Мой король», «Шоколад»), Чеки Карио («Медведь», «Гнездо жаворонка»), Марго Чатели («Чужестранка»). К актерскому составу присоединился Тьерри Нёвик («Код неизвестен», «Потустороннее»).

С событий первой части прошло 2 года, на этот раз на дворе уже сентябрь 1945 года, война позади, и все жители небольшой деревни, затерянной где-то во французских горах, празднуют мир. Себастьян стал страше, как и его верный друг. И оба они очень ждут, когда вернется Анджелина, но вместо девушки приходят только печальные вести. Самолет Анджелины упал и затерялся где-то в Альпах, а значит, друзьям снова пора в путь - чтобы еще раз проверить себя на прочность, найти подругу и узнать тайну, которая может изменить все.