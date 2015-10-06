Белль и Себастьян: приключения продолжаются, 2015

Продолжение доброй истории о мальчике и его верном друге «Бель и Себастьян» снял Кристиан Дюге («Коко Шанель», «Живой товар»). Главные роли в картине остались за Феликсом Боссюе («Мой король», «Шоколад»), Чеки Карио («Медведь», «Гнездо жаворонка»), Марго Чатели («Чужестранка»). К актерскому составу присоединился Тьерри Нёвик («Код неизвестен», «Потустороннее»).
С событий первой части прошло 2 года, на этот раз на дворе уже сентябрь 1945 года, война позади, и все жители небольшой деревни, затерянной где-то во французских горах, празднуют мир. Себастьян стал страше, как и его верный друг. И оба они очень ждут, когда вернется Анджелина, но вместо девушки приходят только печальные вести. Самолет Анджелины упал и затерялся где-то в Альпах, а значит, друзьям снова пора в путь - чтобы еще раз проверить себя на прочность, найти подругу и узнать тайну, которая может изменить все.
- Фильм является сиквелом «Белль и Себастьян» 2013 года и приквелом фильма 2017 года «Белль и Себастьян 3: Последняя глава»
- Вся трилогия основана на серии повестей «Белль и Себастьян» французской писательницы и актрисы Сесиль Обри
- Согласно книге, Себастьян родился в 1959 году, но в фильмах действие перенесено в годы Второй мировой войны. Действия первого фильма проходили в 1943, второго - в 1945 годах.
Сентябрь 1945 года. Все во французской горной деревушке празднуют окончание войны. Себастьян вырос — ему уже 10 лет. Вместе с Белль они с нетерпением ждут возвращения Анджелины. Однако позже они узнают, что девушка попала в авиакатастрофу в самом сердце заальпийских лесов. Вся деревня потеряла надежду за исключением дедушки Себастьяна Цезаря, который знает Пьера — человека способного помочь им найти Анджелину. На пути к ее спасению мальчику и его собаке предстоит выдержать множество опасностей, пройти через тысячи испытаний и узнать тайну, которая изменит жизнь Белль и Себастьяна навсегда. Приключение продолжается…