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Белль и Себастьян: приключения продолжаются Белль и Себастьян: приключения продолжаются
Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян: приключения продолжаются
Belle et Sébastien, l'aventure continue

Белль и Себастьян: приключения продолжаются, 2015

2015 / Франция
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Фильм о приключениях мальчика и его верной собаки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение доброй истории о мальчике и его верном друге «Бель и Себастьян» снял Кристиан Дюге («Коко Шанель», «Живой товар»). Главные роли в картине остались за Феликсом Боссюе («Мой король», «Шоколад»), Чеки Карио («Медведь», «Гнездо жаворонка»), Марго Чатели («Чужестранка»). К актерскому составу присоединился Тьерри Нёвик («Код неизвестен», «Потустороннее»). 

С событий первой части прошло 2 года, на этот раз на дворе уже сентябрь 1945 года, война позади, и все жители небольшой деревни, затерянной где-то во французских горах, празднуют мир. Себастьян стал страше, как и его верный друг. И оба они очень ждут, когда вернется Анджелина, но вместо девушки приходят только печальные вести. Самолет Анджелины упал и затерялся где-то в Альпах, а значит, друзьям снова пора в путь - чтобы еще раз проверить себя на прочность, найти подругу и узнать тайну, которая может изменить все. 

- Фильм является сиквелом «Белль и Себастьян» 2013 года и приквелом фильма 2017 года «Белль и Себастьян 3: Последняя глава»

- Вся трилогия основана на серии повестей «Белль и Себастьян» французской писательницы и актрисы Сесиль Обри

- Согласно книге, Себастьян родился в 1959 году, но в фильмах действие перенесено в годы Второй мировой войны. Действия первого фильма проходили в 1943, второго - в 1945 годах. 

Сентябрь 1945 года. Все во французской горной деревушке празднуют окончание войны. Себастьян вырос — ему уже 10 лет. Вместе с Белль они с нетерпением ждут возвращения Анджелины. Однако позже они узнают, что девушка попала в авиакатастрофу в самом сердце заальпийских лесов. Вся деревня потеряла надежду за исключением дедушки Себастьяна Цезаря, который знает Пьера — человека способного помочь им найти Анджелину. На пути к ее спасению мальчику и его собаке предстоит выдержать множество опасностей, пройти через тысячи испытаний и узнать тайну, которая изменит жизнь Белль и Себастьяна навсегда. Приключение продолжается…

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 июля 2018
Премьера онлайн 8 июля 2022
Премьера в мире 6 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Кристиан Дюге
Кристиан Дюге
В ролях
Феликс Боссюэ
Феликс Боссюэ
Чеки Карио
Чеки Карио
Тьерри Невик
Тьерри Невик
Марго Шателье
Марго Шателье
Юрбен Канселье
Юрбен Канселье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белль и Себастьян: приключения продолжаются 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вот есть роман воспитания, а это фильм воспитания. В таких франшизах главное - успеть за своей аудиторией, но не перестараться с тем, чтобы выглядеть своей в доску. Проще говоря, не хайповать. «Белль и Себастиан» хайповать точно не умеют. Во-первых, потому что они живут в 1945 году, а во-вторых, потому что второй фильм приключений французского сироты и пиренейской горной собаки снят 3 года назад. Это до российского проката они добрались лишь сейчас. Очевидно, как и в фильме,…
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