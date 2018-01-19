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Don't Worry, He Won't Get Far on Foot

Не волнуйся, он далеко не уйдет, 2018

2018 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мемуары талантливого карикатуриста, волею судьбы оказавшегося в инвалидном кресле
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм Гаса Ван Сента («Умница Уилл Хантинг», «Харви Милк», «Мой личный штат Айдахо») основан на реальных событиях и снят по мотивам одноименной книги мемуаров художника-карикатуриста Джона Каллахана, известного своими ироничными работами. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс («Гладиатор», «Она»), Руни Мара («История призраков», «Девушка с татуировкой дракона»), Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Нас приняли!») и Джек Блэк («Отпуск по обмену», «Школа рока»).

Фильм рассказывает историю Джона, в жизни которого случилась трагедия, которая отправила его в инвалидное кресло. Однако наш герой и до аварии не был не самым хорошим человеком - его интересовали только развлечения, гонки и девушки. Однажды он сел в машину с пьяным водителем, и авария стала закономерным итогом той поездки. Инвалидность положила начало новой жизни Джона, помогает ему открыть свой талант карикатуриста и стать одним из самых лучших авторов в своей отрасли. 

- Фильм основан на мемуарах художника-карикатуриста Джона Каллахана.

- Премьера картины состоялась на кинофестивале «Санденс» и в Основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
В ролях
Руни Мара
Руни Мара
Джона Хилл
Джона Хилл
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Марк Веббер
Марк Веббер
Джек Блэк
Джек Блэк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не волнуйся, он далеко не уйдет 6 постеров
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Не волнуйся, он далеко не уйдет
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На одной из вечеринок Джон Каллахан (Хоакин Феникс) познакомился с Декстером (Джек Блэк) – таким же алкоголиком, как и он. Новоявленный собутыльник предложил парню отправиться на другой конец города – там тоже была шумная вечеринка, выпивка и красивые девушки. Джону идея понравилась. Дальше вы сами понимаете, чем может закончиться поездка, когда за рулем оказывается напившийся до поросячьего визга водитель. Машина попала в аварию, Джона парализовало – он не мог самостоятельно…
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Anastasia Ganina 11 сентября 2018, 22:03
Drink water!
Режиссер Гас Ван Сент был лично знаком со знаменитым карикатуристом Джоном Каллаханом и еще с 90-х собирался рассказать его историю.… Читать дальше…
viewsonic 7 сентября 2018, 10:18
Безликий фильм про будни инвалидов.
Вот он в больнице, вот какието процедуры, вот бытовые сложности, разговор с соц работником, разговор с… Читать дальше…
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