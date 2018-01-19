Не волнуйся, он далеко не уйдет, 2018

Новый фильм Гаса Ван Сента («Умница Уилл Хантинг», «Харви Милк», «Мой личный штат Айдахо») основан на реальных событиях и снят по мотивам одноименной книги мемуаров художника-карикатуриста Джона Каллахана, известного своими ироничными работами. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс («Гладиатор», «Она»), Руни Мара («История призраков», «Девушка с татуировкой дракона»), Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Нас приняли!») и Джек Блэк («Отпуск по обмену», «Школа рока»).
Фильм рассказывает историю Джона, в жизни которого случилась трагедия, которая отправила его в инвалидное кресло. Однако наш герой и до аварии не был не самым хорошим человеком - его интересовали только развлечения, гонки и девушки. Однажды он сел в машину с пьяным водителем, и авария стала закономерным итогом той поездки. Инвалидность положила начало новой жизни Джона, помогает ему открыть свой талант карикатуриста и стать одним из самых лучших авторов в своей отрасли.
- Фильм основан на мемуарах художника-карикатуриста Джона Каллахана.
- Премьера картины состоялась на кинофестивале «Санденс» и в Основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.
Режиссер Гас Ван Сент был лично знаком со знаменитым карикатуристом Джоном Каллаханом и еще с 90-х собирался рассказать его историю.… Читать дальше…
Вот он в больнице, вот какието процедуры, вот бытовые сложности, разговор с соц работником, разговор с… Читать дальше…