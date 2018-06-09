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Сердце мира Сердце мира
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Сердце мира, 2018

2018 / Россия / Литва
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Мелодрама о Егоре, который больше общается с животными, чем с людьми, и стремится сблизиться со своим начальником
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наталья Мещанинова («Аритмия», «Школа») сняла пронзительную мелодраму об единстве человека и природы. Главные роли в картине исполнили Степан Девонин («Утомленные полнцем 2: Предстояние», «Гражданский брак»), Яна Сексте («Небесный суд», «Прощай, любимая…»), Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»), Екатерина Васильева («Гостья из будущего», «Близнецы»), Дмитрий Поднозов («Ментовские войны 2», «Охота на дьявола»).

Главным героем фильма стал ветеринар по имени Егор, который работает в глуши, на станции, где проводят тренировки собак для охоты. Егор обожает природу и всех лесных обитателей, для него лес — дом родной, а животные — лучшие друзья. Ему сложно находить общий язык с людьми, и его мир несколько зациклен на единственном доступном ему человеке — хозяине станции Николае Ивановиче — и его семье. Егор пытается стать частью его семьи.

- Сценарий Наталья Мещанинова написала совместно с Борисом Хлебниковым, с которым вместе работали над «Аритмией»

- Съемки проходили в Ленинградской и Псковской областях, а также в городе Себеж

Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки - это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера в мире 9 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Наталия Мещанинова
Наталия Мещанинова
В ролях
Степан Девонин
Степан Девонин
Яна Сексте
Яна Сексте
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сердце мира 2 постера
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Наша рецензия
В прошлом году «Аритмия» Бориса Хлебникова привлекла немало внимания кинокритиков и зрителей. Фильм, получивший главный приз «Кинотавра», вызвал целую лавину обсуждений и размышлений. Отклик аудитории понятен ‒ вряд ли кто может остаться равнодушным, когда видит на экране настолько узнаваемые характеры и узнаваемые ситуации. «Сердце мира», снятый Наталией Мещаниновой, сценаристкой «Аритмии», в этом году тоже получил главный приз…
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Екатерина Дюбанова 4 сентября 2018, 14:47
Живодеры! Пропагандируете жестокое обращение с животными!
Насонов Дмитрий 27 сентября 2018, 13:41
Мразотный фильм. Притравочные станции, которые тут стыдливо называют тренировочными - постыднейшее явление.
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5 декабря 2018 10:50
Названы вероятные претенденты на «Оскар» от России Оскаровский комитет России, который возглавляет актер Владимир Меньшов вскоре должен будет сделать свой выбор и назвать фильмы, которые поедут представлять нашу страну на очередной кинопремии
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7 сентября 2018 14:23
В «Октябре» пройдут показ и обсуждение фильма «Сердце мира» Фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира» вернулся с «Кинотавра-2018» с несколькими наградами, среди них значатся Гран-при смотра и приз за лучшую мужскую роль. Увидеть картину
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15 августа 2018 20:36
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