Сердце мира, 2018

Наталья Мещанинова («Аритмия», «Школа») сняла пронзительную мелодраму об единстве человека и природы. Главные роли в картине исполнили Степан Девонин («Утомленные полнцем 2: Предстояние», «Гражданский брак»), Яна Сексте («Небесный суд», «Прощай, любимая…»), Евгений Сытый («Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание»), Екатерина Васильева («Гостья из будущего», «Близнецы»), Дмитрий Поднозов («Ментовские войны 2», «Охота на дьявола»).
Главным героем фильма стал ветеринар по имени Егор, который работает в глуши, на станции, где проводят тренировки собак для охоты. Егор обожает природу и всех лесных обитателей, для него лес — дом родной, а животные — лучшие друзья. Ему сложно находить общий язык с людьми, и его мир несколько зациклен на единственном доступном ему человеке — хозяине станции Николае Ивановиче — и его семье. Егор пытается стать частью его семьи.
- Сценарий Наталья Мещанинова написала совместно с Борисом Хлебниковым, с которым вместе работали над «Аритмией»
- Съемки проходили в Ленинградской и Псковской областях, а также в городе Себеж
Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки - это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи.