Поезд на Париж, 2018

- 21 августа 2015 года неизвестный открыл стрельбу в поезде, следовавшем по маршруту Амстердам — Париж. Пострадали три человека, преступник был обезврежен пассажирами

- Несмотря на то, что Клинт Иствуд взялся за этот проект еще в 2014 году, он выпустил фильм «Поезд на Париж» после «Чуда на Гудзоне» (2016)

- Фильм оснвоан на автобиографии Джеффри Е. Стерна, Спенсера Стоуна, Энтони Сэдлера и Алека Скарлатоса, которые в фильме сыграли самих себя