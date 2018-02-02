Поезд на Париж, 2018

Фильм расскажет о террористической атаке, которая произошла 21 августа 2015 в поезде.
- 21 августа 2015 года неизвестный открыл стрельбу в поезде, следовавшем по маршруту Амстердам — Париж. Пострадали три человека, преступник был обезврежен пассажирами
- Несмотря на то, что Клинт Иствуд взялся за этот проект еще в 2014 году, он выпустил фильм «Поезд на Париж» после «Чуда на Гудзоне» (2016)
- Фильм оснвоан на автобиографии Джеффри Е. Стерна, Спенсера Стоуна, Энтони Сэдлера и Алека Скарлатоса, которые в фильме сыграли самих себя
26-летний уроженец Марокко, вооружившись автоматом АК-47 и внушительным количеством боеприпасов, открыл стрельбу в поезде, планировав убить около 500 человек. Однако среди пассажиров оказались три американца – Сэдлер, Скарлатос и Стоун, которым вместе с членами поездной бригады удалось нейтрализовать боевика.