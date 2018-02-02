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The 15:17 to Paris

Поезд на Париж, 2018

2018 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Новый фильм Клинта Иствуда о трех американцах, которые задержали террориста в поезде
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм расскажет о террористической атаке, которая произошла 21 августа 2015 в поезде.

- 21 августа 2015 года неизвестный открыл стрельбу в поезде, следовавшем по маршруту Амстердам — Париж. Пострадали три человека, преступник был обезврежен пассажирами

- Несмотря на то, что Клинт Иствуд взялся за этот проект еще в 2014 году, он выпустил фильм «Поезд на Париж» после «Чуда на Гудзоне» (2016)

- Фильм оснвоан на автобиографии Джеффри Е. Стерна, Спенсера Стоуна, Энтони Сэдлера и Алека Скарлатоса, которые в фильме сыграли самих себя

26-летний уроженец Марокко, вооружившись автоматом АК-47 и внушительным количеством боеприпасов, открыл стрельбу в поезде, планировав убить около 500 человек. Однако среди пассажиров оказались три американца – Сэдлер, Скарлатос и Стоун, которым вместе с членами поездной бригады удалось нейтрализовать боевика.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера онлайн 8 июня 2018
Премьера в мире 2 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Джуди Грир
Джуди Грир
Дженна Фишер
Дженна Фишер
Томас Леннон
Томас Леннон
Тони Хейл
Тони Хейл
Джэлил Уайт
Джэлил Уайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поезд на Париж 2 постера
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Трое друзей: Сэндлер, Стоун и Скарлатос познакомились еще в школе, где умудрялись всем доставлять одни лишь проблемы. Верили в них исключительно мамы, которые защищали своих чад от всего мира. Мальчики же хотели стать военными и просто служить своей стране. Друзья разными путями шли к общей цели, постоянно при этом общаясь по скайпу и обсуждая возможные варианты. В реальности они встречаются, собравшись отправиться в путешествие по Европе. Мир посмотреть и себя показать. Добравшись до…
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