Воспитательница, 2018

«Воспитательница» — это история 40-летней Лизы, которая живет вблизи Нью-Йорка с двумя детьми и мужем и работает воспитательницей. У нее есть одна большая страсть — поэзия. Поэтому героиня ходит на курсы к очень талантливому учителю. Но однажды ее привычная жизнь рискует разрушится, когда она открывает в одном из своих пятилетних воспитанников невероятный литературный дар.

Вторая картина режиссера Сары Коланджело «Воспитательница» была показана на кинофестивале «Сандэнс» и киносмотре в Торонто, собрав положительные отзывы критиков. Но более всего картину оценили за выдающуюся игру Мэгги Джилленхол, известной по фильмам «Донни Дарко» и «Темный рыцарь». Также в ленте сыграл главный испанский актер современности — Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Сука-любовь», «Суссанна, ты меня убиваешь»).