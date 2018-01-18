Воспитательница, 2018

«Воспитательница» — это история 40-летней Лизы, которая живет вблизи Нью-Йорка с двумя детьми и мужем и работает воспитательницей. У нее есть одна большая страсть — поэзия. Поэтому героиня ходит на курсы к очень талантливому учителю. Но однажды ее привычная жизнь рискует разрушится, когда она открывает в одном из своих пятилетних воспитанников невероятный литературный дар.
Вторая картина режиссера Сары Коланджело «Воспитательница» была показана на кинофестивале «Сандэнс» и киносмотре в Торонто, собрав положительные отзывы критиков. Но более всего картину оценили за выдающуюся игру Мэгги Джилленхол, известной по фильмам «Донни Дарко» и «Темный рыцарь». Также в ленте сыграл главный испанский актер современности — Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Сука-любовь», «Суссанна, ты меня убиваешь»).
- Фильм участвовал в фестивале «Санденс» и получил приз за лучшую режиссуру в конкурсе американских картин.
- «Воспитательница» является ремейком одноименного израильского фильма 2014 года.
- В Америке и Канаде фильм вышел на платформе «Нетфликс».
- Первый фильм Сары Коланджело после четырехлетнего перерыва.
Лиза живет с мужем и двумя детьми-подростками в Статен-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И ещё у неё есть страсть – поэзия. Так что Лиза посещает поэтические курсы, которые ведёт талантливый и харизматичный герой Гаэля Гарсия Берналя. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Она становится одержима вундеркиндом и пытается спасти его от материального мира и примитивности его родителей. Чтобы воспитать поэта, вспомнить свою мечту и следовать единственного важным для неё смыслам, она рискует своей карьерой, семьёй и свободой.