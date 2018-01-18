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Воспитательница Воспитательница
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The Kindergarten Teacher

Воспитательница, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Воспитательница детского сада обнаруживает у одного из детей поэтический талант
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Воспитательница» — это история 40-летней Лизы, которая живет вблизи Нью-Йорка с двумя детьми и мужем и работает воспитательницей. У нее есть одна большая страсть — поэзия. Поэтому героиня ходит на курсы к очень талантливому учителю. Но однажды ее привычная жизнь рискует разрушится, когда она открывает в одном из своих пятилетних воспитанников невероятный литературный дар.

Вторая картина режиссера Сары Коланджело «Воспитательница» была показана на кинофестивале «Сандэнс» и киносмотре в Торонто, собрав положительные отзывы критиков. Но более всего картину оценили за выдающуюся игру Мэгги Джилленхол, известной по фильмам «Донни Дарко» и «Темный рыцарь». Также в ленте сыграл главный испанский актер современности — Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Сука-любовь», «Суссанна, ты меня убиваешь»).

- Фильм участвовал в фестивале «Санденс» и получил приз за лучшую режиссуру в конкурсе американских картин.

- «Воспитательница» является ремейком одноименного израильского фильма 2014 года.

- В Америке и Канаде фильм вышел на платформе «Нетфликс».

- Первый фильм Сары Коланджело после четырехлетнего перерыва.

Лиза живет с мужем и двумя детьми-подростками в Статен-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И ещё у неё есть страсть – поэзия. Так что Лиза посещает поэтические курсы, которые ведёт талантливый и харизматичный герой Гаэля Гарсия Берналя. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Она становится одержима вундеркиндом и пытается спасти его от материального мира и примитивности его родителей. Чтобы воспитать поэта, вспомнить свою мечту и следовать единственного важным для неё смыслам, она рискует своей карьерой, семьёй и свободой.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 декабря 2018
Премьера онлайн 12 октября 2018
Премьера в мире 18 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Сара Коланджело
Сара Коланджело
В ролях
Роза Салазар
Роза Салазар
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Майкл Чернус
Майкл Чернус
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Воспитательница 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Неоднозначность фильма «Воспитательница» легче всего сравнить с неоднозначностью самого воспитания детей. Сколько бы психологи ни пытались разработать универсальный способ, сколько бы книг ни писали, как воспитать гения, дети упорно не желают вести себя одинаково. Ко всем, понимаешь ли, нужно искать индивидуальный подход. «Воспитательница» - непростой ребёнок. Со всей неприятной детской непосредственностью тычущий зрителям, особенно женщинам, в их собственные недостатки.…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пенелопа Крус подалась в шпионки Пенелопа Крус, Гаэль Гарсия Берналь («Сука-любовь») и Вагнер Моура («Нарко») влились в актерский состав шпионской драмы «Wasp Network». Ранее свое участие в
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6 сентября 2018 12:54
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