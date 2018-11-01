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Крымский мост. Сделано с любовью! Крымский мост. Сделано с любовью!
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Крымский мост. Сделано с любовью!, 2018

2018 / Россия
3.4 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 1.1
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Комедия Тиграна Косаяна о любви во время строительства Крымского моста
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Тигран Кеосаян уже известен своим зрителям интересными комедиями, такими как «Бедная Саша» и «Президент и его внучка», и на этот раз он снял новый фильм о строительстве и запуске знаменитого Крымского моста. Главные роли в фильме исполнили Катерина Шпица («Куприн. Яма», «Катя. Военная история»), Сергей Никоненко («Освобождение: прорыв», «Завтра была война»), Юрий Стоянов («Ландыш серебристый», «Ласточкино гнездо»), Ирина Розанова («Коля — Перекати поле», «На тебя уповаю»), Артем Ткаченко («Небо в огне», «Красная королева»), Сергей Газаров («Империя под ударом», «Возвращение домой»), Алёна Хмельницкая («Не отрекаются любя.», «Сердца трех»), Алексей Демидов («Война полов», «Завтрак в постель»), Софья Зайка («Практика», «Фото на память»), Александр Ильин («Закрытые пространства», «Адаптация»).

История любви, жизни и стройки, в которой переплетаются судьбы нескольких персонажей. Все началось со строительства моста, где Дима в очередной раз пытается завести роман с самой красивой из студенток-археологов, которые приехали на практику. Но в дело вмешивается пиар-агент из Москвы, он привез освещать стройку журналистов из Америки, и вышеназванная студентка по имени Варя оказывается перед выбором — роскошный пиарщик на дорогом авто или дерзкий строитель с выпуклыми мускулами. На фоне этой любовной драмы Берик, недавно покинувший родной Кавказ, усиленно пытается обаять американскую журналистку, чтобы жениться на ней и осуществить мечту всей своей жизни. В единую цепь сплетаются любовь, приключения и большая стройка.

- Сценарий был написан Маргаритой Симоньян, главным редактором российского телеканала RT, а музыка - Сергеем Трофимовым

- Создатели фильма утверждают, что среди прототипов героев фильма есть реальные участники строительства Крымского моста

- Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства

 

Жаркое лето и ласковое море – в Керчи строится Крымский мост. У Димы – молодого и дерзкого строителя – есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он – роскошный карьерист на белом кабриолете – покорит сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают героиню Катерины Шпицы, горячий кавказец Берик (по паспорту Бернард!) пытается реализовать свою мечту – жениться на американке и уехать в Голливуд. Юмор, по которому давно соскучилось наше кино, приключения и любовь – в долгожданной новой романтической комедии Тиграна Кеосаяна.

3.4 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 1.1
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера в мире 1 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крымский мост. Сделано с любовью! 1 постер
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Крымский мост. Сделано с любовью! смотреть онлайн

Крымский мост. Сделано с любовью!
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Лето в России – гость непостоянный, а оттого всегда желанный, и киноиндустрия изо всех сил старается продлить это удовольствие на экране. Поэтому 1 ноября, когда в большинстве городов нашей необъятной родины будет слякотно и холодно, в прокат выходит солнечная комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!», в которой зрителю предлагается посмотреть, как зарождаются любовные истории на фоне крымского курортного городка, где идет строительство главного моста. Кадр из фильма…
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kliola 3 ноября 2018, 15:55
Фильм невразумительный по содержанию. Идти однозначно не стоит. И он абсолютно не 12+.
Геннадий Тофилюк 2 ноября 2018, 01:28
Отличный фильм! ждем обзор от евгена :)
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Первый постер и трейлер комедии «Крымский мост. Сделано с любовью!» В сети появился первый постер и трейлер комедии «Крымский мост. Сделано с любовью!», режиссером которого выступил Тигран Кеосаян («Ландыш серебристый»). В фильме снялись такие
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20 августа 2018 13:21
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