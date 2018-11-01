Крымский мост. Сделано с любовью!, 2018

Тигран Кеосаян уже известен своим зрителям интересными комедиями, такими как «Бедная Саша» и «Президент и его внучка», и на этот раз он снял новый фильм о строительстве и запуске знаменитого Крымского моста. Главные роли в фильме исполнили Катерина Шпица («Куприн. Яма», «Катя. Военная история»), Сергей Никоненко («Освобождение: прорыв», «Завтра была война»), Юрий Стоянов («Ландыш серебристый», «Ласточкино гнездо»), Ирина Розанова («Коля — Перекати поле», «На тебя уповаю»), Артем Ткаченко («Небо в огне», «Красная королева»), Сергей Газаров («Империя под ударом», «Возвращение домой»), Алёна Хмельницкая («Не отрекаются любя.», «Сердца трех»), Алексей Демидов («Война полов», «Завтрак в постель»), Софья Зайка («Практика», «Фото на память»), Александр Ильин («Закрытые пространства», «Адаптация»).

История любви, жизни и стройки, в которой переплетаются судьбы нескольких персонажей. Все началось со строительства моста, где Дима в очередной раз пытается завести роман с самой красивой из студенток-археологов, которые приехали на практику. Но в дело вмешивается пиар-агент из Москвы, он привез освещать стройку журналистов из Америки, и вышеназванная студентка по имени Варя оказывается перед выбором — роскошный пиарщик на дорогом авто или дерзкий строитель с выпуклыми мускулами. На фоне этой любовной драмы Берик, недавно покинувший родной Кавказ, усиленно пытается обаять американскую журналистку, чтобы жениться на ней и осуществить мечту всей своей жизни. В единую цепь сплетаются любовь, приключения и большая стройка.