Крымский мост. Сделано с любовью!, 2018

Тигран Кеосаян уже известен своим зрителям интересными комедиями, такими как «Бедная Саша» и «Президент и его внучка», и на этот раз он снял новый фильм о строительстве и запуске знаменитого Крымского моста. Главные роли в фильме исполнили Катерина Шпица («Куприн. Яма», «Катя. Военная история»), Сергей Никоненко («Освобождение: прорыв», «Завтра была война»), Юрий Стоянов («Ландыш серебристый», «Ласточкино гнездо»), Ирина Розанова («Коля — Перекати поле», «На тебя уповаю»), Артем Ткаченко («Небо в огне», «Красная королева»), Сергей Газаров («Империя под ударом», «Возвращение домой»), Алёна Хмельницкая («Не отрекаются любя.», «Сердца трех»), Алексей Демидов («Война полов», «Завтрак в постель»), Софья Зайка («Практика», «Фото на память»), Александр Ильин («Закрытые пространства», «Адаптация»).
История любви, жизни и стройки, в которой переплетаются судьбы нескольких персонажей. Все началось со строительства моста, где Дима в очередной раз пытается завести роман с самой красивой из студенток-археологов, которые приехали на практику. Но в дело вмешивается пиар-агент из Москвы, он привез освещать стройку журналистов из Америки, и вышеназванная студентка по имени Варя оказывается перед выбором — роскошный пиарщик на дорогом авто или дерзкий строитель с выпуклыми мускулами. На фоне этой любовной драмы Берик, недавно покинувший родной Кавказ, усиленно пытается обаять американскую журналистку, чтобы жениться на ней и осуществить мечту всей своей жизни. В единую цепь сплетаются любовь, приключения и большая стройка.
- Сценарий был написан Маргаритой Симоньян, главным редактором российского телеканала RT, а музыка - Сергеем Трофимовым
- Создатели фильма утверждают, что среди прототипов героев фильма есть реальные участники строительства Крымского моста
- Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства
Жаркое лето и ласковое море – в Керчи строится Крымский мост. У Димы – молодого и дерзкого строителя – есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он – роскошный карьерист на белом кабриолете – покорит сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают героиню Катерины Шпицы, горячий кавказец Берик (по паспорту Бернард!) пытается реализовать свою мечту – жениться на американке и уехать в Голливуд. Юмор, по которому давно соскучилось наше кино, приключения и любовь – в долгожданной новой романтической комедии Тиграна Кеосаяна.