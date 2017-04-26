50 весенних дней, 2017

Бландин Ленуар снял фильм о сложностях жизни женщины на пороге пятидеситилетия. Главные роли исполнили актеры Аньес Жауи, Тибо де Монталембер и Паскаль Арбийо.
Аврора находится не в лучшей фазе своей жизни - ей вот-вот исполнится пятьдесят, она развелась, потеряла работу, узнала, что скоро станет бабушкой и начала чувствовать первые признаки старения. Однако на горизонте появляется первая любовь Авроры, и она решает попробовать еще раз.
- В одной из сцен фильма герои смотрят фильм 1937 года «Звезда родилась»
- Оригинальное название фильма "Aurore" переводится как аврора, рассвет
В одном живописном французском городке живет Аврора, у нее две взрослые дочери и одна верная подруга, и Аврора их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек – мир захватила юность, и ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа, и даже убедить всех, что лучшее начинается сейчас!
Трогательная, смешная и очень «французская история» о том, как заново влюбиться в такую несовершенную и, безусловно, прекрасную жизнь.