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Aurore

50 весенних дней, 2017

2017 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Женщина на пороге пятидеситилетия начинает новую жизнь
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бландин Ленуар снял фильм о сложностях жизни женщины на пороге пятидеситилетия. Главные роли исполнили актеры Аньес Жауи, Тибо де Монталембер и Паскаль Арбийо. 

Аврора находится не в лучшей фазе своей жизни - ей вот-вот исполнится пятьдесят, она развелась, потеряла работу, узнала, что скоро станет бабушкой и начала чувствовать первые признаки старения. Однако на горизонте появляется первая любовь Авроры, и она решает попробовать еще раз. 

- В одной из сцен фильма герои смотрят фильм 1937 года «Звезда родилась»

- Оригинальное название фильма "Aurore" переводится как аврора, рассвет

В одном живописном французском городке живет Аврора, у нее две взрослые дочери и одна верная подруга, и Аврора их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек – мир захватила юность, и ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа, и даже убедить всех, что лучшее начинается сейчас!
Трогательная, смешная и очень «французская история» о том, как заново влюбиться в такую несовершенную и, безусловно, прекрасную жизнь.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 26 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Бландин Ленуар
Бландин Ленуар
В ролях
Аньес Жауи
Аньес Жауи
Тибо де Монталембер
Тибо де Монталембер
Паскаль Арбийо
Паскаль Арбийо
Сара Суко
Сара Суко
Николас Чупин
Николас Чупин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 50 весенних дней 3 постера
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50 весенних дней смотреть онлайн

50 весенних дней
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за 1 рубль
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В кафе, где работает Аврора (Аньес Жауи), сменилось руководство, а вместе с ним и порядки. В общем, надолго задержаться на месте при новом начальнике Авроре не удалось, и она вынуждена искать подходящую вакансию. В послужном списке женщины – годы, которые она провела, помогая бывшему мужу вести собственный бизнес, но подтвердить их документально Аврора не может. Ей приходится ссылаться только на опыт работы официанткой и хвататься за соломинку, чтобы удержаться на плаву. А держаться надо.…
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