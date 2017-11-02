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Гномы в доме Гномы в доме
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Gnome Alone

Гномы в доме, 2017

2017 / Канада
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Садовые гномы и люди объединятся против злых троггов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром нового мультфильма «Гномы в доме» выступил Питер Лепениотис («Реальная белка»). Свои голоса главным героям подарили молодые актёры: Джош Пек («Ледниковый период 2: Глобальное потепление», «Ледниковый период 3: Эра динозавров») и Бекки Джи («Могучие рейнджеры»).

Мультфильм «Гномы в доме» расскажет весёлую и полную приключений историю девочки Хлое. Однажды в её саду появляются новые садовые гномы, которые на первый взгляд кажутся самыми обычными. Однако гномы - не то, чем кажутся, и теперь героиня стоит перед важным выбором: испытать все радости обучения в старшей школе или бороться против ужасных злых существ троггов...

- По словам режиссёра Питера Лепениотиса, мультфильм «Гномы в доме» снят в традициях таких картин, как «Взвод чудовищ», «Гремлины» и «Охотники за привидениями»

- Джош Пек более всего известен озвучкой Эдди из «Ледникового периода». «Гномы в доме» - это его первая работа в озвучании за пределами серии

- «Гномы в доме» - это второй мультфильм производства компании 3QU Media, которая также выпускает в прокат анимационную ленту «Распрекрасный»

Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора – они должны будут присоединиться к великой битве…

6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера онлайн 4 июня 2018
Премьера в мире 2 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Питер Лепениотис
Питер Лепениотис
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Гномы в доме 11 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Гномы в доме смотреть онлайн

Гномы в доме
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Каждый год Хлоя переезжает из одного города в другой, потому что ее мама занята карьерой и вынуждена часто менять место жительства. Из-за постоянных переездов у девочки возникли проблемы в общении со сверстниками. Ей отчаянно хочется найти настоящих друзей и проводить время с ними, но стоит только переехать в другой город, как одноклассники из бывшей школы ее тут же забывают и перестают отвечать на сообщения. А новых друзей завести не так-то просто. Компьютерные игры дарят школьнице хоть толику…
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musia83 24 февраля 2018, 14:45
Постоянно ходим с дочкой в кино на мультики. Этот мультик один и лучших за последнее время, также сильно понравился как Тролли.
Александр Горбунов 14 марта 2018, 14:16
Пошли на фильм с дочерью 6 лет.мне вроде интересным показался-но она чуть не заплакала от страха ушли с 15 ой минуты...резкие звуки пугающийся… Читать дальше…
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