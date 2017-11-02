Гномы в доме, 2017

- По словам режиссёра Питера Лепениотиса, мультфильм «Гномы в доме» снят в традициях таких картин, как «Взвод чудовищ», «Гремлины» и «Охотники за привидениями»

- Джош Пек более всего известен озвучкой Эдди из «Ледникового периода». «Гномы в доме» - это его первая работа в озвучании за пределами серии

- «Гномы в доме» - это второй мультфильм производства компании 3QU Media, которая также выпускает в прокат анимационную ленту «Распрекрасный»