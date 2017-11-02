Гномы в доме, 2017

Режиссёром нового мультфильма «Гномы в доме» выступил Питер Лепениотис («Реальная белка»). Свои голоса главным героям подарили молодые актёры: Джош Пек («Ледниковый период 2: Глобальное потепление», «Ледниковый период 3: Эра динозавров») и Бекки Джи («Могучие рейнджеры»).
Мультфильм «Гномы в доме» расскажет весёлую и полную приключений историю девочки Хлое. Однажды в её саду появляются новые садовые гномы, которые на первый взгляд кажутся самыми обычными. Однако гномы - не то, чем кажутся, и теперь героиня стоит перед важным выбором: испытать все радости обучения в старшей школе или бороться против ужасных злых существ троггов...
- По словам режиссёра Питера Лепениотиса, мультфильм «Гномы в доме» снят в традициях таких картин, как «Взвод чудовищ», «Гремлины» и «Охотники за привидениями»
- Джош Пек более всего известен озвучкой Эдди из «Ледникового периода». «Гномы в доме» - это его первая работа в озвучании за пределами серии
- «Гномы в доме» - это второй мультфильм производства компании 3QU Media, которая также выпускает в прокат анимационную ленту «Распрекрасный»
Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает «маленькие» тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора – они должны будут присоединиться к великой битве…