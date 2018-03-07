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Незнакомцы: Жестокие игры Незнакомцы: Жестокие игры
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Незнакомцы: Жестокие игры, 2018

2018 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Трое психопатов нападают на семью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бодрящий ужастик от английского режиссера Йоханнеса Робертса, известного по проектам «Синяя Бездна» и «Хранилище 24». Главные роли в фильме исполнили Кристина Хендрикс («Светлячок», «Учитель на замену»), Бейли Медисон («Мост в Терабитию»,«Третья жена») и Мартин Хендерсон («Без координат», «Звонок»).

Традиционное американское семейство отправляется навестить родственников, которые сейчас находятся в традиционном кемпинге. Но милое путешествие портят трое незнакомцев в масках, которые врываются в кемпинг ночью. Цели нападающих неизвестны, а методы очень жестоки. 
 

- Продолжение культового хоррора 2007 года о трио анонимных убийц в масках, лишенных жалости и мотивов

- Съемки фильма были запланированы еще с 2009 года

- Изначально режиссером фильма должен был стать Лорен Брие, но после заморозки съемок он покинул проект. В феврале 2017 года режиссерское кресло занял Йоханнес Робертс

- Съемки прошли в июне-июле 2017 года в Ковингтоне, штат Кентукки, США

- В первом сценарии была небольшая сцена в начале фильма, в которой убивали Кристен МакКей (ее в первой части сыграла Лив Тайлер). В финальной версии сценария эту сцену убрали. 

Американская семья отправляется в небольшое путешествие – навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера онлайн 22 мая 2018
Премьера в мире 7 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Йоханнес Робертс
Йоханнес Робертс
В ролях
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Бэйли Мэдисон
Бэйли Мэдисон
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Льюис Пуллман
Льюис Пуллман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Незнакомцы: Жестокие игры 6 постеров
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Незнакомцы: Жестокие игры смотреть онлайн

Незнакомцы: Жестокие игры
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за 1 рубль
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Семья останавливается в пустом кемпинге на ночевку. Родители всеми силами пытаются организовать тихий, спокойный семейный вечер, но подростки не вылезают из своих телефонов. Все это приводит к конфликту, разделяющему взрослых и детей. Одни остаются в трейлере, молодежь же решает прогуляться. Они и не подозревают, что за ними наблюдают три «ангела смерти». Для которых не существует слов, логики, мотивов и сочувствия - им просто нравится убивать и доводить своих жертв до исступления.…
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«Незнакомцы: Жестокие игры»: Беги. Прячься. Молись. Спустя 10 лет после выхода первых «Незнакомцев» с Лив Тайлер и Скоттом Спидменом, убийцы в пластиковых масках возвращаются вновь. На этот раз в распоряжении Куколки, Красотки и Человека в
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21 марта 2018 17:17
Реальные события или пиар-ход? В прокат выходят «Незнакомцы: Жестокие игры» 22 марта в российском прокате появится новый фильм ужасов «Незнакомцы: Жестокие игры» – это сиквел популярного хоррора 2008 года. В центре сюжета – трое психопатов в
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20 марта 2018 17:07
«Незнакомцы» возвращаются спустя 10 лет с новыми «жестокими играми» 22 марта 2018 года в российский прокат выходит сиквел знаменитого хоррора «Незнакомцы» – «Незнакомцы: Жестокие игры». Первый фильм вышел на экраны 10 лет назад в 2008
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19 марта 2018 16:56
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