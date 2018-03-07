Незнакомцы: Жестокие игры, 2018

- Продолжение культового хоррора 2007 года о трио анонимных убийц в масках, лишенных жалости и мотивов

- Съемки фильма были запланированы еще с 2009 года

- Изначально режиссером фильма должен был стать Лорен Брие, но после заморозки съемок он покинул проект. В феврале 2017 года режиссерское кресло занял Йоханнес Робертс

- Съемки прошли в июне-июле 2017 года в Ковингтоне, штат Кентукки, США

- В первом сценарии была небольшая сцена в начале фильма, в которой убивали Кристен МакКей (ее в первой части сыграла Лив Тайлер). В финальной версии сценария эту сцену убрали.