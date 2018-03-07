Незнакомцы: Жестокие игры, 2018

Бодрящий ужастик от английского режиссера Йоханнеса Робертса, известного по проектам «Синяя Бездна» и «Хранилище 24». Главные роли в фильме исполнили Кристина Хендрикс («Светлячок», «Учитель на замену»), Бейли Медисон («Мост в Терабитию»,«Третья жена») и Мартин Хендерсон («Без координат», «Звонок»).
Традиционное американское семейство отправляется навестить родственников, которые сейчас находятся в традиционном кемпинге. Но милое путешествие портят трое незнакомцев в масках, которые врываются в кемпинг ночью. Цели нападающих неизвестны, а методы очень жестоки.
- Продолжение культового хоррора 2007 года о трио анонимных убийц в масках, лишенных жалости и мотивов
- Съемки фильма были запланированы еще с 2009 года
- Изначально режиссером фильма должен был стать Лорен Брие, но после заморозки съемок он покинул проект. В феврале 2017 года режиссерское кресло занял Йоханнес Робертс
- Съемки прошли в июне-июле 2017 года в Ковингтоне, штат Кентукки, США
- В первом сценарии была небольшая сцена в начале фильма, в которой убивали Кристен МакКей (ее в первой части сыграла Лив Тайлер). В финальной версии сценария эту сцену убрали.
Американская семья отправляется в небольшое путешествие – навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…