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Маленький большой герой Маленький большой герой
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Monkey King Reloaded

Маленький большой герой, 2017

2017 / Китай
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Китайский мультфиль о приключениях маленькой обезьянки в большом городе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Китайская анимация редко радует зрителей в российском прокате, и режиссеры Пол Вэнг и Феликс Ип, которые уже работали вместе над созданием мультфильма «Черепашки-ниндзя», сделали настоящий подарок посетителям кинотеатров всех возрастов, выпустив этот яркий, добрый и забавный мультик.

Как известно, большинство успешных мультфильмов рассказывают нам про приключения разнообразных представителей животного мира — от «Мадагаскара» до «Тайной жизни домашних животных». В этом мультфильме главным героем стала забавная обезьянка, которая отважно отправилась на поиски своего друга в большой город. И пусть новое место пугает нашего героя, он храбро преодолевает все сложности, находит новых друзей, учится различать добро и зло. И, конечно, обезьянку ждет большое сражение с Королем Демонов и сила Короля Обезьян.

- Пол Вэнг и Феликс Ип уже работали вместе над созданием мультфильма «Черепашки-ниндзя»

Маленькая обезьянка Санни всю жизнь прожил в своем родном зоопарке, но мечтал о Большом Городе и Настоящих Приключениях. И однажды судьба забрасывает его в Большой Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое главное встреча с Главным Злодеем, могущественным Королем Демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни. Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 августа 2018
Премьера онлайн 31 декабря 2018
Премьера в мире 9 августа 2018
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Пол Вэнг
В ролях
Ян Тяньсян
Го Чжэнцзянь
Фэн Шэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Маленький большой герой 2 постера
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Золотистая курносая обезьянка по имени Санни вольготно проживает в родном сычуаньском зоопарке со своими сородичами. У него есть друг, прелестная работница зоопарка, и мудрый учитель, обучающий его основам кунг-фу. Вот только заносчивый характер Санни мешает ему быть как все: он постоянно совершает глупые поступки. Его кумиром является легендарный Царь обезьян, который давным-давно победил могучего Короля Демонов. Но оказывается, что древнее зло пробудилось: демоны похищают подругу Санни, и…
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