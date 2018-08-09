Маленький большой герой, 2017

Китайская анимация редко радует зрителей в российском прокате, и режиссеры Пол Вэнг и Феликс Ип, которые уже работали вместе над созданием мультфильма «Черепашки-ниндзя», сделали настоящий подарок посетителям кинотеатров всех возрастов, выпустив этот яркий, добрый и забавный мультик.

Как известно, большинство успешных мультфильмов рассказывают нам про приключения разнообразных представителей животного мира — от «Мадагаскара» до «Тайной жизни домашних животных». В этом мультфильме главным героем стала забавная обезьянка, которая отважно отправилась на поиски своего друга в большой город. И пусть новое место пугает нашего героя, он храбро преодолевает все сложности, находит новых друзей, учится различать добро и зло. И, конечно, обезьянку ждет большое сражение с Королем Демонов и сила Короля Обезьян.