Большой кошачий побег, 2018

Гэри Ван представил зрителям полнометражный фильм о приключениях всеобщих любимцев - пушистых и мурчащих котов. Вместе с этими очаровательными животными в анимации задействован и веселый попугай.

За ребенком тяжело уследить, особенно, если это которебенок. Пухляш живет уютной жизнью домашнего кота, ест, спит и присматривает за подрастающим поколением в лице котенка Шустрика. Шустрик вовсе не желает унаследовать миску и подстилку отца - его манит внешний мир и приключения, поэтому однажды котенок удирает из дома на собранном летательном аппарате. Пухляш вместе с полнистым попугайчиком отправляется на поиски Шустрика.