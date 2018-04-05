Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой кошачий побег Большой кошачий побег
Киноафиша Фильмы Большой кошачий побег
Mao yu tao hua yuan

Большой кошачий побег, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
Мультфильм о приключениях котов в городе
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Гэри Ван представил зрителям полнометражный фильм о приключениях всеобщих любимцев - пушистых и мурчащих котов. Вместе с этими очаровательными животными в анимации задействован и веселый попугай. 

За ребенком тяжело уследить, особенно, если это которебенок. Пухляш живет уютной жизнью домашнего кота, ест, спит и присматривает за подрастающим поколением в лице котенка Шустрика. Шустрик вовсе не желает унаследовать миску и подстилку отца - его манит внешний мир и приключения, поэтому однажды котенок удирает из дома на собранном летательном аппарате. Пухляш вместе с полнистым попугайчиком отправляется на поиски Шустрика. 

- Над созданием мультфильма работало более 170 художников на продолжении 2 лет

- Бюджет фильма составил 11,5 миллионов долларов 

- Мультфильм был показан на международном фестивале анимационных фильмов в Асаи

Большинство домашних котов, как наш герой Бегемот, привыкли наслаждаться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Бегемоту только и остается, что отправиться на его поиски вместе с его другом волнистым попугаем, ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. 

Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий! 

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 сентября 2018
Премьера онлайн 4 августа 2019
Премьера в мире 5 апреля 2018
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Гэри Ван
Гэри Ван
В ролях
Ян Яньдо
Ян Яньдо
Эмиль Чау
Эмиль Чау
Чэнь Линьшэн
Чэнь Линьшэн
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про животных Фильмы про животных
Фильмы про домашних животных Фильмы про домашних животных
Постер мультфильма Большой кошачий побег 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Кот Бегемот и его сын Шустрик вольготно проживают со своей хозяйкой. И если взрослый питомец наслаждается жизнью, много спит и не перегружается лишними мыслями, то малыш мечтает о путешествиях, инженерит все подряд, и его постоянно посещают мысли о побеге из места, где все ему достается просто так. Особенно после того, как папа ему рассказывает, где искать маму. Шустрик создает летательный аппарат и отправляется на встречу неизведанному, а Бегемоту и их новому соседу попугаю приходится…
Читать
Shadanova1995 24 сентября 2018, 22:25
Фильм милый,но скучноват. При этом у него есть смысл,который ребенку младше 5-6 лет не понять.
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши