Большой кошачий побег, 2018

Гэри Ван представил зрителям полнометражный фильм о приключениях всеобщих любимцев - пушистых и мурчащих котов. Вместе с этими очаровательными животными в анимации задействован и веселый попугай.
За ребенком тяжело уследить, особенно, если это которебенок. Пухляш живет уютной жизнью домашнего кота, ест, спит и присматривает за подрастающим поколением в лице котенка Шустрика. Шустрик вовсе не желает унаследовать миску и подстилку отца - его манит внешний мир и приключения, поэтому однажды котенок удирает из дома на собранном летательном аппарате. Пухляш вместе с полнистым попугайчиком отправляется на поиски Шустрика.
- Над созданием мультфильма работало более 170 художников на продолжении 2 лет
- Бюджет фильма составил 11,5 миллионов долларов
- Мультфильм был показан на международном фестивале анимационных фильмов в Асаи
Большинство домашних котов, как наш герой Бегемот, привыкли наслаждаться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Бегемоту только и остается, что отправиться на его поиски вместе с его другом волнистым попугаем, ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка.
Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий!