Каникулы президента, 2017

Режиссером комедийного фильма «Каникулы президента» стал дебютант полного метра, продюсер Илья Шерстобитов. Роль главы государства сыграл Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на Владимира Путина уже много лет. Вместе с ним в картине снялись Анна Цуканова-Котт («Мажор 2», «Брестская крепость»), Настасья Самбурская (сериал «Универ», «Пятница»), Евгений Сидихин («Мама не горюй», «Черные кошки»), Гоша Куценко («Антикиллер», «Любовь-морковь»), Владимир Носик («Когда наступает сентябрь...», «Преступление и наказание», «Самая обаятельная и привлекательная»), Роза Хаируллина («Прощай, любимая...», «Пятая группа крови», «А у нас во дворе»), Роман Попов («Последнее видео на YouTube», «Полицейский с Рублёвки в Бескудниково», «Полицейский с Рублёвки»), и многие другие известные актеры.

Сюжет фильма «Каникулы президента» расскажут забавную историю о том, как глава государства собрался отдохнуть в Крыму. Чтобы его никто не узнал, Владимиру Владимирову меняют внешность, но вот незадача… Президент становится похож на маргинала Валеру, который скрывается от коллекторов. В результате этой путаницы настоящий президент путешествует с девушкой по имени Зина, а Валера едет на отдых по путевке мамы, где его принимают за Путина, пытаясь во всем угодить.

Президент России устал от того, что вокруг него постоянно создают фейковую реальность: меняют асфальт, красят дома и выставляют радостные толпы вдоль дорог. Он решает уйти в отпуск и посмотреть, как живет настоящая, неприукрашенная Россия. Изменив внешность на неприметную и запретив своим подчиненным вмешиваться, он планирует отправиться на неделю в Крым. Но оказывается, что новая внешность президента — это один в один Валера из Бобровска, неудачник, погрязший в кредитах и скрывающийся от коллекторов.

В какой-то момент президентская служба безопасности, которая все-таки не смогла оставить лидера нации в покое, теряет его из виду, но замечает Валеру и переключает свое внимание на него, думая, что он и есть президент. Тем временем настоящий президент, удовлетворенный тем, что избавился от “хвоста”, встречает молодую учительницу Зину, у которой накануне тоже сорвался отпуск. И пока Валера в сопровождении подставных отдыхающих наслаждается отпуском премиум-класса, президент в компании Зины заново открывает для себя страну, путешествуя на автомобиле.