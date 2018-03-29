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Каникулы президента Каникулы президента
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Каникулы президента, 2017

2017 / Россия
6.8 Оцените
39 голосов
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Режиссером комедийного фильма «Каникулы президента» стал дебютант полного метра, продюсер Илья Шерстобитов.  Роль главы государства сыграл Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на Владимира Путина уже много лет. Вместе с ним в картине снялись Анна Цуканова-Котт («Мажор 2», «Брестская крепость»), Настасья Самбурская (сериал «Универ», «Пятница»), Евгений Сидихин («Мама не горюй», «Черные кошки»), Гоша Куценко («Антикиллер», «Любовь-морковь»), Владимир Носик («Когда наступает сентябрь...», «Преступление и наказание», «Самая обаятельная и привлекательная»), Роза Хаируллина («Прощай, любимая...», «Пятая группа крови», «А у нас во дворе»), Роман Попов («Последнее видео на YouTube», «Полицейский с Рублёвки в Бескудниково», «Полицейский с Рублёвки»), и многие другие известные актеры.

Сюжет фильма «Каникулы президента» расскажут забавную историю о том, как глава государства собрался отдохнуть в Крыму. Чтобы его никто не узнал, Владимиру Владимирову меняют внешность, но вот незадача… Президент становится похож на маргинала Валеру, который скрывается от коллекторов. В результате этой путаницы настоящий президент путешествует с девушкой по имени Зина, а Валера едет на отдых по путевке мамы, где его принимают за Путина, пытаясь во всем угодить.

Президент России устал от того, что вокруг него постоянно создают фейковую реальность: меняют асфальт, красят дома и выставляют радостные толпы вдоль дорог. Он решает уйти в отпуск и посмотреть, как живет настоящая, неприукрашенная Россия. Изменив внешность на неприметную и запретив своим подчиненным вмешиваться, он планирует отправиться на неделю в Крым. Но оказывается, что новая внешность президента — это один в один Валера из Бобровска, неудачник, погрязший в кредитах и скрывающийся от коллекторов.

В какой-то момент президентская служба безопасности, которая все-таки не смогла оставить лидера нации в покое, теряет его из виду, но замечает Валеру и переключает свое внимание на него, думая, что он и есть президент. Тем временем настоящий президент, удовлетворенный тем, что избавился от “хвоста”, встречает молодую учительницу Зину, у которой накануне тоже сорвался отпуск. И пока Валера в сопровождении подставных отдыхающих наслаждается отпуском премиум-класса, президент в компании Зины заново открывает для себя страну, путешествуя на автомобиле.

Съемки фильма начались в Москве, и далее съемочная группа двигалась по трассе М-4 “Дон” через Подмосковье, Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Анапу и Ялту.

В качестве отеля “Золотой колос” снимался ялтинский отель “Mriya”.

18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. Изначально премьера фильма была назначена на 18 января 2018 года, но после того, как в адрес режиссера поступило большое количество обвинений в пропаганде, премьеру было решено перенести. В итоге фильм вышел на экраны уже после президентских выборов — 29 марта 2018 года.

Агент актрисы Розы Хайруллиной сказал режиссеру Илье Шерстобитову, что ради одной смены актриса не станет даже читать сценарий, не говоря уже о поездке к месту съемок. Однако после того, как Шерстобитов лично переговорил с Хайруллиной, она согласилась принять участие в проекте, сыграв эпизодическую роль бабушки.

“Каникулы президента” — полнометражный режиссерский дебют Ильи Шерстобитова.

Фильм был снят за 38 дней. Работа шла по графику шесть рабочих дней и один выходной в неделю.

Для подготовки к роли актрисе Анне Цукановой-Котт пришлось научиться ездить на автомобиле с механической коробкой передач.

Во время съемок одной из сцен актрисе Настасье Самбурской пришлось съесть три тарелки пельменей. В реальной жизни она вообще не ест пельмени.

Во время съемок сцены с проститутками на стоянке для дальнобойщиков местные мужчины приняли актрис за реальных проституток и пытались приставать к ним.

Актер и комик Дмитрий Грачев — один из самых известных российских пародистов Владимира Путина.

Это первый случай, когда Владимир Путин фигурирует как активно действующий персонаж российского художественного фильма. Ранее он эпизодически появлялся в сериале “Кухня” и фильме “Лопухи”. Ситком “Да, господин президент” был снят с эфира после первой серии.

Изначально Илья Шерстобитов хотел стать продюсером проекта, но после того, как не удалось найти постановщика, он решил занять еще и режиссерское кресло.

По признанию создателей, многие из тех, кто принял участие в проекте относились к нему с опаской, боясь, что за кино про президента могут последовать санкции.

По словам исполнительного продюсера Эдуарда Алиева, на протяжении всего съемочного процесса группу преследовали дожди.

Министерство культуры России отказало фильму в финансовой поддержке.

Президент России решает отправиться на каникулы. Для этого ему меняют внешность при помощи пластического грима, однако незадачливый художник берет образ с обложки первого попавшегося журнала, и теперь Президент выглядит точь-в-точь как самовлюбленный маргинал Валера, скрывающийся от коллекторов. По иронии судьбы бдительные сотрудники ФСО берут на сопровождение не тот объект — и вот, пока настоящий глава государства погружается в обыденность, путешествуя на автомобиле с попутчицей Зиной, Валера охотно пользуется президентским сервисом, попутно озвучивая мнения по вопросам внешней и внутренней политики…

6.8 Оцените
39 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 марта 2018
Премьера в мире 29 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Илья Шерстобитов
Илья Шерстобитов
В ролях
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Дмитрий Грачев
Дмитрий Грачев
Кирилл Васильев
Кирилл Васильев
Все актеры и съемочная группа
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Каникулы президента
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Президент России решает отдохнуть в Крыму. Правительство пытается придумать план, по которому это можно было бы осуществить. Поэтому воспользовавшись методом «Мисс конгениальности» они подбирают президенту маску, благодаря которой он может незаметно недельку отдохнуть. Но в тот же санаторий под названием «Золотой колос» направляется один в один похожий на новый образ президента неприятный тип Валера, прячущийся от коллекторов. Их, конечно, путают, поэтому маргинал…
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