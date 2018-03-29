Каникулы президента, 2017

Режиссером комедийного фильма «Каникулы президента» стал дебютант полного метра, продюсер Илья Шерстобитов. Роль главы государства сыграл Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на Владимира Путина уже много лет. Вместе с ним в картине снялись Анна Цуканова-Котт («Мажор 2», «Брестская крепость»), Настасья Самбурская (сериал «Универ», «Пятница»), Евгений Сидихин («Мама не горюй», «Черные кошки»), Гоша Куценко («Антикиллер», «Любовь-морковь»), Владимир Носик («Когда наступает сентябрь...», «Преступление и наказание», «Самая обаятельная и привлекательная»), Роза Хаируллина («Прощай, любимая...», «Пятая группа крови», «А у нас во дворе»), Роман Попов («Последнее видео на YouTube», «Полицейский с Рублёвки в Бескудниково», «Полицейский с Рублёвки»), и многие другие известные актеры.
Сюжет фильма «Каникулы президента» расскажут забавную историю о том, как глава государства собрался отдохнуть в Крыму. Чтобы его никто не узнал, Владимиру Владимирову меняют внешность, но вот незадача… Президент становится похож на маргинала Валеру, который скрывается от коллекторов. В результате этой путаницы настоящий президент путешествует с девушкой по имени Зина, а Валера едет на отдых по путевке мамы, где его принимают за Путина, пытаясь во всем угодить.
Президент России устал от того, что вокруг него постоянно создают фейковую реальность: меняют асфальт, красят дома и выставляют радостные толпы вдоль дорог. Он решает уйти в отпуск и посмотреть, как живет настоящая, неприукрашенная Россия. Изменив внешность на неприметную и запретив своим подчиненным вмешиваться, он планирует отправиться на неделю в Крым. Но оказывается, что новая внешность президента — это один в один Валера из Бобровска, неудачник, погрязший в кредитах и скрывающийся от коллекторов.
В какой-то момент президентская служба безопасности, которая все-таки не смогла оставить лидера нации в покое, теряет его из виду, но замечает Валеру и переключает свое внимание на него, думая, что он и есть президент. Тем временем настоящий президент, удовлетворенный тем, что избавился от “хвоста”, встречает молодую учительницу Зину, у которой накануне тоже сорвался отпуск. И пока Валера в сопровождении подставных отдыхающих наслаждается отпуском премиум-класса, президент в компании Зины заново открывает для себя страну, путешествуя на автомобиле.
Съемки фильма начались в Москве, и далее съемочная группа двигалась по трассе М-4 “Дон” через Подмосковье, Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Анапу и Ялту.
В качестве отеля “Золотой колос” снимался ялтинский отель “Mriya”.
18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. Изначально премьера фильма была назначена на 18 января 2018 года, но после того, как в адрес режиссера поступило большое количество обвинений в пропаганде, премьеру было решено перенести. В итоге фильм вышел на экраны уже после президентских выборов — 29 марта 2018 года.
Агент актрисы Розы Хайруллиной сказал режиссеру Илье Шерстобитову, что ради одной смены актриса не станет даже читать сценарий, не говоря уже о поездке к месту съемок. Однако после того, как Шерстобитов лично переговорил с Хайруллиной, она согласилась принять участие в проекте, сыграв эпизодическую роль бабушки.
“Каникулы президента” — полнометражный режиссерский дебют Ильи Шерстобитова.
Фильм был снят за 38 дней. Работа шла по графику шесть рабочих дней и один выходной в неделю.
Для подготовки к роли актрисе Анне Цукановой-Котт пришлось научиться ездить на автомобиле с механической коробкой передач.
Во время съемок одной из сцен актрисе Настасье Самбурской пришлось съесть три тарелки пельменей. В реальной жизни она вообще не ест пельмени.
Во время съемок сцены с проститутками на стоянке для дальнобойщиков местные мужчины приняли актрис за реальных проституток и пытались приставать к ним.
Актер и комик Дмитрий Грачев — один из самых известных российских пародистов Владимира Путина.
Это первый случай, когда Владимир Путин фигурирует как активно действующий персонаж российского художественного фильма. Ранее он эпизодически появлялся в сериале “Кухня” и фильме “Лопухи”. Ситком “Да, господин президент” был снят с эфира после первой серии.
Изначально Илья Шерстобитов хотел стать продюсером проекта, но после того, как не удалось найти постановщика, он решил занять еще и режиссерское кресло.
По признанию создателей, многие из тех, кто принял участие в проекте относились к нему с опаской, боясь, что за кино про президента могут последовать санкции.
По словам исполнительного продюсера Эдуарда Алиева, на протяжении всего съемочного процесса группу преследовали дожди.
Министерство культуры России отказало фильму в финансовой поддержке.
Президент России решает отправиться на каникулы. Для этого ему меняют внешность при помощи пластического грима, однако незадачливый художник берет образ с обложки первого попавшегося журнала, и теперь Президент выглядит точь-в-точь как самовлюбленный маргинал Валера, скрывающийся от коллекторов. По иронии судьбы бдительные сотрудники ФСО берут на сопровождение не тот объект — и вот, пока настоящий глава государства погружается в обыденность, путешествуя на автомобиле с попутчицей Зиной, Валера охотно пользуется президентским сервисом, попутно озвучивая мнения по вопросам внешней и внутренней политики…
Вид нищеты, разительного блеска
Смущал его — приличье он любил.
От всяких слов, произносимых… Читать дальше…
Дождались: про Владимира Путина сняли первый игровой фильм. Не автобиографию, не драму, не… Читать дальше…