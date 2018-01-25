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Селфи из ада Селфи из ада
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Selfie from Hell

Селфи из ада, 2018

2018 / Канада
3.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Девушка-видеоблогер пытается разобраться в странном заболевании своей кузины
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Режиссер короткометражки «Селфи из ада» 2015 года Эрдал Сейлан после успеха первого видео решился на одноименный полнометражный дебют. В его картине снялись молодые актеры, такие как Элисон Уолкер (сериал «Страна чудес»), Тони Жиру (сериал «Стрела»), Мила Адамс («Разрыв») и др.

Сюжет фильма «Селфи из ада» расскажет о немецкой видеоблогерше Джулии, которая приезжает навестить свою кузину Ханну. Через некоторое время девушка заболевает, и ее вирус вызывает опасение у Ханны. Тогда кузина главной героини начинает интернет-поиск, который приводит ее к невероятным открытиям.

- Фильм снят по одноименной немецкой короткометражке, набравшей 26 миллионов просмотров на ютубе

- Фильм стал полнометражным дебютом для Эрдала Сейлана

- Мила Адамс также снялась в главной роли в исходной короткометражке и была ее продюсером. Это была часть ее дипломной работы на тему эффективности вирусных видео. 

Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Её странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть - слишком глубоко - в том месте, где ужас не знает границ.

3.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера в мире 25 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Эрдал Сейлан
В ролях
Элисон Уолкер
Элисон Уолкер
Тони Жиру
Тони Жиру
Мила Адамс
Мила Адамс
Йен Батчер
Тайлер А.Х. Смит
Все актеры и съемочная группа
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Селфи из ада
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за 1 рубль
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Помешанная на видео, фото и интернете Джулия отправляется в гости к своей кузине Ханне. Зайдя в дом, она сваливается как убитая, а никто из врачей не может объяснить, что с ней. Тем временем вокруг Ханны начинают происходить необъяснимые вещи, ответы на которые девушка пытается найти в сети. В блоге Джулии она находит ссылку на непонятный ресурс, который никак не хочет у нее открываться. Девушка просит помощи у своего друга по переписке, разбирающегося в тонкостях теневого интернета. Он дает ей…
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Киноафиша.инфо 16 марта 2018, 10:14
Добрый день! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста!
Кирилл Киров 16 марта 2018, 06:45
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11 голосов
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