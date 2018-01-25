Селфи из ада, 2018

Режиссер короткометражки «Селфи из ада» 2015 года Эрдал Сейлан после успеха первого видео решился на одноименный полнометражный дебют. В его картине снялись молодые актеры, такие как Элисон Уолкер (сериал «Страна чудес»), Тони Жиру (сериал «Стрела»), Мила Адамс («Разрыв») и др.

Сюжет фильма «Селфи из ада» расскажет о немецкой видеоблогерше Джулии, которая приезжает навестить свою кузину Ханну. Через некоторое время девушка заболевает, и ее вирус вызывает опасение у Ханны. Тогда кузина главной героини начинает интернет-поиск, который приводит ее к невероятным открытиям.