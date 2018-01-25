Селфи из ада, 2018

Режиссер короткометражки «Селфи из ада» 2015 года Эрдал Сейлан после успеха первого видео решился на одноименный полнометражный дебют. В его картине снялись молодые актеры, такие как Элисон Уолкер (сериал «Страна чудес»), Тони Жиру (сериал «Стрела»), Мила Адамс («Разрыв») и др.
Сюжет фильма «Селфи из ада» расскажет о немецкой видеоблогерше Джулии, которая приезжает навестить свою кузину Ханну. Через некоторое время девушка заболевает, и ее вирус вызывает опасение у Ханны. Тогда кузина главной героини начинает интернет-поиск, который приводит ее к невероятным открытиям.
- Фильм снят по одноименной немецкой короткометражке, набравшей 26 миллионов просмотров на ютубе
- Фильм стал полнометражным дебютом для Эрдала Сейлана
- Мила Адамс также снялась в главной роли в исходной короткометражке и была ее продюсером. Это была часть ее дипломной работы на тему эффективности вирусных видео.
Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Её странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть - слишком глубоко - в том месте, где ужас не знает границ.