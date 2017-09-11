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Короче, 2017

2017 / США
5.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Главный герой подвергает себя уменьшению и начинает жить заново
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Короче» снял известный американец Александр Пэйн («Небраска», «Потомки», «На обочине»). В главных ролях снялась целая плеяда голливудских звёзд: Кристен Уиг («Охотники за привидениями», «Девичник в Вегасе»), Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг», «Идентификация Борна»), Алек Болдуин («Рок на века», «Перл-Харбор»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Джейсон Судейкис («Несносные боссы») и другие.

В центре сюжета картины «Короче» окажется мужчина, который стоит на пороге бедности. Но в современном мире есть выход для тех, кто попал в затруднительное положение. Объявлен набор добровольцев, которые готовы подвергнуть себя уменьшению и начать жизнь заново. Главный герой становится одним из них, надеясь, что в маленьком теле всё станет гораздо легче и дешевле.

- Сценарий к фильму в соавторстве с Александром Пэйном написал Джим Тейлор, который уже в пятый раз сотрудничает с режиссёром

- Александр Пэйн хотел снять этот фильм ещё с 2009 года, однако процесс был заморожен из-за других проектов

- Мерил Стрип, Риз Уизерспун, Пол Джаматти и Саша Барон Коэн изначально были прикреплены к проекту «Короче»

- Часть съёмок проходила в школе, где учился Александр Пэйн. Также частично фильм снимался в Норвегии

- Алек Болдуин, Кристен Уиг, Мэтт Деймон и Джейсон Судейкис играли в сериале «Студия 30»

- Мэтт Деймон и Кристен Уиг снимались вместе в картине «Марсианин»

- Алек Болдуин в третий раз играет в одном фильме с Мэттом Деймоном. До этого были «Отступники» и «Ложное искушение»

Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия…  

 

5.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 февраля 2018
Премьера онлайн 13 марта 2018
Премьера в мире 11 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Пэйн
Александр Пэйн
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Короче 5 постеров
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Короче
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Норвежский учёный изобретает уникальный способ уменьшить вред, который наносит человечество окружающей среде — уменьшить самих людей. В результате такой процедуры все неперерабатываемые отходы целого города можно собрать в пару пакетов, а потребление ресурсов уменьшится в разы. Спустя десять лет типичный представитель среднего класса Пол Сафранек (Мэтт Дэймон) вместе с женой решается на эту процедуру. Всё дело в том, что, учитывая низкие потребности уменьшенного человека, в новом мире они…
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Александр 3 февраля 2018, 09:42
Для начала, комедией в этом фильме и не «пахнет» (не считая отдельных эпизодов), скорее это социальная драма-утопия.
Первая треть фильма полностью… Читать дальше…
lovenachos 5 февраля 2018, 21:48
Ужас. Самое отвратительное, что я когда либо видела. Даже не знаю, с чем сравнить - настолько ужасно. Почему в трейлере не говорят, что показывают… Читать дальше…
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