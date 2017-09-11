Короче, 2017

Фильм «Короче» снял известный американец Александр Пэйн («Небраска», «Потомки», «На обочине»). В главных ролях снялась целая плеяда голливудских звёзд: Кристен Уиг («Охотники за привидениями», «Девичник в Вегасе»), Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг», «Идентификация Борна»), Алек Болдуин («Рок на века», «Перл-Харбор»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Джейсон Судейкис («Несносные боссы») и другие.
В центре сюжета картины «Короче» окажется мужчина, который стоит на пороге бедности. Но в современном мире есть выход для тех, кто попал в затруднительное положение. Объявлен набор добровольцев, которые готовы подвергнуть себя уменьшению и начать жизнь заново. Главный герой становится одним из них, надеясь, что в маленьком теле всё станет гораздо легче и дешевле.
- Сценарий к фильму в соавторстве с Александром Пэйном написал Джим Тейлор, который уже в пятый раз сотрудничает с режиссёром
- Александр Пэйн хотел снять этот фильм ещё с 2009 года, однако процесс был заморожен из-за других проектов
- Мерил Стрип, Риз Уизерспун, Пол Джаматти и Саша Барон Коэн изначально были прикреплены к проекту «Короче»
- Часть съёмок проходила в школе, где учился Александр Пэйн. Также частично фильм снимался в Норвегии
- Алек Болдуин, Кристен Уиг, Мэтт Деймон и Джейсон Судейкис играли в сериале «Студия 30»
- Мэтт Деймон и Кристен Уиг снимались вместе в картине «Марсианин»
- Алек Болдуин в третий раз играет в одном фильме с Мэттом Деймоном. До этого были «Отступники» и «Ложное искушение»
Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия…
Первая треть фильма полностью… Читать дальше…