Короче, 2017

- Сценарий к фильму в соавторстве с Александром Пэйном написал Джим Тейлор, который уже в пятый раз сотрудничает с режиссёром

- Александр Пэйн хотел снять этот фильм ещё с 2009 года, однако процесс был заморожен из-за других проектов

- Мерил Стрип, Риз Уизерспун, Пол Джаматти и Саша Барон Коэн изначально были прикреплены к проекту «Короче»

- Часть съёмок проходила в школе, где учился Александр Пэйн. Также частично фильм снимался в Норвегии

- Алек Болдуин, Кристен Уиг, Мэтт Деймон и Джейсон Судейкис играли в сериале «Студия 30»

- Мэтт Деймон и Кристен Уиг снимались вместе в картине «Марсианин»

- Алек Болдуин в третий раз играет в одном фильме с Мэттом Деймоном. До этого были «Отступники» и «Ложное искушение»