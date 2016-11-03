Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество, 2016

«Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» — это новая глава приключений старика по имени Петсон и его кота Финдуса, которые все так же весело живут в небольшом домике в шведской глубинке. Это Рождество Петсон пообещал сделать для Финдуса самым лучшим, однако что-то идет не так и праздник оказывается под угрозой. Чтобы спасти праздник герои объединяют свои силы и помогают друг другу, а вместе с тем их ждет волнительное приключение, в которое будут вовлечены все их друзья и соседи!

Режиссером картины «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» вновь выступил иранский режиссер Али Самади Ахади. Кроме того, Али подарил свой голос одному из персонажей фильма.