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Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
Киноафиша Фильмы Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
Pettersson und Findus 2 — Das schönste Weihnachten überhaupt

Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество, 2016

2016 / Германия
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Приключения старика по имени Петсон и его кота Финдуса
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» — это новая глава приключений старика по имени Петсон и его кота Финдуса, которые все так же весело живут в небольшом домике в шведской глубинке. Это Рождество Петсон пообещал сделать для Финдуса самым лучшим, однако что-то идет не так и праздник оказывается под угрозой. Чтобы спасти праздник герои объединяют свои силы и помогают друг другу, а вместе с тем их ждет волнительное приключение, в которое будут вовлечены все их друзья и соседи!

Режиссером картины «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» вновь выступил иранский режиссер Али Самади Ахади. Кроме того, Али подарил свой голос одному из персонажей фильма.

- Фильм основан на книгах шведского писателя Свена Нордквиста.

- «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» является второй частью полнометражной трилогии о приключениях Петсона и Финдуса. Первая вышла в 2014 году.

- Первая экранизация книг Нордквиста о Петсоне и Финдусе вышла в 1999 году и была анимационной картиной.

Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами помочь другу – на свой манер. Множество приключений предстоит пережить главным героям фильма, их соседям и друзьям, прежде, чем случится обещанный праздник и такое веселье, которое захватит всех вокруг!
 

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера в мире 3 ноября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
В ролях
Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Штефан Курт
Штефан Курт
Макс Хербрехтер
Макс Хербрехтер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Петсон и Финдус» в «КАРО» Во время новогодних каникул в киноцентре «Октябрь» пройдёт показ фильма «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество». Впервые он был показан в рамках Большого фестиваля
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20 декабря 2016 17:32
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