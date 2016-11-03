Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество, 2016

«Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» — это новая глава приключений старика по имени Петсон и его кота Финдуса, которые все так же весело живут в небольшом домике в шведской глубинке. Это Рождество Петсон пообещал сделать для Финдуса самым лучшим, однако что-то идет не так и праздник оказывается под угрозой. Чтобы спасти праздник герои объединяют свои силы и помогают друг другу, а вместе с тем их ждет волнительное приключение, в которое будут вовлечены все их друзья и соседи!
Режиссером картины «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» вновь выступил иранский режиссер Али Самади Ахади. Кроме того, Али подарил свой голос одному из персонажей фильма.
- Фильм основан на книгах шведского писателя Свена Нордквиста.
- «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество» является второй частью полнометражной трилогии о приключениях Петсона и Финдуса. Первая вышла в 2014 году.
- Первая экранизация книг Нордквиста о Петсоне и Финдусе вышла в 1999 году и была анимационной картиной.
Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами помочь другу – на свой манер. Множество приключений предстоит пережить главным героям фильма, их соседям и друзьям, прежде, чем случится обещанный праздник и такое веселье, которое захватит всех вокруг!