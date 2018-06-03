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Не чужие, 2018

2018 / Россия
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Фильм Веры Глаголевой про любовную и семейную драму
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Причины посмотреть Факты О фильме

Последний фильм великой русской актрисы и режиссера Веры Глаголевой («Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша») посвящен вечным темам любви. Главные роли в фильме исполнили Санжар Мади («Ход конем», «Золотая орда»), Татьяна Владимирова («Язычники», «Довлатов»), Лилия Волкова («След», «Адвокат»), Анна Капалева («Каменская 4», «СОБР»), Дмитрий Кривочуров («Бесстыдники»).

Фильм переносит нас в сельскую глубинку, где в мире и покое живет семья из матери и дочери Галины, которая выходит замуж за красавца Рустама из Средней Азии. В доме устанавливается мир и покой, который, в прочем, оказывается весьма непрочным. В родной дом возвращается сестра Галины — Мила, которая, устав от проблем большого города решает вернуться к матери. Рустам привлекает внимание и второй сестры, тем самым запуская цепь разрушающих семейные узы событий.

- Фильм снят по известной пьесе «Глиняная яма»

- Санжар Мади приобрел известность после фильма «Защитники»

Другой мир, со своей культурой и обычаями уже давно вошел в нашу жизнь и диктует нам свои правила. Рустам, молодой красавец из Средней Азии, своим появлением нарушил покой этой семьи. Каждая из героинь фильма хотела получить свой глоток счастья, не думая, за какую цену. Потеря родных, брошенные дети и душевная пустота свели на нет отношения этих близких людей.

 

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 ноября 2018
Премьера в мире 3 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Вера Глаголева
Вера Глаголева
В ролях
Санжар Мади
Санжар Мади
Татьяна Владимирова
Татьяна Владимирова
Лилия Волкова
Лилия Волкова
Анна Капалева
Анна Капалева
Дмитрий Кривочуров
Дмитрий Кривочуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не чужие 3 постера
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Не чужие
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Мила (Лилия Волкова) вернулась домой – у девушки возникли проблемы с покорением Москвы. Но и в российской глубинке ей не удается спрятаться от выматывающих душу переживаний. Галина (Анна Капалева), ее старшая сестра, беременна и собирается замуж за Рустама (Санжар Мади), молодого человека из Средней Азии, прописки у него нет, денег тоже. Мать (Татьяна Владимирова) девушек поддерживает дочерей как умеет – устроит сцену, потом еще одну, подберет слова побольнее, чтобы и Милка, и…
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Kristina Panarina 30 ноября 2018, 13:36
Фильм про моральных инвалидов. Обычно в такого рода социальных фильмах есть хотя бы один положительный герой,на котором и держится моральная… Читать дальше…
AnneSt 12 ноября 2018, 14:59
Смотрела фильм "Не чужие" на фестивале "Будем жить!" в Москве. Поразила глубина картины, тонкая режиссерская работа. Еще очень… Читать дальше…
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17 декабря 2018 23:08
Последний фильм Веры Глаголевой попал в конкурсную программу международного кинофестиваля Последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие» вошел в конкурс международного кинофестиваля «Восток – Запад». В этом году смотр в Оренбурге пройдет 24-30 августа, где ленту
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7 августа 2018 21:19
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