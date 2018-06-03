Не чужие, 2018

Последний фильм великой русской актрисы и режиссера Веры Глаголевой («Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша») посвящен вечным темам любви. Главные роли в фильме исполнили Санжар Мади («Ход конем», «Золотая орда»), Татьяна Владимирова («Язычники», «Довлатов»), Лилия Волкова («След», «Адвокат»), Анна Капалева («Каменская 4», «СОБР»), Дмитрий Кривочуров («Бесстыдники»).
Фильм переносит нас в сельскую глубинку, где в мире и покое живет семья из матери и дочери Галины, которая выходит замуж за красавца Рустама из Средней Азии. В доме устанавливается мир и покой, который, в прочем, оказывается весьма непрочным. В родной дом возвращается сестра Галины — Мила, которая, устав от проблем большого города решает вернуться к матери. Рустам привлекает внимание и второй сестры, тем самым запуская цепь разрушающих семейные узы событий.
- Фильм снят по известной пьесе «Глиняная яма»
- Санжар Мади приобрел известность после фильма «Защитники»
Другой мир, со своей культурой и обычаями уже давно вошел в нашу жизнь и диктует нам свои правила. Рустам, молодой красавец из Средней Азии, своим появлением нарушил покой этой семьи. Каждая из героинь фильма хотела получить свой глоток счастья, не думая, за какую цену. Потеря родных, брошенные дети и душевная пустота свели на нет отношения этих близких людей.