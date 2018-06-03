Не чужие, 2018

Последний фильм великой русской актрисы и режиссера Веры Глаголевой («Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша») посвящен вечным темам любви. Главные роли в фильме исполнили Санжар Мади («Ход конем», «Золотая орда»), Татьяна Владимирова («Язычники», «Довлатов»), Лилия Волкова («След», «Адвокат»), Анна Капалева («Каменская 4», «СОБР»), Дмитрий Кривочуров («Бесстыдники»).

Фильм переносит нас в сельскую глубинку, где в мире и покое живет семья из матери и дочери Галины, которая выходит замуж за красавца Рустама из Средней Азии. В доме устанавливается мир и покой, который, в прочем, оказывается весьма непрочным. В родной дом возвращается сестра Галины — Мила, которая, устав от проблем большого города решает вернуться к матери. Рустам привлекает внимание и второй сестры, тем самым запуская цепь разрушающих семейные узы событий.