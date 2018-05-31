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Моя жизнь, 2018

2018 / Россия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Алексей Луканев снял первую полнометражную работу. В фильме снимались известные актеры - Алёна Бабенко («Водитель для Веры», «Свои дети»), Павел Трубинер («Черные кошки», «Великая»), Николай Чиндяйкин («Морской волк», «Хорошие руки») и Макар Запорожский («Моими глазами», «22 минуты»).

Фильм рассказывает историю Сережи - мальчика, который с детства бредит футболом. Бесконечные тренировки, множество усилий и постоянные препятствия встают на пути молодого человека. Удастся ли ему воплотить свою мечту? 

- Съемки футбольного матча наших дней проводились на стадионе «Открытие Арена» после завершения Кубка Конфедераций, проходящего в нашей стране.

- Актера на главную роль Сергея в юном возрасте утвердили за 2 дня до начала съемок.

- Для воссоздания эпохи 70-х годов как-никак подошел футбольный стадион в городе Ступино, который немного пришлось обновить.

- В день съемок сцены выпускного, которую снимали в Средней общеобразовательной школе «Горки», актеры массовых сцен из-за пробок не смогли приехать, и, чтобы не переносить съемку в сложном графике, части съемочной группы пришлось перевоплотиться в подростков-выпускников. Больше всех не повезло директору съемочной группы – продюсер заставил его сбрить бороду, но директор не сильно и сопротивлялся.

- У Арсения Будонова, исполнявшего роль Сережи в детстве, были проблемы с передними зубами – один сильно шатался. Для съемок зубы гримировали, а шатающийся зуб берегли для сцен, где его герою больше лет, как будто бы зуб вырос. Но после, когда сняли  сцены раннего времени – зуб спокойно удалили.

- Роли взрослых футболистов сборной России и сборной Англии исполняли футболисты Любительской футбольной лиги, которым поначалу очень нравилось разыгрывать комбинации перед камерой на шикарном газоне «Открытия Арены», но после пятого часа съемок энтузиазм стал угасать, а уж под конец смены они начали просить замену. Но в итоге все было снято.

С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей.

Как не сломаться, следовать своей мечте и вернуть свою любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?

 

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера в мире 31 мая 2018
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Алексей Луканев
Алексей Луканев
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
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За последние несколько лет российский кинематограф проявил особенную тягу к спортивным драмам: «Движение вверх», «Чемпионы», «Лед», «Тренер» и многие другие картины подобного жанра завоевали зрительские симпатии и получили хорошие кассовые сборы в прокате. Второй полнометражный фильм режиссера Алексея Луканева если и имеет шансы достигнуть этой приятной участи, то только из-за поднятой темы и мелодраматичного жанра, но никак не благодаря…
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