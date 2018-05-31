Моя жизнь, 2018

- Съемки футбольного матча наших дней проводились на стадионе «Открытие Арена» после завершения Кубка Конфедераций, проходящего в нашей стране.



- Актера на главную роль Сергея в юном возрасте утвердили за 2 дня до начала съемок.



- Для воссоздания эпохи 70-х годов как-никак подошел футбольный стадион в городе Ступино, который немного пришлось обновить.



- В день съемок сцены выпускного, которую снимали в Средней общеобразовательной школе «Горки», актеры массовых сцен из-за пробок не смогли приехать, и, чтобы не переносить съемку в сложном графике, части съемочной группы пришлось перевоплотиться в подростков-выпускников. Больше всех не повезло директору съемочной группы – продюсер заставил его сбрить бороду, но директор не сильно и сопротивлялся.



- У Арсения Будонова, исполнявшего роль Сережи в детстве, были проблемы с передними зубами – один сильно шатался. Для съемок зубы гримировали, а шатающийся зуб берегли для сцен, где его герою больше лет, как будто бы зуб вырос. Но после, когда сняли сцены раннего времени – зуб спокойно удалили.



- Роли взрослых футболистов сборной России и сборной Англии исполняли футболисты Любительской футбольной лиги, которым поначалу очень нравилось разыгрывать комбинации перед камерой на шикарном газоне «Открытия Арены», но после пятого часа съемок энтузиазм стал угасать, а уж под конец смены они начали просить замену. Но в итоге все было снято.