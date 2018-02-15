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Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе
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Italian Best Shorts 2

Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе, 2018

2018 / Италия
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6 голосов
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Романтические история о любви в Вечном городе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Альманах ITALIAN BEST SHORTS 2: ЛЮБОВЬ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ, собранный из семи самых ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, победителей различных итальянских кинофестивалей, — это признание в любви красоте человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом.

СВИДАНИЕ реж. Илении Политано — остроумное размышление о том, как часто мы не говорим вслух того, что на сердце, и к чему это приводит в отношениях. МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК реж. Кристиано Анания — трогательная история человека, ищущего свое место в этом мире.

ЗАВТРА НАЧИНАЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ реж. Моника Дуго — сатирическая комедия обо всех нас, о том, как зависимость от гаджетов может заменить простое и такое важное человеческое общение.

Заглавная короткометражная история — ЛЮБОВЬ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ реж. Валерио Атаназио — это романтическая прогулка по Риму, который преподнес влюбленным, мечтающим о женитьбе, несколько испытаний на прочность.

В маленьком герое короткометражки РОККИ реж. Даниэле Пини каждый зритель сможет узнать себя — это трогающая до сердца история воображаемой дружбы и первой реальной любви.

Короткая комедийная мелодрама КРУГОВОРОТ реж. Франческо Бруни, снятая Римским экспериментальным центром кинематографии, рассказывает о девушке, пришедшей на собеседование, но вместо работы нашедшей кое-что более важное.

Венчает альманах мелодрама САМАЯ КРАСИВАЯ реж. Алессандро Капитани, которая в прошлом году завоевала итальянский «Оскар», премию «Давида ди Донателло» как лучший короткий фильм.

- Альманах включает в себя 7 новелл о любви

- Первая часть альманаха вышла в 2016 году 

- Любовь в Вечном городе Валерио Аттаназио о прогулке по Риму стала заглавным фильмом сборника

Альманах "Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе" состоит из семи самых ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, победителей различных итальянских кинофестивалей, — это признание в любви красоте человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом.

мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера в мире 15 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Даниеле Пини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
17:15 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Italian Best Shorts» − это свежий срез актуального итальянского кино, предлагающий подборку из семи трогательных, чувственных и интимных историй, настолько простых и будничных, что удивительных. Неплохой повод вынырнуть из повседневности, стряхнуть рутину с уставшего лица и взглянуть на себя со стороны. Эти легкие, акварельные зарисовки объединяет тема любви, хоть и весьма формально, почти неощутимо − коллективная рефлексия здесь затрагивает самые разные вопросы и…
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tanita_ru 1 февраля 2019, 07:07
Я очень люблю подобное кино: короткометражки, "фильмы о жизни", и т.п. Я очень люблю Италию. Мне не понравилось :(
Понравился только первый фильм, "Рокки".
Отзывы Написать
6 голосов
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«Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе» в кинотеатрах

пт 5
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Как купить билеты на сеанс фильма «Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
17:15 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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