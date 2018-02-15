Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе, 2018

Альманах ITALIAN BEST SHORTS 2: ЛЮБОВЬ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ, собранный из семи самых ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, победителей различных итальянских кинофестивалей, — это признание в любви красоте человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом.

СВИДАНИЕ реж. Илении Политано — остроумное размышление о том, как часто мы не говорим вслух того, что на сердце, и к чему это приводит в отношениях. МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК реж. Кристиано Анания — трогательная история человека, ищущего свое место в этом мире.

ЗАВТРА НАЧИНАЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ реж. Моника Дуго — сатирическая комедия обо всех нас, о том, как зависимость от гаджетов может заменить простое и такое важное человеческое общение.

Заглавная короткометражная история — ЛЮБОВЬ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ реж. Валерио Атаназио — это романтическая прогулка по Риму, который преподнес влюбленным, мечтающим о женитьбе, несколько испытаний на прочность.

В маленьком герое короткометражки РОККИ реж. Даниэле Пини каждый зритель сможет узнать себя — это трогающая до сердца история воображаемой дружбы и первой реальной любви.

Короткая комедийная мелодрама КРУГОВОРОТ реж. Франческо Бруни, снятая Римским экспериментальным центром кинематографии, рассказывает о девушке, пришедшей на собеседование, но вместо работы нашедшей кое-что более важное.

Венчает альманах мелодрама САМАЯ КРАСИВАЯ реж. Алессандро Капитани, которая в прошлом году завоевала итальянский «Оскар», премию «Давида ди Донателло» как лучший короткий фильм.