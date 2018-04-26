Смешарики. Дежавю, 2017

Режиссером мультфильма «Смешарики. Дежавю» вновь стал Денис Чернов, который стоял у руля предыдущих двух частей полнометражной версии популярного телесериала.

В третьей части «Смешариков» главным персонажем станет уже знакомый всем кролик Крош. Он решает устроить незабываемый праздник своему другу Копатычу, для чего обращается в агентство «Дежавю», однако все пошло не по плану. Друзья неправильно выполняют поставленные им условия и начинают путешествие по разным временным эпохам, в которых им предстоит встретиться с разными версиями друг друга.

Смешарики собираются дома у Кар-Карыча, чтобы обсудить, как отпраздновать день рождения Копатыча. Чтобы внести разнообразие в их скучные идеи, Крош предлагает устроить настоящую вечеринку с сюрпризами и фейерверками, но Смешарики отвергают его замысел, памятуя о последствиях, к которым приводили безумные затеи Кроша ранее.

Не готовый принять их отказ, Крош решает устроить праздник своими силами и для этого обзванивает все известные ему праздничные агентства. После череды отказов он натыкается на агентство «Дежавю». Агент Крот 3630 вводит его в курс дела: его компания занимается путешествиями во времени. Поначалу Крош не воспринимает Крота всерьез, и тогда тот отправляет его на пять минут назад. Не дав самому себе из прошлого отправиться во временной портал, Крош создает временной парадокс, в результате которого их становится двое. В восторге Крош соглашается воспользоваться услугами агентства.

В день праздника агент Крот и его ассистенты появляются в доме у Копатыча и раскидывают всех Смешариков по разным эпохам. Задолжав Кроту оплату за его услуги, Крош похищает хронопульт и вслед за своим клоном сбегает в Мезозой. Между их прибытием в эпоху динозавров проходит два года, за которые клон Кроша разительно поумнел. Теперь Крошам предстоит отправиться в другие эпохи, вызволить остальных Смешариков и вернуться в свое время, при этом спасаясь от агента Крота, который твердо намеревается аннигилировать должников.