Дорогой диктатор, 2018

Лиза Аддарио и Джо Сиракьюз, известные своей работой «Родительский беспредел», сняли легкую комедию с политическим акцентом. В прочем, режиссеры могут позволить себе такие эксперименты, ведь в их команде сильные катеры - Майкл Кейн («Интерстеллар», «SuperАлиби»), Одейя Раш («Странная жизнь Тимоти Грина», «Время псов»), Кэти Холмс («Телефонная будка», «Клан Кеннеди») и Сет Грин («Робоцып», «Ограбление по-итальянски»).

Татьяна Миллс и Антон Винсент - друзья по переписке. Конечно, в этом нет ничего удивительного, только вот Татьяне 16, и она обычная американская школьница, а Антон - генерал и диктатор в одном из островных государств. У друзей много общего: девушку донимают школьные группировки, а генерала - повстанцы, и когда ситуация становится критической, Антон сбегает из страны - к своей подруге.