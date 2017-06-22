Дорогой диктатор, 2018

Лиза Аддарио и Джо Сиракьюз, известные своей работой «Родительский беспредел», сняли легкую комедию с политическим акцентом. В прочем, режиссеры могут позволить себе такие эксперименты, ведь в их команде сильные катеры - Майкл Кейн («Интерстеллар», «SuperАлиби»), Одейя Раш («Странная жизнь Тимоти Грина», «Время псов»), Кэти Холмс («Телефонная будка», «Клан Кеннеди») и Сет Грин («Робоцып», «Ограбление по-итальянски»).
Татьяна Миллс и Антон Винсент - друзья по переписке. Конечно, в этом нет ничего удивительного, только вот Татьяне 16, и она обычная американская школьница, а Антон - генерал и диктатор в одном из островных государств. У друзей много общего: девушку донимают школьные группировки, а генерала - повстанцы, и когда ситуация становится критической, Антон сбегает из страны - к своей подруге.
- Сценарий фильма был написан в 2006 году и попал в список лучших невостребованных сценариев.
- Кроме Майкла Кейна, на главную роль рассматривались Альфред Молина, Роберт Де Ниро и Энтони Хопкинс
- Съемки проходили летом 2016 года в Саванне (штат Джорджия, США)
- Майкл Кейн и Кэти Холмс ранее снимались вместе в фильме «Бэтмен: Начало» (2005)
- Кэти Холмс и Одейя Раш уже снимались вместе в фильме «Посвященный» (2014)
Когда политические беспорядки вынуждают британско-карибского диктатора бежать из своей островной нации, он ищет убежище в небольшом городке в Америке. Диктатор селится в гараже у девочки-бунтарки и начинает учить ее азам революции и тому, как свергнуть "дрянных девчонок" в школе.