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Дорогой диктатор Дорогой диктатор
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Dear Dictator / Coup D'etat

Дорогой диктатор, 2018

2018 / США
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Девочка-бунтарка прячет у себя в гараже свергнутого правителя
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лиза Аддарио и Джо Сиракьюз, известные своей работой «Родительский беспредел», сняли легкую комедию с политическим акцентом. В прочем, режиссеры могут позволить себе такие эксперименты, ведь в их команде сильные катеры - Майкл Кейн («Интерстеллар», «SuperАлиби»), Одейя Раш («Странная жизнь Тимоти Грина», «Время псов»), Кэти Холмс («Телефонная будка», «Клан Кеннеди») и Сет Грин («Робоцып», «Ограбление по-итальянски»).

Татьяна Миллс и Антон Винсент - друзья по переписке. Конечно, в этом нет ничего удивительного, только вот Татьяне 16, и она обычная американская школьница, а Антон - генерал и диктатор в одном из островных государств. У друзей много общего: девушку донимают школьные группировки, а генерала - повстанцы, и когда ситуация становится критической, Антон сбегает из страны - к своей подруге. 

- Сценарий фильма был написан в 2006 году и попал в список лучших невостребованных сценариев. 

- Кроме Майкла Кейна, на главную роль рассматривались Альфред Молина, Роберт Де Ниро и Энтони Хопкинс 

- Съемки проходили летом 2016 года в Саванне (штат Джорджия, США)

- Майкл Кейн и Кэти Холмс ранее снимались вместе в фильме «Бэтмен: Начало» (2005)

- Кэти Холмс и Одейя Раш уже снимались вместе в фильме «Посвященный» (2014)
 

Когда политические беспорядки вынуждают британско-карибского диктатора бежать из своей островной нации, он ищет убежище в небольшом городке в Америке. Диктатор селится в гараже у девочки-бунтарки и начинает учить ее азам революции и тому, как свергнуть "дрянных девчонок" в школе.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 марта 2018
Премьера онлайн 1 августа 2018
Премьера в мире 22 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Лиза Аддарио
Лиза Аддарио
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Одейя Раш
Одейя Раш
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Сет Грин
Сет Грин
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дорогой диктатор 2 постера
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Наша рецензия
Представьте вселенную, в которой вы отправляете письмо правителю какой-нибудь страны, а оно не просто доходит до него, а ещё и возвращается к вам с ответом. Звучит как сказка. И поскольку в фильме «Дорогой диктатор» именно так всё и происходит, не проще ли его будет сразу записать в этот удобный жанр, чтобы уже перестать кричать на экран «Так не бывает!», и попытаться понять, зачем же на самом деле сняли это кино. Кадр из фильма «Дорогой…
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