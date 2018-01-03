Астрал 4: Последний ключ, 2017

«Астрал 4: Последний ключ» - это продолжение нашумевшей серии фильмов ужасов, которая впервые вышла на экраны в 2010 году. Режиссёром в этот раз выступил Адам Робител («Демоны Деборы Логан»). В фильме вновь появится главная героиня в исполнении Лин Шей («Кошмар на улице Вязов», «Уиджи: Проклятие доски дьявола»). Также в картине снялись Хавьер Ботет («Выживший», «Заклятие 2»), Спенсер Лок («Испанский английский»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости») и другие.
В центре сюжета фильма «Астрал 4: Последний ключ» вновь окажется экстрасенс Элис Райнер. В этот раз ей вновь предстоит столкнуться с пограничным пространством Астрала и вступить в нелёгкую борьбу со злыми силами за человеческие жизни. Как же закончится история на этот раз?
- «Астрал 4: Последний ключ» - это второй полнометражный фильм Адама Робитела
- Постер фильма намерено сделан в стиле постера к фильму ужасов "Дом" 1985 года
- Патрик Уилсон и Роуз Бирн, которые снялись в первых двух частях франшизы, отказались работать над ее продолжением
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.
-адреналин выделялся иногда… Читать дальше…
как можно углядеть связь астралов с молчанием_ягнят ( ну только… Читать дальше…