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Астрал 4: Последний ключ Астрал 4: Последний ключ
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Астрал 4: Последний ключ, 2017

2017 / США
7.4 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Сущности из потустороннего мира проникают в дом главной героини
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Астрал 4: Последний ключ» - это продолжение нашумевшей серии фильмов ужасов, которая впервые вышла на экраны в 2010 году. Режиссёром в этот раз выступил Адам Робител («Демоны Деборы Логан»). В фильме вновь появится главная героиня в исполнении Лин Шей («Кошмар на улице Вязов», «Уиджи: Проклятие доски дьявола»). Также в картине снялись Хавьер Ботет («Выживший», «Заклятие 2»), Спенсер Лок («Испанский английский»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости») и другие.

В центре сюжета фильма «Астрал 4: Последний ключ» вновь окажется экстрасенс Элис Райнер. В этот раз ей вновь предстоит столкнуться с пограничным пространством Астрала и вступить в нелёгкую борьбу со злыми силами за человеческие жизни. Как же закончится история на этот раз?

- «Астрал 4: Последний ключ» - это второй полнометражный фильм Адама Робитела

- Постер фильма намерено сделан в стиле постера к фильму ужасов "Дом" 1985 года

- Патрик Уилсон и Роуз Бирн, которые снялись в первых двух частях франшизы, отказались работать над ее продолжением

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

7.4 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 января 2018
Премьера онлайн 20 марта 2018
Премьера в мире 3 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Адам Робител
Адам Робител
В ролях
Лин Шэй
Лин Шэй
Джош Стюарт
Джош Стюарт
Тесса Феррер
Тесса Феррер
Ава Колкер
Ава Колкер
Хана Хэйес
Хана Хэйес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Астрал 4: Последний ключ 4 постера
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Астрал 4: Последний ключ смотреть онлайн

Астрал 4: Последний ключ
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Экстрасенс Элис и ее помощники Такер и Спекс получают новое задание. Они возвращаются в город, где родилась Элис и откуда сбежала в подростковом возрасте. Их новый наниматель живет в доме ее родителей, где экстрасенса начинают преследовать воспоминания, а призраки показывают то, о чем она их даже не просила. Ситуация быстро выходит из-под контроля: полицейские заводят дело, а родные Элис могут оказаться в опасности, т.к. из мира духов вернулся тот, кто мечтал заполучить ее с момента рождения.…
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Дмитрий Ищенко 23 января 2018, 23:03
Признаться честно то фильм вполне даже ни ничего (видел "ужастики" и похуже). Что можно сказать по существу:
-адреналин выделялся иногда… Читать дальше…
Дмитрий Ищенко 23 января 2018, 22:07
при чём тут "объединить все части" и "бытие определяет сознание"
как можно углядеть связь астралов с молчанием_ягнят ( ну только… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Патрик Уилсон сообщил, что съемки «Астрала 5» пройдут весной Это первые новости о фильме за долгое время. 
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4 февраля 2022 14:25
Итоги года: лучший фильм ужасов 2018 по версии Киноафиши В этом году хорроры пугали зрителей инопланетными монстрами, злобными призраками и вымышленными чудовищами, используя свои уникальные приемы и средства. «Киноафиша» предлагает читателям
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13 декабря 2018 00:25
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