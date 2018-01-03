Астрал 4: Последний ключ, 2017

«Астрал 4: Последний ключ» - это продолжение нашумевшей серии фильмов ужасов, которая впервые вышла на экраны в 2010 году. Режиссёром в этот раз выступил Адам Робител («Демоны Деборы Логан»). В фильме вновь появится главная героиня в исполнении Лин Шей («Кошмар на улице Вязов», «Уиджи: Проклятие доски дьявола»). Также в картине снялись Хавьер Ботет («Выживший», «Заклятие 2»), Спенсер Лок («Испанский английский»), Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости») и другие.

В центре сюжета фильма «Астрал 4: Последний ключ» вновь окажется экстрасенс Элис Райнер. В этот раз ей вновь предстоит столкнуться с пограничным пространством Астрала и вступить в нелёгкую борьбу со злыми силами за человеческие жизни. Как же закончится история на этот раз?