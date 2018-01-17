Великолепная, 2018

Мишель Ларок, известная фильмами «Месье Папа» и «SuperАлиби», сняла фильм с собой в главной роли. Кроме нее, главные роли в картине исполнили Кад Мерад («Каникулы маленького Николя», «Любовь от всех болезней»), Франсуаза Фабиан («Маленький мир», «Человек и его собака») и Жюльен Аррути («Женись на мне, чувак», «Жених на двоих»).

Фильм рассказывает историю женщины, жизнь которой неожиданно вышла из-под контроля. Анжела давно устроила все, как нужно - удобный дом, любимый муж, налаженный быт, мама и дочь под боком. Но внезапно муж уходит, и героиня остается перед выбором - погрузиться в уныние и жалось к себе или решить, что в 50 жизнь только начинается.