Великолепная, 2018

Мишель Ларок, известная фильмами «Месье Папа» и «SuperАлиби», сняла фильм с собой в главной роли. Кроме нее, главные роли в картине исполнили Кад Мерад («Каникулы маленького Николя», «Любовь от всех болезней»), Франсуаза Фабиан («Маленький мир», «Человек и его собака») и Жюльен Аррути («Женись на мне, чувак», «Жених на двоих»).
Фильм рассказывает историю женщины, жизнь которой неожиданно вышла из-под контроля. Анжела давно устроила все, как нужно - удобный дом, любимый муж, налаженный быт, мама и дочь под боком. Но внезапно муж уходит, и героиня остается перед выбором - погрузиться в уныние и жалось к себе или решить, что в 50 жизнь только начинается.
- «Великолепная» ‒ французская комедийная мелодрама от дебютировавшей в режиссуре актрисы Мишель Ларок, которая также участвовала в работе над сценарием фильма и сыграла в нем главную роль
- Мишель Ларок была номинирована на кинопремию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана в фильмах «Кризис» и «Вечерний прикид»
- Мишель Ларок является активным защитником прав сексуальных меньшинств
На Лазурном берегу, в городе Ницца жила-была Анжела, и были у нее огромная квартира, куча роскошных нарядов, красавец-муж, экстравагантная подруга, энергичная мама, своенравная дочь, а также очень преданный и милый психоаналитик. И так она жила, горя не знала, пока однажды под Рождество муж не сделал ей неожиданный «подарок» – взял да и ушел из семьи. Кто виноват? Что делать? С чего начинать новую жизнь?.. Оплакивать долю несчастной разведенки? Ну уж нет! Только радоваться вновь обретенной свободе! Ведь жизнь прекрасна, и в ней случаются чудеса…