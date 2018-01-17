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Великолепная Великолепная
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Brillantissime

Великолепная, 2018

2018 / Бельгия / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Анжела начинает новую жизнь после ухода мужа
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Мишель Ларок, известная фильмами «Месье Папа» и «SuperАлиби», сняла фильм с собой в главной роли. Кроме нее, главные роли в картине исполнили Кад Мерад («Каникулы маленького Николя», «Любовь от всех болезней»), Франсуаза Фабиан («Маленький мир», «Человек и его собака») и Жюльен Аррути («Женись на мне, чувак», «Жених на двоих»). 

Фильм рассказывает историю женщины, жизнь которой неожиданно вышла из-под контроля. Анжела давно устроила все, как нужно - удобный дом, любимый муж, налаженный быт, мама и дочь под боком. Но внезапно муж уходит, и героиня остается перед выбором - погрузиться в уныние и жалось к себе или решить, что в 50 жизнь только начинается. 

- «Великолепная» ‒ французская комедийная мелодрама от дебютировавшей в режиссуре актрисы Мишель Ларок, которая также участвовала в работе над сценарием фильма и сыграла в нем главную роль

- Мишель Ларок была номинирована на кинопремию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана в фильмах «Кризис» и «Вечерний прикид»

- Мишель Ларок является активным защитником прав сексуальных меньшинств

На Лазурном берегу, в городе Ницца жила-была Анжела, и были у нее огромная квартира, куча роскошных нарядов, красавец-муж, экстравагантная подруга, энергичная мама, своенравная дочь, а также очень преданный и милый психоаналитик. И так она жила, горя не знала, пока однажды под Рождество муж не сделал ей неожиданный «подарок» – взял да и ушел из семьи. Кто виноват? Что делать? С чего начинать новую жизнь?.. Оплакивать долю несчастной разведенки? Ну уж нет! Только радоваться вновь обретенной свободе! Ведь жизнь прекрасна, и в ней случаются чудеса…

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера в мире 17 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Мишель Ларок
Мишель Ларок
В ролях
Жюльен Аррути
Жюльен Аррути
Франсуаза Фабиан
Франсуаза Фабиан
Кад Мерад
Кад Мерад
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Надеж Боссон-Дианье
Надеж Боссон-Дианье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великолепная 2 постера
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Великолепная
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Разменявшая пятый десяток Анжела (Мишель Ларок) легко и беззаботно живет в Ницце. Ее дом – полная чаша: любящий муж, дочка-подросток и лабрадор по кличке XXL. Роскошная квартира с экономкой. Никакой работы – только шоппинги и минимальные хлопоты по дому. В общем, не жизнь, а сказка. Но в канун Рождества дочь Леа (Ориан Дешамп) уезжает на репетицию своей рок-группы, а муж Макс (Паскаль Эльбе) с порога заявляет, что уходит навсегда. Обескураженную Анжелу добивает ее деспотичная мать…
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