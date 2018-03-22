TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу, 2018

Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», «Лобстер», «Облачный атлас», «007: Координаты «Скайфолл») в роли Брута, Мишель Фэйрли («Игра престолов», «Фортитьюд») в роли Кассия, а также Дэвид Колдер («Затерянный город Z», «Леди в фургоне») в роли Цезаря и Дэвид Моррисси (сериалы «Пустая корона» и «Ходячие мертвецы», спектакль «Палачи») в роли Марка Антония предстанут в постановке The Bridge Theatre в Лондоне. Народ выходит на улицы, чтобы отпраздновать триумфальное возвращение Цезаря в Рим. Популярность правителя беспокоит римскую знать, и против него зреет заговор; после убийства Цезаря в Риме разгорается гражданская война. Постановка Николаса Хайтнера переносит зрителя в гущу народных гуляний по случаю возвращения Цезаря; в Сенат, где происходит его убийство; а также на похороны диктатора – и погружает его в хаос, разворачивающийся во время поминальных обрядов.